‘Beyti Buluşmaları’, iş dünyasının pozitif etkileşimine zemin hazırlayacak

Bu toplantı serisinin esas amacı bilmediğimizi birbirimizden öğrenmek, birbirimizi anlamak, birbirimizle diyalog kurmak ve daha çok insan hikayeleri dinlemek…

Şubat ayının son günleriydi. Europa Gümrük Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Önder Güzel’in daveti ile 24 iş insanı bir araya geldik. Orada hazır bulunan hazirun olarak ‘Beyti Buluşmaları’ adı verilen toplantıda saatler nasıl geçti hiç anlamadık. Gece yarısına doğru ancak noktalayabildiğimiz istişare toplantısında, katılan her iş insanı kendi sektörü ve ülke ekonomisi ile ilgili fikir beyan etme fırsatı yakaladı.

İş insanlarının birbirlerini daha yakından tanıma şansına sahip oldukları toplantının ilk bölümü tanışmaya, ikinci bölümü ise sektörler özelinde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine ayrıldı. Moderasyonunu üstlendiğim toplantıda üzerinde durulan 5 başlık oldu:

1-Yapışkan enflasyon

2-Fiyat anarşizmi

3-Katma değerli üretim-katma değerli ihracat

4-Sıkı para politikası ve firmaların nakit akışlarına etkileri

5-Veraset ve İntikal Vergisi’nin özellikle ‘Veraset kısmı’ Bu başlıklar altında konuşulan her konu ve çözüm önerisi kıymetliydi. Toplantıya damga vuran ve ön plana çıkan iki başlık ise;

-Reis Gıda’nın üstlendiği misyon doğrultusunda fiyat anarşizmini önlemek adına ana bakliyat ürünlerinde Ramazan boyunca uygulayacağı fiyat sabitlemesi

-Aydın Mistaçoğlu’nun dile getirdiği ‘yerli ürün sadakati ve ticaretin millileştirilmesi’ konuları oldu.

Sektörel problemler ve çözüm önerileri dile getirildi

Türkiye’nin saygın iş insanlarından oluşan toplulukta, faaliyet gösterilen her sektör ile alakalı karşılaşılan problemler, bu problemlerin teşhisi ve tedavi yöntemleri uzun uzun masaya yatırıldı.

Bundan sonra gerçekleşecek ilk toplantıda geçmiş toplantının çıktıları alınacak, önerilerle ilgili rapor hazırlanarak ilgili mercilere de ulaştırılması sağlanacak.

Çıktının doğru aktarılması önemli

İlave olarak ben de her toplantının çıktısını Dünya Gazetesi’nde değerli okurlarımızla paylaşıyor olacağım. Çünkü bu tarz toplantılarda çıktılar kadar, bu çıktıların doğru aktarılması da önemli. Ve bu konuda basının da çok önemli bir yeri olduğunu biliyor ve bu oluşumu destekliyorum...

'İnsanlar bilmediği ya da bilip de çözemediği şeyin düşmanı olurlar’. Bu toplantı serisinin esas amacı bilmediğimizi birbirimizden öğrenmek, birbirimizi anlamak, birbirimizle diyalog kurmak ve daha çok insan hikayeleri dinlemek… Sayın Mistaçoğlu’nun da ifade ettiği üzere ‘ ‘Ortak iş yapmaktan ziyade ortaya konan fikirlerden bir değer yaratmaktı amacımız’ onu da gerçekleştirmiş olduk…

‘Beyti Buluşmaları’ için öncelikle bu daveti düşünen ve tasarlayan Önder Güzel’e ve heyette yer alan herkese teşekkür ediyorum. Bu heyetteki iş insanları Türkiye'nin hemen her sorununu masaya yatırabilecek ve çözüm için taşın altına elini koyacak nitelikli bir topluluk oluşturdu ve yakında tekrar bir araya gelecekler.

