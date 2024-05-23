Erzincan’da 48 saat notları

İki günlük bir program için Erzincan’dayım. Birinci gününü çok yoğun bir biçimde tamamladık. Akademisyenler, üniversiteli gençler, liseli gençlerle ve akşam da Erzincanlı iş insanlarıyla bir araya geldim. Hepsinden enteresan deneyimler elde ettim.

Erzincan’da akademi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenmişti üniversitede. Anadolu Üniversiteler Birliği çatısı altında 10’dan fazla üniversitenin öğrencilerinin düzenlediği yeni nesil teknoloji projeleri sergilendi. Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve ekibi, bu organizasyona çok iyi hazırlanmışlar. Gençlerin projelerini anlatırken sergiledikleri özgüven çok değerliydi.

Etkinliğin öncesinde ve sonrasında akademisyenlerle buluştuk, son yıllarda akademisyenlerle olan her buluşmada şu fikrim netleşiyor, akademisyenler akademide sıkışıp kalmaktan sıkılmış. Hem öğrencilerinden hem de son yıllarda girişimcilik kültürünün rüzgârından ilhamla artık onlar da çok daha fazlasını yapmak istiyor. Elbette bu anlattığımda da bir anlamda “Survivorship Bias” etkisi var. Yani bir girişimci olarak bana gelip anlatan hocalarda bu anlattığım etki olunca bana oransal olarak çok kalabalıklarmış gibi geliyor olabilir.

Umuyorum sayıları da gitgide artar. Çünkü dünyada akademisyen girişimciliği çok yaygın, üniversite çatısı altında kendi laboratuvarını kuran ve orada yaptıklarıyla ürünleşen, sonrasında da şirketleşen, öğrencileriyle ortak olan ya da şirketleşip öğrencilerini ekibine dahil eden çok akademisyen var. Umuyorum ki Erzincan Üniversitesi’nde Akın Levent Hoca ve ekibinin oluşturduğu icatçı atmosferle hem gençleri hem de akademisyenleri birkaç yıl sonra mucitler olarak görürüz.

Erzincan’da ticaret

Akşamına MÜSİAD Erzincan şubesinde MÜSİAD’lı ve Genç MÜSİAD’lı girişimci iş insanlarıyla buluştuk. MÜSİAD Erzincan Başkanı Ertan Buyruk ve üyeleri ile bir ufuk turu yaptık.

Dünyadaki lojistik ve e-ticaret konusunda yaşanan devrimi yıllar öncesinden görmüşler, üzerine bir de tarımda yaşanacak olanların farkına varıp seracılık projesi başlatmışlar. Tersine göçün farkındalar. Merkeziyetsiz ticaret kavramının çok ama çok farkındalar. Artık e-ticaretten verilen bir ürünün hangi şehirden geldiğine bakılmadığının, Erzincan’ın da büyük şehirlere göre çok avantajlı konumda olduğunun altını çiziyorlar.

Erzincan büyük şehirlerde artan maliyetlerden bunalan birçok şirket ve girişimci için çok iyi bir yaşam alanı tercihi. Maliyetler her şehirde artmış olsa da Erzincan, bu anlamda yine birtakım avantajlar içeriyor. Metrekare fiyatları (kira) halen uygun. Daha sakin bir hayat yaşamak isteyen ama merkeziyetsiz ticaretle tüm Türkiye’ye hatta e-ihracat ve mikro ihracatla dünyaya ürününü satmak isteyenler için çok mantıklı bir pozisyonda.

Erzincan’da liseli mucitler

Akşamüstü bir kafede liseli gençlerle buluştuk. Erzincan’da Gençlik Merkezi’nde bir araya gelmiş, birbirlerini bulmuş 24 genç liseli. Bütün proje yarışmalarına başvuruyorlar. Adlarını Ötüken İHA Takımı olarak belirlemişler.

Yaş ortalamaları 14. Yazıyla on dört. Ekibin bir kısmı yapay zekâ çalışıyor, bir kısmı İHA çalışıyor, bir kısmı bütün bu çalışmaları finanse etmek için şirketlere web sitesi yapıyor ve para kazanıyor. Bir yandan tersine mühendislik yaparak yapılmış, bitmiş yazılımların açıklarını buluyor, onlara çözümler üretiyorlar.

Erzincan’ın genç valisi Hamza Aydoğdu, onlara çok büyük bir özgüven vermiş. Sık sık projeleriyle ilgili vali beyi bilgilendiriyorlar. Neden İHA sorusuna şöyle cevap veriyor ekip lideri Miraç, “Bugün BAYKAR var ama biz büyüyene kadar birçok yeni BAYKAR’a daha ihtiyaç duyulacak Türkiye’de, bizim hedefimiz o yaşa geldiğimizde BAYKAR’dan da iyisini yapmak.” Bunu söyleyen, “ben BAYKAR’dan da iyisini yaparım” diyen genç, altını çizerim, 14 yaşında.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile ilk gün buluşamadık ama 2. gün kendisiyle de buluşacağız ve buralarda neler oluyor, kendilerinden dinleyeceğiz. Onları da bir sonraki yazıda aktarırım. Ama Erzincan’da çok olumlu, çok umut verici bir gün geçirdim. Özgüveni artmış, diğer Anadolu şehirleriyle olumlu anlamda yarışmaya bu kadar hazır bir Erzincan görmeyi doğrusu beklemiyordum. Umudum arttı.