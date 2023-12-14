2024’te işinizi nasıl korursunuz?

İş insanları olarak hücum oynamayı seviyoruz. Ancak futbolda sevdiğim bir tabir var, “hücum maç kazandırır ama savunma şampiyon yapar”diye. İş dünyasına göre yorumladığımızda, savunma yapmak işimizi korumak anlamına geliyor. Son yazımda 2024 senesinde mali yapıyı korumak için alınması gereken tedbirlerden bahsetmiştim.

Bu yazımda ise işinizi (business) korumanız için gerekli stratejilerden bahsedeceğim. İşi korumak derken, temel işinizi (core business) ve bunun etrafındaki kritik müşteri, süreç, insan, varlık ve kaynakları kastediyorum. 2024 zor geçecek ve buna göre hareket etmeliyiz. Hücum yapmayın demiyorum ama savunma bu sene daha önemli!

Verimlilik ve maliyetler üzerinde çalışın

Bu noktada en temel strateji verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak. Herhalde herkesin de aklına ilk gelen bu. Ancak bunu her zamankinden farklı, adeta bir ölüm kalım meselesi ciddiyetinde ele almalısınız. 2024’te verimsizliğe, israfa, kayıp kaçağa yer yok.

Birinci adım olarak, uzun süredir katma değer sağlamayan süreçler, işler, ürünler, hizmetler, yönetsel kademeler, pozisyonlar, uygulamalar, teknolojiler, projeler veya raporlamalar ile vedalaşın. İşler iyi giderken vedalaşmak gereksiz gelebilir, dikkat çekmeyebilir ama zor zamanlarda bunları yapmak zorunludur.

Merkezileştirme ile kontrol sağlayın

Zor dönemlerde, özellikle merkez dışı yapılara sahipseniz (grup şirketi, fabrika, şube, mağaza, depo, irtibat ofisi, satış ofisi anlamında), bu yapılardaki satın alma, finans, BT, hukuk, İK, denetim gibi hizmetleri merkezileştirmek, merkezi onaylara ve izlemeye tabi tutmak ve tasarruf sağlamak faydalı olur. Örneğin satın alma yapacaksanız, her bir şubenizin veya şirketinizin ayrı ayrı benzer ürünleri alması yerine, merkezden toplu alımla tasarruf sağlayabilirsiniz.

Tedarik zincirini optimize edin

Üret veya satın al. Zor bir karardır. Ancak üretiminizin bir kısmı ya da tamamını fason/offshore üreticilere kaydırmak konusunda bir analiz yapabilirsiniz. Zor dönemde, bu üretim ve lojistik maliyetleri düşürebilir. Buna ek olarak mevcut satın alma uygulamaları, tedarikçiler ve vadelerin de gözden geçirilmesi gerekebilir.

Bazen iyi zamanlarda çalışmaya devam ettiğimiz ama bize zarar veren bir tedarikçiden, kriz döneminde kurtulma şansımız olabilir. Üründe, üretimde, lojistikte standardizasyon, satın almayı da düzene sokabilir. Bu anlamda üretim, depo, lojistik ve satış sonrası hizmetlerde sadeleşme, yalınlaşma ve teknoloji kullanımı bambaşka tasarruflar sağlayabilir.

Geliri koruyun

Mevcut müşteriyi elde tutma böyle dönemlerde önem taşır. Ancak katma değerli olmayan müşteri ile yolları ayırmak için de iyi zamandır. 2024’te temel hedefimiz, geliri korumaktır. Bu hem mevcut müşteriyi korumak hem katma değerli olmayanlardan kurtulmak, hem de yeni müşteri ile gelir elde etmeyi gerektirir. Pazarlamada da hızlı ve çabuk dönüş sağlayacak işlere para harcamanızı, macera aramamanızı tavsiye ederim. Özellikle sanayiciler dikkat; müşterilere iyi vade veriyorsanız, fiyatı artırın, düşük fiyat veriyorsanız vadeyi de düşürün. Hem fiyatı düşür, hem vadeyi artır, bu büyük hata olur.

Ürün karması ve fiyatlama

Ürün karmanızı yeniden gözden geçirmek, ciro ve kar getirmeyen ürünler ile vedalaşmak, çeşitleri azaltmak, popüler ürünlerin düşük fiyatlı versiyonları oluşturmak, bu dönemde işe yarar. Maliyeti iyi takip etmeniz, fiyat- vade ayarlamalarını buna göre yapmanız gereklidir. Hangi ürün kar ediyor, hangisi etmiyor, kriz zamanında hangisi satar, hangisi satmaz iyi bir segmentasyon ile bunları belirleyin. Bunun haricinde core işiniz dışında kalan işlerden çıkmak, kapasite yatırımlarını ertelemek, inovasyona ağırlık vermek gibi stratejileri de lütfen değerlendirelim.