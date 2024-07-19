Depreme ödenek var harcama yok
Geçen yıl yaşanan ve 11 ili doğrudan, tüm ülkeyi dolaylı şekilde derinden etkileyen büyük depremler sonrası bütçede afet yönetimi için ayrılan ödenekler ciddi oranda artırılırken, yılın ilk yarısında bu alana fiili olarak yapılan harcamalar düşük kaldı.
2023 bütçesinde şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi için ayrılan başlangıç ödeneği, şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli büyük depremler sonrası oluşan kaynak ihtiyacı dolayısıyla yetersiz hale gelince, temmuz ayında çıkarılan ek bütçe ile artırıma gidilerek 496,2 milyar liraya çıkarılmış, yılın tümünde bütçeden bu alana yapılan harcama ise 894,9 milyar lirayı bulmuştu. Kamu kurumlarının geçen yıl deprem harcamaları için tahsis ettiği kaynağın büyüklüğü bağış hesaplarıyla birlikte 1 trilyon 139,7 milyar liraya ulaşmıştı.
Yaşanan büyük depremlerin hasarları ve depremzedelere yönelik çalışmalar yanında beklenen büyük İstanbul depremi dolayısıyla da önemi artan afet yönetimine 2024 yılında ise merkezi yönetim bütçesinin yüzde 8,2’si oranında 906,5 milyar lira ödenek ayrılmıştı.
Afete 6 ayda harcanan para bütçenin sadece yüzde 2,8’i
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre ocak-haziran döneminde Hazine yardımları ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurum (DDK) gelir fazlalarından elde edilen aktarmalar sonrası toplam merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın eş dönemine göre yüzde 93,7 artışla 4 trilyon 578,5 milyar lira oldu. Böylece bütçe yasası ile alınan 11 trilyon 89 milyar liralık yıllık ödeneğin yüzde 41,3’lük bölümü ilk altı ayda harcandı.
Ocak-haziran dönemindeki gerçekleşmelere göre, bütçede şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimine ayrılan yıllık ödeneğin ise 126,3 milyar lira ile sadece yüzde 13,9’u kullanıldı. İlk yarıda, kendi ödeneğinin çok az bir bölümünü fiilen kullanan afet yönetimi, toplam bütçe harcamalarından sadece yüzde 2,8 oranında bir pay alabildi.
Bütçede aslan payı faize
“Program Sınıflandırması”na bazında bütçe giderlerinin dağılımına göre, ilk yarıdaki ana harcama alanları içinde toplamda en büyük payı “Hazine varlıkları ve yükümlülüklerinin yönetimi” giderleri almaya devam etti.
Altı aydaki toplam bütçe harcamasının 581,5 milyar liralık bölümü bu alana yapıldı. Bu harcamaların da 574,4 milyar lira ile tamamına yakınını, iç ve dış borç faiz ödemeleri oluşturdu. Geçen yılın eş dönemine göre faiz ödemeleri yüzde 108,7, toplam Hazine varlık yükümlülük yönetimi giderleri yüzde 106,1 artış kaydetti. Altı aylık dönemlere göre faiz ödemelerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı yüzde 7,7’den yüzde 11,5’e, toplam Hazine varlık ve yükümlülük yönetim giderlerinin payı yüzde 11,9’dan yüzde 12,7’ye yükseldi. 2024 bütçesinde bu alana ayrılan 1 trilyon 284,9 milyar liralık yıllık ödeneğin yüzde 45,3’ü altı ayda tüketildi.
Sosyal güvenliğe 6 ayda 551 milyar
Bütçenin ilk yarıdaki sosyal güvenlik giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,6 artışla 551,3 milyar liraya ulaştı. Sosyal güvenlik giderleri, bütçede faizden sonra ikinci en büyük harcama kalemini oluşturdu. Söz konusu giderler altı aydaki toplam bütçe harcamalarından yüzde 12 pay aldı. Bu alana yılın tümü için ayrılan 1 trilyon 237,2 milyar liralık ödeneğin yüzde 44,6’sı ilk altı ayda harcandı.
Bütçede üçüncü büyük harcama alanını oluşturan, yerel yönetimleri güçlendirme programı kapsamındaki giderler de geçen yılın eş dönemine göre yüzde 97,4 artışla 402,2 milyar liraya ulaştı. Altı aydaki toplam bütçe harcamasının yüzde 8,8’lik bölümü bu alan gitti. Yıllık 901,2 milyar lira ödeneği bulunan yerel yönetimleri güçlendirme programına altı aylık harcamalardaki gerçekleşme oranı da yüzde 44,6 oldu.
