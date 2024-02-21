Sora sora video da yapılacak!

Sondaki sözü başta yazayım. Bundan sonra film endüstrisi çok değişecek. Geçmişte, farklı dönemlerde yaşamış ve şu anda hayatta olmayan aktör ve aktristlerin başrolünde oynadığı filmler izleyebileceğiz.

Ya da çok farklı dönemlerde oynamış futbolculardan oluşan bir 100 yıllık ALLStar maçı izleyebileceğiz. Aynı anda hem Pele, hem Maradona, hem Beckenbauer, hem Messi, hem Hagi aynı takımda olabilir.

OpenAI, yapay zeka dünyasında bir kez daha çığır açan bir modelle karşımıza çıktı: Sora. Metinden videoya dönüştürme alanında devrim yaratmaya aday olan Sora, gerçekçi ve etkileyici videolar oluşturmak için yapay zekanın gücünden yararlanıyor. Bu yazıda, Sora'nın temel özelliklerini, yapabileceklerini ve geleceğe yönelik potansiyelini inceleyeceğiz.

Sora nedir?

Sora, OpenAI tarafından geliştirilen, metinsel açıklamaları yüksek kaliteli videolara dönüştüren bir yapay zeka modeli. Kullanıcılar, istedikleri videonun içeriğini metin olarak yazarak Sora'ya iletiyor ve model bu metni saniyeler içinde gerçekçi bir videoya dönüştürebiliyor.

Bugünlerde sosyal medya Sora ile oluşturulmuş videolarla dolu. Hatta ünlü aktör Will Smith’in makarna yediği videoları önce ilk dönem yapay zeka araçlarıyla sonra da Sora ile yapıp aradaki farkı gösteren video son günlerin en popüler içeriği oldu. Metni yorumlarken sadece görsel öğeleri değil, aynı zamanda sesleri, müzikleri ve kamera hareketlerini de dikkate alan Sora bu sayede, son derece etkileyici ve sürükleyici videolar oluşturmak mümkün hale geliyor.

Sora’nın özellikleri:

Gerçekçi Görseller: Sora, fotogerçekçi görseller oluşturmak için en son yapay zeka tekniklerini kullanıyor. Oluşturulan videolarda, karakterler, arka planlar ve nesneler son derece gerçekçi ve ayrıntılı. Bunu sağlamak için yapay zeka şirketlerinin haber ajanslarından, stok görüntü şirketlerinden milyonlarca dolara içerik satın aldığı, tasniflediği ve işlediği biliniyor.

Doğal Hareketler: Sora, karakterlerin ve nesnelerin doğal bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Videolarda tutarsızlık veya gariplik gibi sorunlar göstermiyor. Bu da bu içeriklerin reklamlarda, filmlerde, kliplerde kullanımını kolaylaştırıyor.

Kolay Kullanım: Sora, karmaşık teknik bilgilere sahip olmadan herkesin kullanabileceği kadar basit bir arayüze sahip. Kullanıcılar, sadece birkaç tıklamayla istedikleri videoyu oluşturabiliyor.

İşte Sora ile yapabilecekleri:

Eğitim: Eğitim videoları, animasyonlar ve simülasyonlar oluşturmak için kullanılabilir.

Pazarlama: Ürün tanıtım videoları, reklam filmleri ve sosyal medya içerikleri oluşturmak için kullanılabilir.

Eğlence: Film, dizi ve video oyunları için görsel efektler ve animasyonlar oluşturmak için kullanılabilir.

Sanat: Dijital sanat eserleri ve deneysel videolar oluşturmak için kullanılabilir.

Sora'nın geleceğe dönük potansiyeli:

Sora, halen geliştirme aşamasında olmasına rağmen, geleceğe yönelik büyük bir potansiyele sahip. Bu modelin, video prodüksiyon süreçlerini kökten değiştirmesi ve videoların daha hızlı, daha kolay ve daha ucuz bir şekilde üretilmesini sağlaması bekleniyor. Sora'nın ayrıca, eğitim, pazarlama, eğlence ve sanat gibi birçok farklı alanda yeni ve yaratıcı kullanım alanları ortaya çıkarması da mümkün.Sora, yapay zeka dünyasında önemli bir dönüm noktası. Bu modelin, video prodüksiyonu ve içerik oluşturma alanlarında devrim yaratması ve gelecekte birçok farklı alanda önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Sora’yı nasıl kullanabilirim?

Henüz SORA’yı çok sınırlı bir kullanıcı grubu kullanabiliyor. Bunlar belli başlı içerik üreticileri ve akademisyenler. Sebebi de şu, SORA ile yasal olmayan içerikler üretilebilme ihtimali. Buna da çözüm bulunduğunda SORA daha fazla kullanıcıya açılacak.

Sora ücretli olacak mı?

Bu henüz açıklanmadı ise de ben ekstra ücrete tabi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu gibi bir uygulamanın sunucu maliyeti çok yüksek ve ChatGPT’ye ödenen 20$ ile OpenAI’ın bu sunucu maliyetlerini sübvanse edebilmesi çok olası değil.