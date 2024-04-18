Yeni rekabet avantajınız

Rekabet avantajı, bir şirketin rakiplerine kıyasla üstün olduğu bir özellik, kaynak veya strateji demek. Bu üstünlük, şirketin rakiplerinden daha başarılı olmasını sağlıyor. Rekabet avantajınız varsa, bu sizi rakiplerinizle kıyaslamada müşteri nezdinde avantajlı kılar. Yoksa veya daha kötüsü sizde olmayıp rakiplerinizde varsa işiniz ya şansa ya da fiyat rekabetine kalmış demektir.

Genel olarak bakarsak, rakiplerden farklılaşmış ürün ya da hizmetler, daha düşük maliyetlerle üretim veya hizmet sunumu, yenilikçi teknolojilerin kullanımı, yalın ve çevik bir organizasyon, kaliteli veriye, güçlü veri analitiğine ve iş zekâsına sahip olma ve bundan karar süreçlerinde faydalanma, güçlü bir marka, keyifli ve kolay bir müşteri deneyimi, etkili bir iç kontrol ve risk yönetimi sistemi ve yönetsel kabiliyetler rekabet avantajı sağlar.

Yapay zekâ tüm bu unsurları destekliyor

Salı günü yapay zekânın işinize katkılarından bahsetmiştim. Başta teknoloji, süreçler ve veri olmak üzere yapay zekâ bir şirketin hemen tüm operasyonlarını destekleyen bir unsur. Bana göre birkaç sene içinde net bir rekabet avantajı haline dönecek. Üstelik de diğer rekabet avantajlarını ortaya çıkartacak. Yani hem dolaylı hem de doğrudan etkili olacak. Yapay zekâ, çalışma biçiminde devrim yaratarak inovasyon ve verimlilik için benzeri görülmemiş fırsatlar sunuyor.

Rekabet avantajı sağlayan bazı örnekler

Google, YZ yeteneklerini bulma ve şirkete kazandırmada çok başarılı. Aynı zamanda çalışanlarına yaygın YZ ve makine öğrenimi (ML) eğitimleri sunuyor.

Bu ikili yaklaşım, işgücünün geleceğe yalnızca hazırlıklı olmasını değil, aynı zamanda teknolojiyle birlikte sürekli gelişmesini de sağlıyor. Amazon, müşterilerin satın alma geçmişini, göz atma alışkanlıklarını ve ürün tercihlerini analiz ederek, alışveriş deneyimlerini kişiselleştirmek için yapay zekâyı kullanıyor ve böylece satışları ve müşteri memnuniyetini artırıyor. American Express, hileli işlemleri neredeyse gerçek zamanlı olarak tespit etmek için yapay zekâ kullanıyor ve dolandırıcılıktan kaynaklanan kayıpları önemli ölçüde azaltıyor.

Yapay zekâ destekli yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, şirketlere önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Tesla’nın Autopilot sistemi, kendi kendine sürüş yetenekleri için gelişmiş yapay zekâ algoritmaları kullanarak onu rakiplerinden ayırıyor ve otomotiv inovasyonunda lider olarak konumlandırıyor. Yapay zekâ, yanıt verebilirliği ve kişiselleştirmeyi geliştirerek müşteri hizmetlerini dönüştürüyor. Bank of America’nın sanal asistanı Erica, müşterilere kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler sunmak için yapay zekâyı kullanarak hizmet kalitesini ve müşteri katılımını artırıyor.

Yapay zekâ, otomasyon yoluyla operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırıyor. DHL, paketleme ve tasnif sürecini otomatikleştirmek, hızı artırmak ve operasyonel maliyetleri azaltmak için depolarında yapay zekâ destekli robotlar kullanıyor. Pfizer’in IBM Watson Health ile ortaklığı, ilaç keşif ve geliştirme süreçlerinin yapay zekâ yardımıyla nasıl ilerletilebileceğini ve YZ’nın inovasyona katkısını gösteriyor.

Şirketiniz yapay zekâdan nasıl faydalanır?

İşe basit başlamak önemli. Önce yapay zekânın kullanım alanlarını iyi öğrenmek gerekiyor. Bu konuda kaliteli makale, videolar ve podcastler var. İngilizce olmaları da sorun değil, YZ araçları bunları çeviriyor. Pazarlama, muhasebe, finans, üretim, hizmet, müşteri deneyimi, raporlama, risk yönetimi ve benzeri pek çok alanda YZ kullanım örneklerini inceleyerek işe başlayın. Sonrasında kendi süreçlerinizde bunlardan nasıl faydalanırsınız, bunun üzerinde çalışın. En son danışman ve teknoloji seçiminizi yapın. Konuyu ve ne istediğinizi iyi bilmeden yatırım yapmamanızı öneririm.