Ben de gelişmelerden sizleri haberdar edeceğim. İzninizle, hem bu toplantıyı organize ederek bizleri bir araya getiren Önder Güzel, hem de katılımcı iş insanlarının fikir ve değerlendirmelerini yerimiz müsaade ettiğince siz değerli okurlarımız ile de paylaşmak istiyorum.

Europa Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Önder GÜZEL: Özgün fikirler ile topluma ve ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz

‘Beyti Buluşmaları ile iş dünyasında pozitif etkileşime zemin oluşturmayı hedefledik. Bu çerçevede sektörlerinde lider yöneticileri bir araya getirdik. İş dünyasının güçlü markalarında üst düzey yöneticilik yapan birçok iş insanı, ortak akıl ve ortak duygularla birincisi düzenlenen ‘Beyti Buluşmaları’nda fikirlerini, beklentilerini ve çözüm önerilerini ortaya koydular. Böylece hem topluma hem de ekonomiye fayda sağlayacak özgün fikirlerin ortaya çıkması için bir platform oluşturmak istiyoruz.

Ana gündem ekonomiydi

Katılımcıların çoğunluğunu Kastamonulu iş insanları oluşturuyor. Toplantının ana gündemi ekonomiydi. Başta enflasyon, faizler, nakit yönetimi, stok yönetimi, nitelikli çalışan gibi ortak sorunlar ele alındı. Bunların yanı sıra çelikten madenciliğe, tekstil ve konfeksiyondan turizme, gıdadan küçük ev aletlerine kadar birçok sektörde sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Ayrıca bu toplantıyla duayen isimlerle genç yöneticileri de buluşturmuş olduk. Duayenlerin tecrübelerinden faydalandık. Toplantıda başarılı iş insanlarının hedefe ulaşma noktasında yatırımdan yeni pazarlara açılmalarına, ihracattan finansal riskleri nasıl yönettiklerine kadar kırılma noktalarını anlatmaları da dikkat çekti.

Toplantıları 2 ayda bir düzenlemeyi hedefliyoruz

Ülke ve dünya gündemi çok hızlı değişirken, ekonomiye yön veren isimlerin bir araya gelerek güncel ve gelecek perspektifte görüşlerini ve tecrübelerini aktarmaları önemliydi. Ekonomiye yön veren iş insanlarına daha fazla söz hakkı verilmesinin yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik eden en önemli unsur olarak görüyorum. Her bir katılımcıya daha fazla söz hakkı vererek farklı bakış açılarıyla iş dünyasına daha geniş bir perspektif getirilebilir kanaatindeyim. Toplantıya katılan ve çok değerli fikirlerini paylaşan 24 iş insanı bu toplantıların devamını talep ediyor. Biz de ‘Beyti Buluşmaları’nı periyodik hale getirmeyi ve 2 ayda bir organize etmeyi planlıyoruz. Bu devamlılığın sağlanması halinde sektöründe marka değeri olan firmaların yöneticileri ile bir ‘Think-Thank’ kurumu alt yapısı oluşturulabiliriz. Özel sektörün önünü açacak öneri ve raporlar ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir oluşumun önünü açmak istiyoruz.

Mistaçoğlu Holding YKB Aydın MISTAÇOĞLU: Ortaya konan fikirlerden bir değer yaratıldığına inanıyorum

Ortak sorunların konuşulduğu, ortak kaygıların, ortak duyguların yaşandığı bir ortamda tüm katılımcıların sektörleri ile ilgili fikirlerini paylaşarak bir sinerji yaratmasını sağlamayı istedik. Beklentim; buraya katılan iş insanlarımızdan feyz almak, birbirimizin enerjisinden yararlanmaktı. Ortak iş yapmaktan ziyade ortaya konan fikirlerden bir değer yaratılmasıydı amacımız. Bu konuda da başarılı olunduğuna inanıyorum. Tecrübelilerimiz, gençlerimiz hep birlikte samimi bir ortamda başarılı bir toplantı gerçekleştirdik.

