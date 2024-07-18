Vergide terazinin kefesi biraz daha eğildi
Ekonomi yönetimi, vergide “adalet” ve etkinliği sağlama hedefiyle hazırlık çalışmalarını tamamladığı yeni vergi paketini TBMM’ye sunarken, dün açıklanan haziran ayı bütçe gerçekleşmeleri vergide kronik hale gelen adaletsizliğin bu yılın ilk altı ayında daha da artarak devam ettiğini ortaya koydu.
Gelir, kâr ve servetten alınan “doğrudan” vergilerin pastadaki payı bu yıl ocak-haziran döneminde yüzde 34,9 düzeyinde kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni vergi paketi ile artırılacağını açıkladığı söz konusu vergilerin payı geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan düştü. İlk yarıda toplanan her 100 liralık verginin 65,9 lirasını ise tüketiciler ödedi.
Tüketimden alınan dolaylı vergilerin pastadaki payı geçen yıla göre 2,1 puan arttı. Başka deyişle toplam tahsilatın üçte birini gelir sahipleri ve holdingler dahil kâr elde eden kurumlar ile servet sahiplerinden alınan doğrudan vergiler, üçte ikisini ise yurttaşların tükettiği mal ve hizmetlere ödediği, fiyatın içinde yer alan KDV ve ÖTV gibi “dolaylı” vergiler oluşturdu.
Bütçe vergi ile vergi dolaylıdan
Tedarik zinciri içinde yasal yüklenicisi nihai tüketiciler olan dolaylı vergiler devletin başlıca finansman kaynağı olmaya devam ederken, gelir düzeyine bakılmaksızın herkesten aynı tutarda alındığı için bu kalemlerin var olan yüksek payı, vergide adaleti bozuyor.
Dolaylı vergilerin pastadaki üçte ikilik payı, terazide dengenin tamamen tüketici aleyhine bozuk olduğunu gösteriyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ocak-haziran döneminde geçen yılın eş dönemine göre yüzde 103,8 artışla 3 trilyon 831,4 milyar liraya ulaşan toplam merkezi yönetim bütçe gelirinin yaklaşık yüzde 84’lük kısmı vergi tahsilatı yoluyla elde edildi.
Altı ayda kasaya giren vergi geliri yüzde 99,1 artışla 2 trilyon 730,3 milyar liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin ise 2 trilyon 118,6 milyarı dolaylı, 1 trilyon 94,1 milyarı doğrudan vergilerden geldi. Geçen yılın eş dönemine göre doğrudan vergilerde tahsilat yüzde 91,5 artarken, dolaylı vergi tahsilatındaki artış yüzde 107,3’ü buldu. Buna bağlı olarak vergide dolaylının payı daha da arttı.
Gelir vergisi ücretliden
Doğrudan vergiler kapsamında Gelir Vergisi mükelleflerinden yapılan tahsilat yüzde 126,7 artışla 587,5 milyar lira oldu ve toplam pastanın yüzde 18,3’ünü oluşturdu. Ancak bunun 542,4 milyar lira ile tamamına yakınını memur maaşları ve özel sektör çalışanlarının ücretleri üzerinden kaynağından yapılan Gelir Vergisi Tevkifatı oluşturdu.
Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı ve gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerden beyana dayalı, basit usulde ve geçici nitelikte tahsil edilen toplam Gelir Vergisi geliri ise sadece 45,2 milyar lira oldu ve bunun bütçedeki payı da yüzde 1,6’da kaldı.
Kurumlarda düşük tahsilat artışı
Doğrudan vergilerden Kurumlar Vergisinde altı aylık tahsilatta geçen yıla göre artış yüzde 60,2’le son bir yıldaki enflasyonun altında kaldı. Bu kalemde altı ayda 465,8 milyar liralık vergi tahsil edildi. Kurumlar Vergisi tahsilatının toplam pastadaki payı altı aylık dönemlere göre yüzde 18,1’den yüzde 14,5’e indi. Yine “doğrudan” nitelikteki Motorlu Taşıtlar Vergisinde altı aylık tahsilat yüzde 93,9 artışla 37,9 milyar lira olurken, Veraset ve İntikal Vergisinde yüzde 38,7’lik bir artışla 2,8 milyar ve Değerli Konut Vergisinde yüzde 54,3’lük bir artışla sadece 59,7 milyon liralık bir tahsilat gerçekleşti.
Altı ayda 1,1 trilyon liralık KDV
Dolaylı vergiler içinde en yaygını olan Katma Değer Vergisinde (KDV) altı aylık tahsilat, neredeyse gelir ve kurumlar vergisi ile mülkiyetten alınan tüm vergilerden elde edilen toplam gelire yaklaştı. Ocak-haziran döneminde dahilde üretilen malların satışından 436,5 milyar lira, ithal ürünlerden de 630,8 milyar lira KDV tahsil edildi.
