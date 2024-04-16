Yapay zeka işimizi nasıl etkileyecek?

Yapay zeka (AI) şimdiden havalı bir teknolojik yenilik olmanın çok ötesine geçti. Bugün özellikle üretken yapay zeka (Generative AI) uygulamaları iş dünyasında pazarlama, finans, veri analitiği, raporlama, ve diğer pek çok alanda yerini almış durumda. Biz Türkiye’de bu değişimi bir sis bulutu arkasında kaldığından net göremiyoruz. Bu devrimin bize ulaşmasına daha vakit var gibi bakıyoruz.

Ancak özellikle ABD ve Çin’de bu konu iş dünyasında çoktan öncelik haline gelmiş durumda. İş stratejileri bunun üzerine kuruluyor. Ben yapay zekanın işi hızlandıracağını, çevik yönetime destek vereceğini, iş zekasını daha etkin hale getirerek karar alma süreçlerinde büyük katkı sağlayacağını düşünen taraftayım. Bana göre tek sorun, bu işte geç kalmış olmak.

Yapay zekaya ilişkin önyargıları bırakacağız

Öncelikle bu işten anlamadığımız için uzak durmaktan vazgeçeceğiz. “Daha zamanımız var” anlayışını bırakacağız. Sonrasında konunun bir IT (bilgi teknolojileri) işi olmadığını fark edeceğiz. Bu iş tüm şirketin işi ve sadece IT bölümüne bırakılamayacak kadar önemli.

Üçüncüsü de bu konuda somut adımlar içeren bir eylem planımız olacak. Gelecek 30 belki 50 senenin konusu olan yapay zeka, tüm sektörleri ve işleri değiştirirken, bizi pas geçmeyecek. Bunu kucaklayan, erkenden uygulayan, verim alanlar rekabette de öne geçecekler. Düşünsenize siz 500 kişi ile çalışırken, aynı ürünleri benzer ölçekte üreten yurt içi veya dışından rakibiniz 300 kişiyle, üstelik daha çevik, hızlı ve kontrollü sunabiliyorsa, bu ne büyük bir rekabet avantajıdır.

Yapay zekayı işimizde nasıl kullanabiliriz?

Birçok şirket, üretkenliği ve verimliliği artırmak için yapay zeka teknolojilerini temel operasyonlarına entegre ediyor. Örneğin, imalat sektöründe, üretim çalışma süresini artırmak ve maliyetleri düşürmek için yapay zeka güdümlü robotlar ve öngörücü bakım araçları kullanılıyor.

Yapay zeka, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek için de yaygın olarak kullanılıyor. Veri analizi yoluyla, yapay zeka kişiselleştirilmiş alışveriş önerileri sağlayabiliyor, sohbet robotları aracılığıyla müşteri hizmetleri etkileşimlerini geliştirebiliyor ve müşteri yolculuğunu optimize edebiliyor. Amazon ve Netflix gibi şirketler, ürün önerilerini ve içerik küratörlüğünü uyarlamak için yapay zekayı kullanıyor ve kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini önemli ölçüde artırıyor.

Yapay zeka, pazardaki boşlukları belirlemek ve trendleri tahmin etmek için ürün geliştirmede de kullanılıyor. Örneğin, ilaç endüstrisinde şirketler, moleküler davranışları ve ilaç etkileşimlerini geleneksel yöntemlerden daha hızlı tahmin ederek ilaç geliştirme sürecini hızlandırmak için üretken yapay zeka kullanıyorlar. AI araçları, büyük veri kümelerinin analizinden elde edilen içgörüler sağlayarak işletmelerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabiliyor.

Finans kurumları, gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ve kredi riski değerlendirmesi için yapay zekadan yararlanarak riskleri etkili bir şekilde azaltıyorlar. Üretken yapay zeka özellikle yaratıcı konularda çok başarılı. Pazarlama materyallerinin tasarlanmasına, yazılım kodlarının yazılmasına ve hatta müzik bestelenmesine yardımcı oluyor. Chat GPT gibi araçlar, edebi metinlerden teknik kılavuzlara kadar yaratıcı içerik üretmek için kullanılıyor.

Yapay zeka insan kaynaklarında da yoğun olarak kullanılıyor. Yapay zeka uygulamaları arasında rutin görevlerin otomatikleştirilmesi, daha akıllı aday taraması yoluyla yetenek kazanımının artırılması ve kişiselleştirilmiş gelişim planları yoluyla çalışan bağlılığının iyileştirilmesi yer alıyor. Perşembe günü konuyla ilgili paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Bu işe nereden başlamalısınız, bu konuda sohbet edeceğiz.