Reis Gıda YKB Mehmet REİS: Sonuç bildirgesi çıkabilecek nitelikte bir toplantıydı

Beyti Buluşmaları bir toplantıdan çok bir çalışma platformu ya da bir çalıştay gibi sonuçlandı. Çok faydalı, sonuç bildirgesi çıkarılabilecek nitelikte bir toplantı oldu. Güncel meseleleri konuştuk. Sadece sorunlar anlatılmadı. Çözüm önerilerini de paylaşıldı ve ortaya güzel fikirler çıktı. Karar vericilerle her zaman konuşuyoruz. Bu fikirlerimizi onlarla da paylaşabilir ve sorunlara çözüm fırsatları oluşturabiliriz. Kastamonulu iş insanlarımızın yanı sıra diğer illerden de iş insanlarımız geldi. İş dünyasının önemli konuları olan enflasyonun nedenlerini, iş ahlakını, tarımı ve katılımcı arkadaşların sektörlerini konuştuk. Örneğin; kendi alanım tarım sektöründe çalışan nüfusun yaş ortalaması 57... Gençler farklı alanlarda çalışmak istiyor ve bunun için göç ediyor. Gençleri tarım alanına yönlendirmek için teşvik etmeliyiz. Tarıma teknolojiyi kazandırmalıyız.

HI-TECH YKB ve KASDER Eski Başkanı Yücel GÜNDOĞDU: Genç kuşaklar için faydalı oldu

Toplantıda enflasyon ortamında şirketler nasıl ayakta kalır, faizler, yaşanan sorunlar karşısında nasıl çözüm bulunur gibi konular ana gündemi oluşturdu. Daha tecrübeli isimlerin bu konulardaki fikirlerini dile getirmeleri genç kuşak için oldukça faydalı oldu diye düşünüyorum. Çelik, bankacılık, gıda gibi birçok sektörden arkadaşımız iş hayatlarındaki dönüm noktalarını anlattı. Ben de tecrübelerimi, genç nesillere aktarmaya çalıştım. Genç arkadaşlarımız bu deneyimlerden mutlaka yararlanacaktır. Katılımcı sayısının sınırlı tutulması, her katılımcının konuşmasına ve fikirlerini anlatmasına imkan tanıdı. Sayı daha fazla olsa bu kadar verimli bir toplantı olmayabilirdi. Bu nedenle bundan sonraki toplantılarında aynı konsept ile devam etmesi gerekiyor.

Karaca YKB Arif KARACA: Fikir paylaşımı anlamında çok değerliydi

Ben Malatyalıyım ama toplantıya katılmaktan ve Kastamonulu iş insanlarıyla tanışmaktan büyük keyif aldım. Toplantıda ortaya konan önemli fikirlerin ekonomide önemli etkileri olabilir. Tüm katılımcılar kendi sektörü adına çok değerli düşüncelerini ve fikirlerini paylaştı. Bizim de Malatyalı İş İnsanları Derneğimiz var ve benzer toplantılar yapılır. Bu tür toplantılarda bizim aklımıza gelmeyen fikirleri bir başka iş insanımız anlatabilir. Dolayısıyla fikir paylaşımı anlamında çok değerli toplantılar ve çok da faydalı buluyorum. Benzer toplantıların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Uzun vadede bu gibi etkinliklerden çıkacak değerlerin ülkemize katkı sunacağına inanıyorum.

Sinbo Ev Aletleri YK Üyesi Semih DEMIR: Büyüklerin tecrübeleri bakış açımızı etkiledi

Katılımcıların tamamı sorunlarını ve çözüm önerilerini ayrıntılı olarak ifade etti. Aslında iş insanlarının benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu ancak, her iş insanının farklı bakış açısı ve fikirleri olduğunu görmek toplantının verimini de artırdı. Büyüklerin başarı hikayeleri ve tecrübelerini paylaşmalarından çok faydalandım. Enflasyon, stok yönetimi, nakit akışı, iş süreçlerindeki kırılma noktaları, başarıyı nasıl yakaladıkları gibi konularda büyüklerimizin bilgileri ile bizlerin bakış açısına da katkı sağladı.