Böylece ilk altı ayda faiz, sosyal güvenlik ve yerel yönetimler olmak üzere üç alana yapılan harcamaların toplam bütçe giderleri içindeki payı yüzde 33,5’e ulaştı.
Sağlığa yüzde 6,5, eğitime yüzde 6
Yılın ilk yarısında merkezi yönetim bütçe harcamalarından tedavi edici sağlık programı 298 milyar lira ile yüzde 6,5, temel eğitim 275,6 milyar lira ile yüzde 6, toplum güvenliği 236,3 milyar lira ile yüzde 5,2, ulusal savunma ve güvenlik 235,8 milyar lira ile yüzde 5,2, yüksek öğretim 174,3 milyar lira ile yüzde 3,8, istihdam 158,6 milyar lira ile yüzde 3,5, tarım 158,5 milyar lira ile yüzde 3,5 pay aldı.
Bu dönemdeki bütçe harcamalarında daha sonra 151 milyar lira ve yüzde 3,3 payla ortaöğretim, 139,2 milyar lira ve yüzde 3 payla yönetim ve destek programı, 139 milyar lira ve yüzde 3 payla yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma, 126,3 milyar lira ve yüzde 2,8 payla şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi, 109,3 milyar lira ve yüzde 2,4 payla hukuk ve adalet, 100,6 milyar lira ve yüzde 2,2 payla enerji arz güvenliği programı geldi.
Aynı dönemde kara ulaşımına toplam bütçe giderlerinin yüzde 1,9’u oranında 87,3 milyar, koruyucu sağlığa yüzde 1,9’u oranında 85,6 milyar, engellilerin toplumsal yaşama katılımı ve özel eğitim için yüzde 1,5’i oranında 67,7 milyar, demiryolu ulaşımına yüzde 1,3’ü oranında 60,2 milyar lira harcandı.
Altı aydaki bütçe harcamalarından toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi yüzde 1,2’ oranında 56,2 milyar, din hizmetleri ve yaygın din eğitimi yüzde 1 oranında 45,9 milyar, sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi yüzde 0,9 oranında 40,4 milyar, finansal sistemin geliştirilmesi ve sigortacılık yüzde 0,6 oranında 26,2 milyar, ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılması programı da yüzde 0,6 oranında 25,5 milyar lira harcama aldı.
Böylece harcama büyüklüğüne göre ilk 25 programa altı ayda yapılan toplam harcama 4 trilyon 332,8 milyar, diğer alanlara yapılan toplam harcama ise 515,3 milyar lira oldu. İlk yarıda program dışı giderler de 1 trilyon 261,5 milyar lira olurken, 1 trilyon 42,4 milyar liralık Hazine yardımları ve DDK gelir fazlası ile 4 trilyon 578,5 milyar lira olan toplam bütçe giderinin yüzde 94,6’sını ilk 25 alana yapılan harcamalar oluşturdu.
Cumhurbaşkanlığı ödeneği yetmedi
ilk yarısında, program sınıflamasına göre en yüksek ödenek kullanımı Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti. Bu kuruma yılın tümü için ayrılan 5 milyar 406,9 milyon liralık ödeneğin yüzde 94,2 oranındaki 5 milyar 94,3 milyon liralık bölümü daha ilk altı ayda tükendi.
İlk yarıdaki harcamanın yıllık ödeneğe oranında onu yüzde 70,5’le, “finansal sistemin geliştirilmesi ve sigortacılık” programı izledi. Ödenek kullanımında daha sonra yüzde 67,9’la kamu gelirleri yönetimi ve hayat boyu öğrenme, yüzde 66,6 ile istihdam, yüzde 63,2 ile turizmin geliştirilmesi, yüzde 62,5’le milli kültür, yüzde 60,3’le ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılması, yüzde 60,2 ile stratejik yönetim ve kaynak tahsisi, yüzde 58,6 ile sporun geliştirilmesi ve desteklenmesi, yüzde 57,8’le dış politika ve yüzde 57,6 ile din hizmetleri ve yaygın din eğitimi geldi.
Altı aylık dönemde, yıllık ödeneğe göre en az harcama oranı ise yüzde 3,2 ile kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı programında gerçekleşti. Bu dönemde yüzde 13,3’le bölgesel kalkınma, yüzde 13,9’la şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi, yüzde 17,4’le bağımlılıkla mücadele, yüzde 18,8’le enerji arz güvenliği ve yüzde 25,6 ile uzay ve havacılık programları en düşük ödenek kullanımı olan ilk beş alanı oluşturdu.