Böylece altı aydaki toplam KDV tahsilatı 1 trilyon 67,4 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre dahilde KDV tahsilatında yüzde 246,6, ithalden alınan KDV’de yüzde 75,8 artış yaşandı. Geçen yıl ilk yarıda yüzde 30,3 olan toplam KDV gelirinin toplam vergi pastasında payı, bu yıl aynı dönemde yüzde 33,2’ye çıktı.
ÖTV’den 608,7 milyar TL
Yılın ilk yarısında ÖTV tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 artışla 608,7 milyar liraya ulaştı ve toplam vergi gelirinin yüzde 18,9’unu oluşturdu. ÖTV tahsilatı tek başına, gelir ve kurumlar vergilerinin her birinin tahsilat tutarlarının üzerinde gerçekleşti. ÖTV gelirinin en büyük bölümünü oluşturan sıfır motorlu taşıt satışlarından alınan ÖTV’de ilk altı aydaki tahsilat, bu piyasadaki yavaşlama dolayısıyla yüzde 37,3’lük düşük artışa rağmen 225,2 milyar lira oldu.
Benzin, mazot gibi akaryakıtlar ile doğal gazdan alınan ÖTV’de ise altı aylık tahsilat yüzde 326,3’lük rekor artışla 169,8 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde tütün mamulleri tüketenler 126,9 milyar, alkollü içki tüketenler 41,5 milyar, kolalı gazoz tüketenler 4,7 milyar lira ÖTV ödedi. Dayanıklı tüketim malları ile diğer ürünlerin satışından elde edilen toplam ÖTV geliri de 40,6 milyar lira oldu.
Tablo değişecek mi?
Vergi paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması” ilkesi doğrultusunda hazırladıkları paketin dar gelirlilere yük getirmeyeceğini belirtti. Şimşek, kayıt dışılığı önleyecek, vergide etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler yaptıklarını, vergi güvenliğini önceliklendirdiklerini ve istisnaların kaldırılması yönünde adım attıklarını kaydetti.
Taslağa son şeklini verirken tarafların taleplerine yönelik de düzenlemelere gittiklerini ifade eden Şimşek, “Çalışmalarımızı, Türkiye’de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız” diye konuştu.
Yeni paketten dengeye iyileştirici etki
TBMM Başkanlığına sunulan 53 maddelik yeni vergi paketi yarın Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Paketin daha sonra Genel Kurulda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. İş dünyasının karşı çıktığı “asgari gelir vergisi” ve “ciro üzerinden asgari kurumlar vergisi” gibi düzenlemeler paketten çıkarılmakla birlikte, getirilen vergi tedbirleri esas olarak doğrudan vergi mükelleflerini ilgilendiriyor.
Ödenecek verginin, indirim ve istisnalar öncesi kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olmayacağı şeklindeki yurt içi asgari kurumlar vergisi, YİD modeli ile KOİ Projelerinden elde edilen kazançlardan yüzde 30 kurumlar vergisi, doktorlar, diş hekimleri vb. serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatlarının tespitine yönelik düzenlemeler, hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20’yi aşan uyumsuzluk olanların izaha çağrılması ve kayıt dışı faaliyette bulunanlara kesilecek cezaların artırılması gibi düzenlemeler bu nitelikte. Bu düzenlemelerin vergi adaletini sağlama, doğrudan-dolaylı dengesindeki çarpıklığın azaltılması yönünde sınırlı da olsa bir katkı sağlaması bekleniyor.
Diğer dolaylı vergiler
Yılın ilk yarısında diğer dolaylı vergilerde tahsilat, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nde (BSMV) 146,5 milyar, ehliyet, pasaport gibi resmi evraktan alınan harçlardan 87,5 milyar, Damga Vergisi’nde 66,2 milyar, Şans Oyunları Vergisi’nde 18,1 milyar, Özel İletişim Vergisi’nde 12,6 milyar, dijital hizmet vergisinde 7,6 milyar, Konaklama Vergisi’nde 2,6 milyar lira olarak gerçekleşti. İthal ürünlerden altı ayda alınan 99,2 milyar liralık Gümrük Vergisi de nihai tüketiciye yansıdı. Geçen yıla göre BSMV’de yüzde 205,9, Konaklama Vergisi’nde yüzde 162,6, Dijital Hizmet Vergisi’nde yüzde 135,4, Şans Oyunları Vergisinde yüzde 99,6, Özel İletişim Vergisinde yüzde 100,1, Damga Vergisinde yüzde 85, Gümrük Vergisinde yüzde 84, toplam harç gelirinde yüzde 62,9 artış yaşandı.