Arslan Alüminyum YK Üyesi Pelin ARSLAN: Sesimizi duyurabilirsek sıkıntılar çözülecektir

Sanayici 1000-2000 kişiye istihdam sağlamanın sorumluluğunu üzerine alıyor ve omuzlarında bu yükün ağırlığını hissediyor. İş yaşamımda hiç bu kadar zorlayıcı bir döneme denk gelmedim. Toplantıda şirketimiz adına nakit akışının kontrolünün ne kadar önem taşıdığını, krediye duyulan ihtiyacın arttığını, faizleri, stok döngümüzü anlattım. Daha tecrübeli sanayicilerimizin, enflasyonist ortamda nasıl davranılması, nasıl borçlanılması, stok konusunda ne yapılması gerektiğine dair tecrübelerini dinlemek çok faydalı oldu. 40 - 50 iş insanı olarak iş dünyasında sesimizi duyurabilirsek sıkıntıların çözülebileceğine inanıyorum. Çok başarılı sanayicilerimiz, bankacılarımız, iş insanlarımızın olduğu bu toplantının önümüzdeki süreçte de devam etmesini bekliyorum.

Yılmaz Redüktör YKB ve ISO Meclis Bşk. Ender YILMAZ: Ortaya konan makro düzeydeki görüşler paylaşılmalı

Bu gibi toplantılar iş inanlarının bir araya geldiği ve bilgi açısından, enformasyon açısından çok önemli görüşlerin paylaşıldığı etkinlikler… Bana göre her görüşün bir değeri var ve ben bunu çok önemsiyorum. Katılımcı sayısının sınırlı sayıda tutulması herkesin yeterince söz almasını sağladı. Yuvarlak masa gibi oldu. Burada alınan çıktının herkesin konumuna göre, etki alanına göre dağıtılmasını gerekli görüyorum. Ortaya konan makro düzeydeki görüşler paylaşılmalı. Ticari çıkarlara göre değil, ülke menfaatine göre çalışmalar olmalı.

Tiryakiler Plastik YKB Hasan TIRYAKI: Katılımcı sayısının sınırlı olması faydayı artırdı

İş insanlarının ortak problemlerinin konuşulduğu bu toplantının bu kadar başarılı olacağını ummamıştım. Tarımla ilgili destekler, tarımın teknoloji ile desteklenmesi, personel yetersizliği, enflasyonist ortamda sıkıntıların nasıl atlatılmaya çalışıldığı, mavi yaka çalışan eksikliği gibi birçok konu gündeme geldi. Her biri, birbirinden değerli ekonomi halkalarında söz sahibi olan firmaların önemli yöneticilerinin bir araya geldiği ‘Beyti Buluşmaları’nda herkes ses getirecek düşüncelerini rahatça paylaştı. STK toplantılarında çok fazla katılımcı olduğu için tüm katılımcılar düşüncelerini paylaşma fırsatı bulamıyor. Ancak bu toplantıda ortaya konan fikirlerin zaman içinde ses getireceğini düşünüyorum.

Bioturca ve Club Alla Turca YKB Denizhan YILMAZER: Tecrübeler bizler için çok değerli

Hepsi birbirinden değerli iş insanlarının tecrübelerini dinlemek, katılımcıların iş hayatlarında yaşamış oldukları dönüm noktalarını paylaşmaları, gelecekte vereceğimiz kararlar hakkında yol gösterici olacak. Başarılı olmak için doğru karar vermek gerekiyor. Doğru karar vermek için de yaşadığımız tecrübelerden ders almış olmamız lazım. Bu tecrübeleri de ancak verdiğimiz yanlış kararlardan ya da böyle duayen iş insanlarından dinleyerek edinebiliriz. Dolayısıyla bu kadar çok başarılı iş insanının yaşamış olduğu tecrübelerden herkes faydalanmalı.