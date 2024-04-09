Bayramda işinize tepeden bakın

Aslında bayram ailemiz, dostlarımız ve akrabalarımız ile geçirdiğimiz kaliteli bir zaman dilimi. Tam tersine işi gücü bırakın, hayatta işten önemli şeyler var demek isterim.

Hakikaten de bu tür zaman dilimlerinde dinlenmek, ailecek vakit geçirmek, sosyalleşmek çok kıymetli. Gönül ister ki kafaca günlerce işten uzak kalalım. Ama biliyorum ki, bu tatilde bile pek çok şirket sahibi ve tepe yönetici bunu yapamayacak.

Herkesin aklı yine işinde kalacak. Hatta şirket sahibi ailelerin yemek sofralarında dahi bir saat kadar dayanıp, sonrasında dönüp dolaşıp yine iş konuşacaklarını tahmin edebiliyorum. Birkaç gün sonra gerçek hayatın zorlukları, riskleri ve fırsatları bizi beklerken işten tamamen kopmak maalesef mümkün olmuyor. Bunu anlıyorum.

Tepeden bakmak için bir fırsat olabilir

Daha önceki yazılarımı takip edenler hatırlayacaklardır. Türkiye’de iş hayatında girişimcilik, atılım ve cesaret sorunu olmadığını, iş hayatında bir yönetim sorunu olduğunu söylerim. Büyük ölçekli, kurumsal diyebileceğimiz, ciddi cirolar yapan şirketlerde dahi patronlar ve tepe yönetim işin fazlaca “içinde”. Oysa işin “üstünde” kalmak önemli. Neden? Çünkü icranın ve operasyonun fazla içinde kalırsanız, dış çevreyi, makro ortamı, değişimi ve büyük resmi görmekte zorlanırsınız.

Siz strateji üretmezseniz, savrulursunuz. Piyasaya ve koşullara adapte olmak için çabalar durursunuz. İlla iş konuşacaksanız, alın işin içindeki aile üyelerini veya tepe yöneticileri, kapanın bir odaya, 2-3 saat işinize üstten bakın. Pazarın durumunu, sektörün geleceğini, işinizin karşı karşıya olduğu stratejik risk ve fırsatları, nerede zafiyet gösterdiğinizi, güçlü ve zayıf yanları, rakiplerin stratejilerini, gelecek 6-12-18 aylık dönemde ne tür stratejik hamleler yapmak durumunda olduğunuzu konuşun.

Rica ediyorum operasyonu, Ahmet’in yavaşlığını, Ayşe’nin hatalarını, üretim hattındaki planlı bakımı, bize ödeme yapmayan o müşteriyi, işten ayrılmak üzere olan Mehmet’in hayırsızlığını konuşmayın. İş dedikodusu yapmayın. Alın size altı günlük dev bir fırsat. Bu altı gün boyunca sadece stratejik konuları konuşmakta fayda var.

Kendinizi besleyin

Bayramı birlikte geçirecek olan aile şirketlerinin aile üyeleri zamanı bu şekilde kullanırken, aile ile bir arada olamayacak aile üyeleri veya kurumsal şirketlerde görev yapan profesyoneller de bu zamanı stratejik düşünmek ve işe tepeden bakmak için kullanabilirler.

Böylesi kısa tatiller strateji ve işin geleceği üzerine okumalar yapmak, sektör ve pazar raporlarına göz atmak, kendi sektörünüz ile ilgili yenilik ve gelişmeleri araştırmak, yapay zekaya raporlar hazırlatmak ya da şirket verilerinize göz atmak için ideal zamanlardır. Lütfen iş arkadaşlarınız ile bayramlaşmak için telefonlaşıp, operasyonel işler için saatlerce sohbet etmeyin. İşin geleceğine katkısı olmayacak bir konuya fazla zaman harcamayın. Bu değerli boş vakti, geleceği düşünerek ve planlayarak kullanmak gerekiyor.

Stratejik düşünme

İşiniz ile ilgili değişimi düşünün. İşinizi nasıl daha farklı organize edebileceğinizi düşünün. Rakiplerden nasıl daha farklı olabileceğinizi düşünün. Yeni ürün ya da hizmet tasarımları üzerinde çalışın. Büyüme planlarınız üzerinde beyin fırtınası yapın. Şirketinizin yönetim kapasitesini geliştirmeye odaklı notlar alın. Tabi ölçüyü kaçırmadan! Neticede ailemiz ve sevdiklerimiz her zaman öncelikli.

Okumak isteyenler için

Bayramda ben sakince iş dışında kaliteli zaman geçireceğim ama işle, özellikle de strateji ile alakalı okuma yapmak istiyorum diyenler için iki kitap önereceğim. Birincisi, “Yapay Zeka Çağında Rekabet” diğeri ise “İyi Strateji Kötü Strateji” kitabı. Herkese iyi, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum