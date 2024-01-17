2032'de Afrika'ya ticaret akını olacak

Bakan Mehmet Şimşek’in son dönemde birkaç kez tekrar ettiği “İç pazar daralacak, firmalarımız ihracata yönelsin” açıklaması var. Ben de bu cümleyi de içine katarak bir Afrika perspektifi sunmak isterim. Afrika’da bir şeyler oluyor. Dünya Ekonomik Forumu, 2032 yılında iş seyahatinde ilk 10 şehri şöyle açıkladı.

Lagos (Nijerya) , Cape Town (Güney Afrika) , Riyad (Suudi Arabistan), Johannesburg (Güney Afrika) , Singapur Amsterdam (Hollanda) , Varşova (Polonya), Brüksel (Belçika) , Stockholm (İsveç) , Zürih (İsviçre) Türkiye’den bakınca elbette gözlerimiz İstabul’u arıyor ama daha geniş perspektifte ise görünen tablo çok net: ‘Afrika’ya yolculuk var.’ Rapor ayrıca Orta Doğu ve Asya-Pasifik ülkelerinin 2032 yılına kadar iş harcamalarında en büyük artışı göreceğini, Jakarta, Cidde, Riyad, Singapur ve Hong Kong’un büyümede başı çekeceğini öngörüyor.

Peki hangi alanlarda fırsatlar var Afrika’da?

Tarım ve Gıda Üretimi: Afrika, tarım ve gıda üretimi için büyük bir potansiyele sahip. Tarım, yerel pazarları beslemek ve ihracat için büyük fırsatlar var. Bitkisel ürünler, hayvancılık ve deniz ürünleri gibi alanlara yatırım yapmak isteyenlere tarım sektöründe fırsatlar var.

Doğal Kaynaklar: Afrika, zengin doğal kaynaklara sahip, bunlar arasında madenler, petrol, doğalgaz ve ormancılık ürünleri bulunur. Bu sektörlere yapılacak yatırımlar önemini arttıracak.

Altyapı ve İnşaat: Afrika'nın altyapı ihtiyacı büyük ve bu alanda büyük yatırım fırsatları bulunuyor. Bunlar da Türkiye’nin çok güçlü kasları. Özellikle de uluslararası müteahhitlerimizin yıllar içinde oluşan deneyimi düşünüldüğünde tablo daha da net. Yollar, köprüler, limanlar, enerji santralleri ve konut projeleri gibi altyapı projelerine yatırım yapmak, büyüme potansiyeli sunabilir.

Telekomünikasyon ve Teknoloji: Afrika'da telekomünikasyon ve teknoloji sektörü hızla büyümekte. İnternet erişiminin artması, mobil ödeme sistemleri ve e-ticaret gibi alanlarda yatırım yapma fırsatları bulunabilir.

Enerji: Enerji sektörü, Afrika'da büyük bir ihtiyaç ve büyüme potansiyeli sunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma, elektrik üretimi ve dağıtımı gibi alanlarda yatırım fırsatları yaratabilir.

Turizm ve Otelcilik: Afrika'nın doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel çeşitliliği, turizm sektöründe büyüme potansiyeli sunar. Otelcilik, restoranlar, tur şirketleri ve konaklama tesisleri gibi alanlara yatırım yapılabilir.

Eğitim ve Sağlık Hizmetleri: Eğitim ve sağlık sektörleri, Afrika'da büyüme potansiyeli taşıyan diğer alanlardır. Özellikle özel okullar, üniversiteler, sağlık klinikleri ve hastaneler gibi alanlara yatırım yapma fırsatları olabilir. Son yıllarda Afrika’ya olan ilgi ve alaka projeksiyonu o tarafa doğru döndürdü bile. Mesela dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından GITEX, geçen yıl ilk kez GITEX Afrika’yı düzenledi.

Türk şirketlerinden de yoğun ilgi oldu ve Türk pavilyonunda da on binlerce ziyaretçi ağırlandı. Devletin de Afrika konusunda çok önemli bir rotası var. Uzun yıllardır da bu rota bir strateji olarak sessiz ve derinden sürüyor. Devlet kurumları özel sektörle uyumlu bir biçimde hareket ederek bu stratejiyi özel sektör boyutuna taşıyabilir. Ve taşımalıdır. Peki bir girişimci ya da yönetici şirketi için bir Afrika stratejisi nasıl oluşturmalı? İlk etapta hangi kaynaklar takip edilmeli?

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) – ‘UNECA’ veya ‘United Nations Economic Commission for Africa’ aramasıyla UNECA'nın resmi web sitesine ulaşabilirsiniz. Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) – ‘AfDB" veya "African Development Bank’ aramasıyla AfDB'nin resmi web sitesine erişebilirsiniz.

Dünya Bankası – ‘World Bank Africa’ veya ‘Dünya Bankası Afrika’ aramasıyla Dünya Bankası'nın Afrika ile ilgili raporlarına ve araştırmalarına ulaşabilirsiniz. Çok detaylı raporlar var. Afrika Birleşik Ticaret Anlaşması (AfCFTA) – ‘African Continental Free Trade Area’ veya ‘AfCFTA’ aramasıyla AfCFTA'nın resmi web sitesinde birçok bulabilirsiniz.