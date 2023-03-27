Borsayı yerliler büyüttü

Son bir yılda yerli yatırımcıların portföyü yüzde 222,5, yabancı portföyü ise yüzde 97 büyüdü. Milyonerler, yatırımcı sayısının yüzde 3,3’ünü oluştururken, toplam portföyün yüzde 88,9’unu kontrol ediyor.

Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören hisse senetlerinin toplam portföy değeri son bir yılda yaklaşık iki kat büyürken, bu artış büyük oranda yerli yatırımcı sayısı ve portföyündeki büyümeden kaynaklandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, şubat sonu itibarıyla son bir yılda BIST’te toplam yatırımcı sayısı yüzde 60,1 oranında net 1 milyon 446 bin 688 artarak 3 milyon 854 bin 686’ya, toplam hisse senedi portföyü de yüzde 173’lük bir artışla 2 trilyon 399,2 milyar liraya ulaştı.

Şubat sonu itibarıyla toplam portföyün 1 trilyon 717,2 milyar liralık kısmının 3 milyon 837 bin 36 yerli, 682,1 milyar TL’lik kısmının ise 17 bin 650 yabancı yatırımcının kontrolünde olduğu belirlendi. Bu dönemde yerli yatırımcıların sayısı net 1 milyon 442 bin 336, yabancı yatırımcı sayısı ise 4 bin 352 arttı.

Bu dönemde yerlilerin portföyü oransal olarak yabancılarınkinin iki katından fazla bir büyüme kaydetti. Bir yılda yerli yatırımcılara ait portföy yüzde 222,5, yabancılara ait portföy ise yüzde 97 büyüdü. Buna bağlı olarak şubat 2022 sonu itibarıyla toplam portföyde yabancıların yüzde 38,4 olan payı, bir yılda 9 puan düşerek yüzde 28,4’e indi.

Yüzde 3'ü oluşturan milyonerler yüzde 89’u kontrol ediyor

Yerli yatırımcılara ait toplam hisse senedi portföyünün 1 trilyon 451,4 milyar lira ile yüzde 84,5’lik kısmı, 1 milyon lira ve daha yüksek portföye sahip 123 bin 539 büyük yatırımcıya ait. Yabancı yatırımcı sayısının yüzde 13,7’sini oluşturan 2 bin 410 kişi ise 680,9 milyar lira ile toplam yabancı portföyünün yüzde 99,8’unu elinde bulunduruyor.

Buna göre Borsa İstanbul’da şubat sonu itibarıyla 1 milyon liranın üzerinde portföyü bulunan yerli-yabancı toplam yatırımcı sayısı 125 bin 949, bunlara ait toplam portföy büyüklüğü ise 2 trilyon 132,4 milyar lira oldu.

1 milyon TL ve üzerinde portföyü bulunan yerli ve yabancılar, toplam yatırımcı sayısının yüzde 3,3’ünü oluştururken, toplam portföyün ise yüzde 88,9’unu kontrol ediyor.

Aynı tarihte Borsa’da 500 bin – 1 milyon TL arası değerde hisse senedi olan 122 bin 889 yatırımcının toplam portföy büyüklüğü 86 milyar, 250 bin – 500 bin TL arası portföye sahip 198 bin 638 kişinin toplam portföy büyüklüğü 70,2 milyar lira oldu. Toplam 60,9 milyar liralık portföye sahip 381 bin 606 yatırımcının portföyleri ise 100 bin – 250 bin lira arasında değişti.

100 bin liranın altında portföye sahip toplam 3 milyon 25 bin 611 küçük yatırımcının ise toplamda 49,7 milyar liralık portföye sahip olduğu dikkati çekti. Bu yatırımcıların toplam yatırımcı sayısının yüzde 78,2’sini oluştururken, toplam portföyün ise yüzde 2,1’e sahip olduğu belirlendi.

Yüzde 10’u 836 ABD’linin

Yurt dışı yatırımcıların uyruklarına göre ilk 10 ülke dağılımına bakıldığında, şubat sonu itibarıyla 836 ABD’li yatırımcı 232,8 milyar lira ile en büyük portföye sahip durumda. ABD’li bu yatırımcılar BIST’te toplam portföyün yüzde 9,7’sini elinde bulunduruyor.

Yabancı yatırımcı kategorisindekiler içinde en büyük sayıyı ise 10 bin 534 kişi ile Türk uyruklular oluşturuyor. “Bıyıklı yabancı” diye de adlandırılan bu yatırımcıların toplam portföyü ise 54,7 milyar lira ile 8 Katarlı yatırımcınınkinden daha düşük. Bu on uyrukta yer alan yatırımcı Borsa’nın yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.