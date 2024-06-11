Cari dengede iyileşmeye nisan molası
Nisanda 5,3 milyar dolarla son 9 ayın en yüksek aylık cari açığı verildi. Dört aylık açık ise 16,1 milyar dolarla geçen yılın aynı döneminin yüzde 45,7 altında.
Cari işlemler açığı nisan ayında 5,3 milyar dolarla piyasa beklentilerinin altında gelmekle birlikte, son dokuz ayın en yüksek aylık açığı verildi. Buna rağmen ilk dört aydaki kümülatif açık 16,1 milyar dolarla geçen yılın eş döneminin 13,5 milyar dolar (yüzde 45,7) altında kaldı.
Uygulanmakta olan ekonomik programın enflasyondan sonra ikinci temel mücadele alanı olan cari işlemler açığının yıllıklandırılmış hacminde önceki sekiz ayda yaşanan kesintisiz küçülme süreci, nisan ayında devam etmedi. Mart sonunda 31,3 milyar dolara kadar inmiş olan yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara yükseldi.
Nisan ayı gelişmeleri
Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi istatistikleri kapsamında revize verilere göre, nisan ayında cari işlemler açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artışla 5 milyar 285 milyon dolar oldu. Cari açığa yol açan bileşenlerin başında gelen dış ticaret açığı; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 büyüyerek 7 milyar 649 milyon dolara yükseldi. Ödemeler dengesi tanımıyla toplam mal ihracatının nisan ayları itibarıyla yüzde 1,6 azalarak 18 milyar 720 milyon dolara inmesi, ithalatının ise yüzde 0,9 artarak 26 milyar 369 milyon dolara çıkması açığı büyüttü.
Bu kapsamda, içinde enerji ürünlerinin büyük ağırlık oluşturduğu genel mal ihracatı yüzde 2,8 düşüşle 18 milyar 329 milyon, ithalatı yüzde 0,3 düşüşle 24 milyar 818 milyon, bu kategorideki aylık açık yüzde 7,3 büyüyerek 6 milyar 489 milyon dolar oldu. Parasal olmayan altında aylık net ithalat yüzde 1,7 büyüyerek 1 milyar 176 milyon dolar olurken, nisanda 16 milyon dolarlık da net transit ticaret geliri elde edildi.
Taşımacılık, turizm, yurt dışı müteahhitlik gibi hizmetler kapsamındaki faaliyetlerde gelir ve gider dengesindeki net giriş 3 milyar 110 milyon dolarla geçen yılın aynı ayındaki girişin yüzde 5,2 altında kaldı. Hizmetler alanında en yüksek aylık net gelir 2 milyar 548 milyon dolarla “seyahat” (turizm) kaleminden elde edildi.
Doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları kapsamındaki gelir-giderler ile faiz gelir giderlerini kapsayan “birincil gelir dengesi”nde 1 milyar 355 milyon net çıkış, işçi gelirleri, kişisel transferler gibi kalemleri kapsayan “ikincil gelir dengesi”nde 609 milyon dolar net giriş kaydedildi.
Dört aylık açık 16,1 milyar dolar
Geçen yılın ilk dört ayında 29 milyar 671 milyon dolar olan cari açık, bu yıl aynı dönemde yüzde 45,7 (13 milyar 546 milyon dolar) küçülerek 16 milyar 125 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İlk dört aylık dönemler itibarıyla dış ticaret açığının yüzde 39,7 küçülerek 36 milyar 649 milyon dolardan 22 milyar 102 milyon dolara gerilemesi, bu küçülmede belirleyici oldu. Hizmetler dengesinde dört ayda 10 milyar 310 milyon dolarla geçen yılın yüzde 4,4 altında bir giriş kaydedildi. Dört ayda birincil gelir dengesinde net 4 milyar 669 milyon dolar net giriş, ikincil gelir dengesinde ise 336 milyon dolarlık net giriş yaşandı.
