Apple ve OpenAI evlendi: Yapay zekâ artık “içeride”
Apple ve OpenAI, bugün yaptıkları işbirliğiyle ilgili önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Bu işbirliği kapsamında, OpenAI’nin gelişmiş yapay zekâ teknolojisi Apple’ın iOS 18 işletim sistemine entegre edilecek.
Bu entegrasyon, ChatGPT’nin iPhone’lara getirilmesiyle gerçekleşecek ve kullanıcılar, Apple cihazlarında ChatGPT’nin sunduğu ileri düzey yapay zekâ özelliklerinden faydalanabilecekler .
Özetle Apple Intelligence ile artık tüm iPhone’lar bir kişisel asistana dönüşüyor. Ayrıca geçmişte performansı çok da göz doldurmayan Siri’ye de önemli bir güncelleme gelmiş oldu.
Siri deyince orada bir duralım. Zira Siri biliyorsunuz tüm işletim sistemini kontrol edebiliyor. Yani şunu not al dediğinizde Notlar’a gidip, yeni bir not açıp, söylediklerinizi yazıp kapatabiliyor. Alarm ekle diyorsunuz, alarm kuruluyor. Cihazınızdaki tüm verilere erişip aklınıza gelen her şeyi sizin adınıza yapabiliyor.
Apple Intelligence ile birlikte akıllı telefonunuz artık mail yazıyor, not alıyor, özetliyor, mail yazıyorsunuz ama metni daha profesyonel yapmak istiyorsanız “Yazdıklarımı baştan daha kurumsal bir dille yaz” diyebiliyorsunuz.
Apple Intelligence içinde bulunduğumuz yaz ayları içerisinde yalnızca iPhone 15 Pro ile M1 veya daha güncel çipe sahip Mac + iPadler’e gelecek.
Bir başka yenilik de Apple Intelligence ile birlikte kredi kartına ihtiyaç duymadan ödeme yapma özelliği de geliyor. Ama Türkiye’de bu özellik kullanılamayacak çünkü bu sistemin altyapısı Apple PAY ile yapılıyor ve Apple PAY Türkiye’de kullanılamıyor.
Peki ya güvenlik?
Takip edenler hatırlayacaktır, OpenAI, Scarlett Johansson’un sesini kullanmak istedi fakat sanatçı buna izin vermedi. Buna rağmen OpenAI Johansson’un sesini yine de kopyalayıp kullandı. Şimdi şu sorunun cevabından nasıl emin olacağız, dünyaca ünlü bir aktristin izin vermeyişini umursamayan OpenAI siz ne kadar izin vermeseniz de telefonunuzdaki verilerle neler yapar?
İşin güvenlik ayağı ile ilgili ilk aykırı ses de Elon Musk’dan geldi. Ben bu teknoloji devlerinin aralarındaki rekabeti ve adeta düşmanlığı çok önemsiyorum çünkü birbirlerinin neler çevirdiğini en iyi onlar biliyorlar. Devletlerin bile zaman zaman çözümsüz ve farkındalıksız kaldığı durumları dünyaya onlar haber veriyor. Elon Musk da bu anlamda en korkusuz isimlerden biri.
Şöyle diyor Musk : “Apple’ın kendi yapay zekâsını oluşturacak kadar akıllı olmamasına rağmen bir şekilde OpenAI’dan güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumayı sağlayabilmesini beklemek saçma! Apple, verilerinizi OpenAI’ye teslim ettikten sonra gerçekte neler olup bittiğine dair hiçbir ipucuna sahip değil. Seni nehrin aşağısında satıyorlar.”
Ve kendi şirketleri bazında da şöyle bir karar almış Elon Musk “Apple, OpenAI’yi işletim sistemi düzeyinde entegre ederse, Apple cihazları şirketlerimde yasaklanacak. Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir.”
Güvenliği deneyimli şirketler gerçekleştirmeli
Ek olarak, şirketlerine gelecek olan misafirlerin Apple telefonlarını girişte çekmeyecek şekilde (Faraday kafesinde) bırakmaları gerekecek.
Özetle elbette yenilikleri takip etmek gerekiyor. Ama yenilikleri sadece markaların yazdığı basın bültenleri üzerinden okursak birçok sorunlu noktayı da kaçırırız.
Yapay zekâ çok önemli, girip bir web sayfasında ya da bir mobil uygulamada onunla konuşuyorsanız harika ama onun gelip telefonunuzun içine girmesi ürkütücü. Bu elbette bir gün olacak ama bunun güvenliğini sağlayabilecek, güvenlik sağlama konusunda da deneyimli şirketler tarafından olmalı.
Apple’ın iCloud konusunda kötü bir şöhreti var ne yazık ki. Bir dönemin birçok yerli/yabancı ünlüsünün tüm özel video ve fotoğrafları iCloud’larının kırılması ya da sızdırması sonucu dijital dünyaya dökülmüştü.
Akıllı telefona kadar giren yapay zekâ ipleri ele aldı
Geçtiğimiz haftalarda yapay zekânın MGK kararları arasında kendine yer bulması, devletin en üst düzey güvenlik toplantısında yapay zekânın tehditler ve fırsatlarının konuşulması sonrasında böyle bir yeniliğin duyurulması enteresan bir tesadüf oldu doğrusu. Zira akıllı telefona kadar giren bir yapay zekâ artık ipleri tümüyle eline almış demektir.
Elbette bizim onayımız olmadan hiçbir şey yapamayacak, elbette “Güvenlik ve gizlilik politikası” formları olacak uzun uzun. Ama kaç kişi o formları okuyarak onaylıyor, orası da tartışılır.