Beklenmedik kazanç vergisi uygulamaları
Devam eden enerji krizinin ortasında ülkeler, kömür, petrol ve doğal gaz gibi emtia fiyatlarındaki önemli artışla karşı karşıya kalan hane ve işletmeleri desteklemek için çok çeşitli önlemler uyguluyor. Bu sosyal amacı yerine getirmek için ek gelirlere duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında, çeşitli ülkelerde beklenmedik kazanç/kâr vergileri uygulamaya konulmuştur.
Beklenmedik kazanç vergileri, ek gelir ve kurumlar vergisi, satış vergileri veya tüketim vergileri gibi çeşitli biçimlerde olabilir. Süre bakımından farklılık gösterebilirler (geçici veya kalıcı) ve emtia fiyatlarının dalgalanmasıyla doğrudan bağlantılı olabilir veya olmayabilir. Bu farklılıklardan bağımsız olarak beklenmedik kazanç vergileri, genel bir ekonomik kriz bağlamında, özellikle de enerji fiyatlarındaki artıştan yararlanan işletmeler tarafından gerçekleştirilen fazla/olağanüstü kârlar veya beklenmedik kazançlar üzerinde daha yüksek bir vergi yükü tesis etmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle, genellikle petrol ve gaz, doğal kaynaklar ve/veya bankacılık gibi belirli iş sektörlerine uygulanırlar. Bununla birlikte, birçok durumda politika yapıcılar, bu tür vergilerin fazla kar elde eden herhangi bir işletmeye genişletilip genişletilmeyeceğini değerlendirmektedir*.
AB uygulamaları
Yüksek enerji fiyatlarına yönelik acil müdahaleye ilişkin 6 Ekim 2022 tarihli Konsey Tüzüğü (AB) 2022/1854, AB Üye Devletlerinde ham petrol, doğal gaz, kömür ve rafineri sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için geçerli olan zorunlu bir geçici dayanışma katkısını getirdi. Katkı, önceki dört mali yılda elde edilen ortalama vergiye tabi kârın %20 ’sinin üzerindeki artışın 2022 ve/veya 2023 kârı için %33’ten düşük olmamak üzere uygulanacaktır. Tüzükle üye devletlerin, zorunlu geçici dayanışma katkısını uygulayan tedbirleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar iç hukukta yürürlüğe koymaları kabul edilmiştir.
Düzenlemeden hareketle, dayanışma katkısı, petrol, gaz, kömür, rafineri, bankacılık, ilaç, perakende ve telekomünikasyon sektörleri için %33-%90 katkı oranı ile AB üyesi ülkelerde hayata geçmiştir.
Yakın tarihli bir diğer uygulamada Rusya’da kabul edilmiştir. Düzenlemede, küçük ve orta ölçekli işletmeler, petrol, doğal gaz ve kömür madenciliği endüstrisi 2021-2022 yılı vergi öncesi geliri 1 milyar rublenin altında olan vergi mükellefleri kapsam dışında bırakılmıştır.
Ek vergi bu kapsamda mıdır?
7440 Sayılı Kanun’un 10/(27) maddesi ile çeşitli indirim ve istisnalardan yararlanmış olan kurumlar vergisi mükelleflerine %10 ve %5 oranında ek vergi konulmuştur. Söz konusu ek verginin konusu, amaçları ve uygulama tekniği göz önüne alındığında bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.
Beklenmedik kazanç/kâr vergisi Türkiye’de uygulanabilir mi?
Hukuk tekniği açısından mümkün olan bu düzenlemenin politika aracı olarak hayata geçip geçmeyeceği bir yasama tercihidir. Bu nedenle, değerlendirme yapmak spekülatif olacaktır. Bununla birlikte, bu yönde bir yasama tercihi olması durumunda konu hiç şüphesiz anayasal açıdan bir tartışmayı da beraberinde getirir. Nitekim, diğer ülkelerde de tartışmalar bu eksendedir. İç hukuk uygulamamız bakımından Türkiye’de de bu tartışmaların eşitlik, mali güç, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı yönünden yapılması beklenir.