Rezervde dört ayda 25 milyar dolar erime
Cari açığın finansmanına bakıldığında, doğrudan yatırımlarda nisandaki net 856 milyon dolarlık net girişle birlikte ilk dört ay itibarıyla 1 milyar 141 milyon dolara ulaşan toplam net girişin geçen yılın aynı dönemindeki tutarın yüzde 42,9 altında kaldığı görüldü. Portföy yatırımlarında nisanda 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş yaşandı ve ilk dört aydaki net giriş 5 milyar 780 milyon dolara ulaştı. Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, genel hükümet, bankalar ve reel sektörün yurt dışından sağladığı kredileri kapsayan “diğer yatırımlar” kaleminde nisan ayında 351 milyon dolar giriş, ilk dört ay itibarıyla ise 922 milyon dolar net çıkış yaşandı.
“Net hata noksan” kaleminde izlenen kayıt dışı çıkışlar nisanda 327 milyon, ilk dört ayda 14 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Resmi rezervlerde nisanda 2 milyar 392 milyon, dört ayda 25 milyar 110 milyon dolar net erime meydana geldi. Buna göre ilk dört dış kaynak girişi yeterli olmadığı ve net hata noksan kalemindeki çıkışlar fazla olduğu için cari açığın finansmanı büyük oranda rezerv kullanımı ile karşılandı.
Yıllık açık 8 ay sonra büyüdü
Yıllık bazda cari açık ise sekiz ay süren kesintisiz küçülme sürecinin ardından nisanda yeniden büyüyerek 31,5 milyar dolara yükseldi. Revize verilere göre geçen yılın nisan sonundaki 55,2 milyar dolarlık düzeyinden mayısta 57 milyar dolara çıkan yıllık cari açık, haziranda 53,6 milyar, temmuzda 56,2 milyar dolar olmuş ve izleyen dönemde kesintisiz bir düşüş süreci ile bu yıl mart sonunda 31,3 milyar dolara kadar inmişti. Nisandaki yükselişe rağmen yıllık cari işlemler açığı bir yıl önceki düzeyinin 23,7 milyar dolar altında bulunuyor.
Cari açıkta Nisan 2023-Nisan 2024 dönemindeki kapanma oranı yüzde 43 düzeyinde. Geçen yılın sonlarında hazırlanan Orta Vadeli Program’da (OVP) cari işlemler açığının bu yılın tümünde 34,7 milyar dolara düşürülmesi hedefleniyor. Yıllık cari açık bu yıl şubat sonunda 31,9 milyar dolarla OVP hedefinin de altına indi ve nisandaki yükselişe rağmen bunun altında kalmaya devam etti.
Nisanda altın ve enerji hariç denge de açık verdi
Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi on ay sonra ilk kez nisanda 497 milyon dolarla açık verdi. Geçen yılın nisan ayında 218 milyon, mayıs ayında 1 milyar 217 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari denge, izleyen dönemde ise sürekli fazla vermişti. Bu bazda özellikle geçen yılın ikinci yarısında aylık 7 milyar doları aşan cari fazla hacimleri görülmüştü. Altın ve enerji hariç dengedeki fazlada geçen yıl son çeyrekte başlayan küçülme, bu yıl ilk çeyrekte devam etti ve denge nisanda eksiye geçti.
Bu trende rağmen, geçen yıl ilk dört ayda 3 milyar 98 milyon dolar olan altın ve enerji hariç kümülatif cari fazla, bu yıl aynı dönemde 5 milyar 433 milyon dolarla bunun yüzde 75 üzerinde oluştu. Geçen yıl nisan sonu itibarıyla 46 milyar 457 milyar dolar olan son bir yıldaki altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise bu yıl nisan sonu itibarıyla yıllık bazda 35 milyar 738 milyon dolarla bunun yüzde 23 (10,7 milyar dolar) altına indi.