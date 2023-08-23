Avrupa’nın enerji arz güvenliği Türkiye’den geçiyor

Türkiye, enerjide merkez olma yolunda adımlarını sıklaştırıyor. Bulgaristan’ın ardından Macaristan ile imzalanan anlaşma ile Türkiye’nin sınırı olmayan bir ülkeye ilk defa doğal gaz satışı gerçekleştirecek olması, bu anlamda önemli bir adım olarak kayıtlara geçerken Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattının tekrar işlerlik kazanması için de sürecin hızlandığını görüyoruz.

BOTAŞ, geçen ocak ayında Bulgaristan ile yapmış olduğu 1,5 milyar metreküpe kadar yıllık doğal gaz satışı anlaşmasının ardından Macaristan ile de yıllık 300 milyon metreküp doğal gaz satışı için anlaşma imzaladı.

Anlaşmayla ilgili olarak bu kurumdan yapılan açıklamada, ülkemizin enerji alanında stratejik hedefleri ve doğal gazda merkez ülke olma vizyonu doğrultusunda BOTAŞ ile Macaristan devlet şirketi MVM CEEnergy arasında tarihi bir doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı, Türkiye’nin gelecek yıldan itibaren Macaristan’a doğal gaz sevkiyatına başlayacağı belirtildi.

Ayrıca bu anlaşma ile Türkiye’nin güçlü LNG altyapısının ve doğal gaz depolama tesislerinin ortak menfaatler çerçevesinde kullanılmasına dair iş birliğinin geliştirilmesi konularında da mutabakat sağlandığı vurgulandı.

Türkiye’nin Macaristan ile imzaladığı doğal gaz satış anlaşmasının ikili ilişkilerin ve ticaretin gelişmesinin yanında Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle enerji tedarikinde sıkıntı yaşayan Avrupa’nın enerji arz güvenliği için de çok önemli bir adım olduğunu ve sürecin yeni anlaşmalarla devam etme potansiyeli taşıdığını söyleyebiliriz.

Diğer yandan bir süredir kapalı olan Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı’nda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Petrol boru hattının kapalı olması nedeniyle buradan gerçekleştirilecek satışlardan elde edebileceği gelirden olan Irak, bunun maliyetinin Türkiye ile anlaşmazlığa düştüğü rakamın üzerine çıktığını gördüğü için konuyla ilgili çözüm arayışında…

Hatırlanacağı üzere, Türkiye, Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) arbitrasyon davasında Irak’a tazminat cezası ödemesi yönünde karar vermesinin ardından 25 Mart’ta Irak’ın kuzeyi ile Türkiye arasındaki boru hattı üzerinden günlük 450 bin varil petrol ihracatını durdurmuştu. Sorunlara müşterek çözümler bulmak amacıyla geçtiğimiz gün Irak Petrol Bakanı Ankara’ya geldi. Bu görüşmelerin sonuçlarını önümüzdeki günlerde öğreneceğiz ama bir şekilde ortak çözüm bulunacağını şimdiden söylemek yanlış olmayacaktır.

Türkiye, coğrafyasının verdiği güç ve yaptığı anlaşmalarla enerjide transit ülke olmanın ötesine geçerek merkez ülke olma pozisyonunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, Avrupalı dostlarımıza Türkiye olmadan enerji arz güvenliğinin sağlanmasının zorluklarını tekrar tekrar hatırlatırken doğudan batıya akması gereken enerji kaynaklarına sahip ülkeler de Türkiye olmadan bu sürecin sağlıklı yürütülemeyeceğini kavramaya başlıyor.