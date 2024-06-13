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Apple ve OpenAI evlendi: Yapay zekâ artık “içeride”

Ömer EKİNCİ
Ömer EKİNCİ Dönüşüm Rotası omer.ekinci@desnet.com.tr

Apple ve OpenAI, bugün yaptıkları işbirliğiyle il­gili önemli bir duyuru ger­çekleştirdi. Bu işbirliği kap­samında, OpenAI’nin geliş­miş yapay zekâ teknolojisi Apple’ın iOS 18 işletim sis­temine entegre edilecek.

Bu entegrasyon, ChatGPT’nin iPhone’lara getirilmesiyle gerçekleşecek ve kullanıcı­lar, Apple cihazlarında Chat­GPT’nin sunduğu ileri düzey yapay zekâ özelliklerinden faydalanabilecekler .

Özetle Apple Intelligence ile artık tüm iPhone’lar bir kişisel asistana dönüşüyor. Ayrıca geçmişte performan­sı çok da göz doldurmayan Si­ri’ye de önemli bir güncelle­me gelmiş oldu.

Siri deyince orada bir du­ralım. Zira Siri biliyorsunuz tüm işletim sistemini kont­rol edebiliyor. Yani şunu not al dediğinizde Notlar’a gidip, yeni bir not açıp, söyledik­lerinizi yazıp kapatabiliyor. Alarm ekle diyorsunuz, alarm kuruluyor. Cihazınızdaki tüm verilere erişip aklınıza gelen her şeyi sizin adınıza yapabiliyor.

Apple Intelligence ile bir­likte akıllı telefonunuz ar­tık mail yazıyor, not alıyor, özetliyor, ma­il yazıyorsunuz ama metni daha profesyo­nel yapmak istiyor­sanız “Yazdıklarımı baştan daha kurum­sal bir dille yaz” diye­biliyorsunuz.

Apple Intel­ligence içinde bulunduğumuz yaz ayları içerisinde yalnızca iP­hone 15 Pro ile M1 veya daha güncel çipe sahip Mac + iPad­ler’e gelecek.

Bir başka yenilik de Apple Intelligence ile birlikte kre­di kartına ihtiyaç duyma­dan ödeme yapma özelliği de geliyor. Ama Türkiye’de bu özellik kullanılamayacak çünkü bu sistemin altyapısı Apple PAY ile yapılıyor ve Apple PAY Türkiye’de kulla­nılamıyor.

Peki ya güvenlik?

Takip edenler hatırlayacak­tır, OpenAI, Scarlett Johans­son’un sesini kullanmak is­tedi fakat sanatçı buna izin vermedi. Buna rağmen Ope­nAI Johansson’un sesini yine de kopyalayıp kullandı. Şimdi şu sorunun cevabından nasıl emin olacağız, dünyaca ünlü bir aktristin izin vermeyişini umursamayan OpenAI siz ne kadar izin vermeseniz de te­lefonunuzdaki verilerle neler yapar?

İşin güvenlik ayağı ile ilgili ilk aykırı ses de Elon Musk’dan geldi. Ben bu tek­noloji devlerinin aralarındaki rekabeti ve adeta düşmanlığı çok önemsiyorum çünkü bir­birlerinin neler çevirdiğini en iyi onlar biliyorlar. Devletle­rin bile zaman zaman çözüm­süz ve farkındalıksız kaldığı durumları dünyaya onlar ha­ber veriyor. Elon Musk da bu anlamda en korkusuz isimler­den biri.

Şöyle diyor Musk : “App­le’ın kendi yapay zekâsını oluşturacak kadar akıllı ol­mamasına rağmen bir şekil­de OpenAI’dan güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumayı sağlayabilmesini beklemek saçma! Apple, verilerinizi OpenAI’ye teslim ettikten sonra gerçekte neler olup bittiğine dair hiçbir ipucu­na sahip değil. Seni nehrin aşağısında satıyorlar.”

Ve kendi şirketleri ba­zında da şöyle bir karar al­mış Elon Musk “Apple, Ope­nAI’yi işletim sistemi düze­yinde entegre ederse, Apple cihazları şirketlerimde yasak­lanacak. Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir.”

Güvenliği deneyimli şirketler gerçekleştirmeli

Ek olarak, şirketlerine ge­lecek olan misafirlerin Apple telefonlarını girişte çekmeye­cek şekilde (Faraday kafesin­de) bırakmaları gerekecek.

Özetle elbette yenilikleri takip etmek gerekiyor. Ama yenilikleri sadece markaların yazdığı basın bültenleri üzerinden okursak birçok sorunlu noktayı da kaçırırız.

Yapay zekâ çok önemli, gi­rip bir web sayfasında ya da bir mobil uygulamada onun­la konuşuyorsanız harika ama onun gelip telefonunuzun içi­ne girmesi ürkütücü. Bu elbet­te bir gün olacak ama bunun güvenliğini sağlayabilecek, güvenlik sağlama konusunda da deneyimli şirketler tara­fından olmalı.

Apple’ın iCloud konusun­da kötü bir şöhreti var ne ya­zık ki. Bir dönemin birçok yerli/yabancı ünlüsünün tüm özel video ve fotoğrafla­rı iCloud’larının kırılması ya da sızdırması sonucu dijital dünyaya dökülmüştü.

Akıllı telefona kadar giren yapay zekâ ipleri ele aldı

Geçtiğimiz haftalarda ya­pay zekânın MGK kararları arasında kendine yer bulma­sı, devletin en üst düzey gü­venlik toplantısında yapay zekânın tehditler ve fırsatla­rının konuşulması sonrasın­da böyle bir yeniliğin duyu­rulması enteresan bir tesadüf oldu doğrusu. Zira akıllı te­lefona kadar giren bir yapay zekâ artık ipleri tümüyle eli­ne almış demektir.

Elbette bizim onayımız ol­madan hiçbir şey yapamaya­cak, elbette “Güvenlik ve giz­lilik politikası” formları ola­cak uzun uzun. Ama kaç kişi o formları okuyarak onaylıyor, orası da tartışılır.

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