2023’ün yeni normalleri

2023'teki iş yerleri her zamankinden daha çeşitli ve sanal olacak. Şirketler ve hatta daha küçük kuruluşlar, pandemi sonrası “yeni normal”in ardından değişen çalışan beklentilerini karşılamak için uyum sağlamayı öğrenecek. Uzaktan çalışmanın artıları ve eksileri hakkında önemli araştırmalar yapılmış olsa da pek çok soru hala yanıtlanmamış durumda. McKinsey ve Ipsos'a göre 2022 boyunca Amerikalıların yüzde 58'i haftada en az bir gün evden çalışma fırsatına sahipti ve yüzde 38'inin genel olarak ofiste olması gerekmiyordu. Ofiste olmamaya alışmak, evinin rahatında ya da kendi konforunda çalışmak, trafikte saatler kaybetmemek… Okyanus ötesi şirketlerle çalışılan ortamlarda, ulaşıma inanılmaz yükseklikte paralar ödememek insanlara çok cazip geliyor ve artık buradan dönüş yok.

2023 ve sonrasında, işverenler aslında yepyeni bir durumla da karşı karşıyalar. İşlerini evlerinden ya da bulundukları ortamlardan yürütebilen çalışanların işyerlerine gelmeleri için nasıl bir motivasyonları olabilir? Yani işveren olarak çalışanlarınızın işe gelmesi için çabalamalısınız; yani işyerinizi optimize etmek zorundasınız. Şöyle ki çalışanlarınızın, işyerinize köpeğini getirebileceklerini, eşofmanları ve sneakerslarıyla gelebileceklerini, yoga ya da spor yapabilecekleri alanlarının olması gerektiğini şimdiden düşünmeye başlayın derim. Sakın ha Türkiye için bunlar hayal diye düşünmeyin; bilgi ve etkileşim ışıktan hızla ilerliyor günümüzde neredeyse. Çünkü evinde bunları yapabilme şansı olan çalışanlarınız belki sadece uyumak için evlerine gitmek isteyecekler hatta istemeyecekler.

Daha fazla iş için ofislere uyku odaları yapılıyor

Geçtiğimiz günlerde Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk, geçenlerde satın aldığı Twitter'da köklü değişikliklere giderken “daha fazla iş” için ofislere uyku odaları yaptırmaya başladı. Forbes'un haberinde, Twitter'ın San Francisco ofisinde büyük yataklar, bitkiler, başucu lambaları, büyük ekranlar ve masalar görüldüğü biliniyor.

Şaka gibi görünebilir ama Harward Business Review tarafından yapılan araştırmaya göre; uzaktan çalışmanın zaman içinde nasıl değiştiğini daha derinlemesine keşfetmek için 10 büyük küresel kuruluştan (yedisi Fortune 500 tarafından açıklanan ilk 500 şirket) tüm Zoom, Microsoft Teams ve Webex toplantılarından (web kamerası açık ve/veya kapalı) teknoloji, sağlık, enerji ve finansal hizmetler dahil olmak üzere çeşitli alanları kapsayan meta veriler kullanıldı. Bu veriler ışığında uzaktan toplantıların 2022’de daha sık ve alışıldık hale geldiğini söyleyebiliriz.

2020'ye kıyasla 2022'de çalışan başına yüzde 60 daha fazla uzaktan toplantı olduğu bulundu (çalışan başına haftada ortalama beş ila sekiz toplantı değişikliği). Hibrit çalışan şirketler arasında ofisten çalışılacak günlere karar verme konusunda şirketlerin çalışanlarına sağladığı esneklik 2022’de yüzde 37’den 50’ye yükseldi. 2020'den bu yana, uzaktan toplantıların uzunluğu, 43 dakikadan 2022'de 33 dakikaya düşerek yüzde 25 azaldı. 2020'de toplantı başına ortalama 20 katılımcı olan sayının, 2022'de toplantı başına 10 katılımcıyla yarı yarıya düştüğünü görüldü. Spesifik olarak, 2020'de toplantıların yüzde 17'si bire bir, ancak 2022'de toplantıların yüzde 42'si bire birdi. Bu bireysel toplantılar, 2022'de ortalama 40 dakika olan grup toplantılarına oranla 2022'de ortalama 22 dakikayla neredeyse yarı yarıya düştü.

Toplantılar artık daha spontane

Aynı zamanda, toplam toplantı sayısı yüzde 59 artarak çalışan başına haftada ortalama beş toplantıdan sekize yükseldi. Toplantılar da daha spontane hale geldi. 2020'de toplantıların yalnızca yüzde 17'si doğaçlama iken, şimdi 2022'de tüm bire bir toplantıların yüzde 66'sı doğaçlama yapıldı.

Veriler, çalışanların yüz yüze gerçekleşen gelişigüzel ve spontan zengin etkileşimleri kaçırdığına dair önemli endişeler taşısa da uzaktan çalışanların bu etkileşimlerin kaybını telafi etmeye başlayabileceğini gösteriyor.

Bu verileri kullandılar mı bilinmez ama Microsoft, Apple, Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri üç gün ofis iki gün uzaktan çalışma modelini uygulamayı hayata geçirdi. Pinterest, UpWork ve Slack gibi şirketler, çalışanlarını hibrit opsiyonlu modele geçerken; Twitter, LinkedIn ve Spotify gibi teknoloji şirketleri ise süreçlerinin çoğunluğunu çevrimiçi tamamlıyor. Ortam değişiyor.