Faaliyet raporlarında eksik bir sayfa: Sigorta

Halka açık şirketlerin bilançosunda kur, faiz ve emtia riskleri sayfalarca analiz edilir. Ama o şirketin bir yangın sonrası üreti­me ne kadar sürede dönebileceği çoğu zaman birkaç satırla geçiştirilir.

Türkiye’de 2025 sonu itibarıyla halka açık yaklaşık 700 şirket var. Borsa İstanbul’un top­lam piyasa değeri 33 trilyon TL’nin üzerinde. Bu büyüklük yalnızca finansal bir veri değil; sanayiden enerjiye, gıdadan lojistiğe kadar ül­ke ekonomisinin üretim gücünü ve yatırımcı güvenini yansıtan kritik bir eşik.

Halka açık şirketlerin faaliyet raporlarında kur, faiz, emtia ve likidite riskleri detaylı ana­liz edilirken; yangın, afet, üretim duruşu, so­rumluluk ve siber tehditler gibi operasyonel risklerin sigortaları “gerekli poliçeler yaptı­rılmıştır” gibi ölçülemeyen ifadelerle geçiş­tiriliyor. Oysa sigorta programlarının kapsa­mı, limitleri, teminatlarının yeterliliği ve risk mühendisliği çalışmaları faaliyet raporların­da somut biçimde yer alabilir.

Yatırımcı bilmek ister: Bir felaket oldu­ğunda bu şirket ayakta kalabilecek mi?

Sürdürülebilirlik raporlarında detay­larıyla anlatılan çevresel ve sosyal hedefle­rin büyük bir operasyonel kesinti sonrası na­sıl korunacağına dair sigorta perspektifi ço­ğu zaman yer almıyor. Oysa sürdürülebilirlik yalnızca çevresel taahhütler değil; bir felaket karşısında şirketin ayakta kalabilme ve hızlı toparlanabilme kapasitesidir.

Bir afet ya da büyük bir yangın sonrasında şirketlerin kamuoyuna yaptığı açıklamalar çoğunlukla birbirine benzer: “Yeterli sigorta korumamız bulunmaktadır. Hasar tespit ça­lışmaları devam etmektedir. Üretim faaliyet­lerimiz kesintisiz ya da sınırlı kapasiteyle sür­mektedir.”

Ancak asıl önemli olan, bu cümlelerin arka­sındaki gerçek risk fotoğrafıdır.

Tesisin kapasitesi, yıllık hasılatı, stokla­rın özellikleri, faaliyet gösterilen endüstrinin risk profili ve olay sonrası süreç; sigorta prog­ramının yeterliliğini belirleyen temel unsur­lardır. Sabit kıymet ve kâr kaybı sigortaları endüstriyel tesisler için programın omurga­sını oluştururken, risk izleme ve yönetim sis­temlerinin etkinliği başta can güvenliği olmak üzere kritik önem taşır.

Sigorta şirketleri yapılan risk teftişine göre şartları belirler. Hasar olduğunda eksperler; olayın nedeninden iş sağlığı uygulamalarına, stoklardan teminatlara kadar birçok unsuru eş zamanlı değerlendirir. Onarım, yeniden ya­pım ve alternatif üretim çözümleri planlanır­ken, duruşa bağlı ek harcamalar oraya çıkar.

Çalışanlar veya üçüncü şahısların zarar gördüğü durumlarda sorumluluk sigortaları devreye girer; makine, stok, nakliyat ve araç sigortaları ise programın tamamlayıcı un­surlarıdır.

Finansal analizler, şirket üretim yapabildiği sürece anlamlıdır

Bir felaket sonrası kapsamlı sigorta koru­masına dair yapılan açıklamalar; yatırımcılar, tedarikçiler ve müşteriler açısından kriz yö­netiminin en kritik aşamalarından biri. Özel­likle kâr kaybı teminatı; borsada istikrarın ve Pazar payının korunması, artan maliyetlerin ve mali yükümlülüklerin karşılanması açısın­dan belirleyici rol oynar.

Faaliyet raporlarında sigortaya yeterin­ce yer verilmemesi yatırımcı açısından ciddi bir kör nokta yaratıyor.

Uzun yıllar büyük holdinglerde, birleşme ve satın alma süreçlerinde sigorta analizle­riyle karar mekanizmalarına katkı vermiş biri olarak halka açık şirketlerde kapsam­lı sigorta analizlerinin, faaliyet ve yatırım­cı raporlarının ayrılmaz bir parçası olma­sı gerektiğini düşünüyorum. Çünkü doğru kurgulanmış bir sigorta programı yalnızca risk transferi değil; yatırımcı güveni ve ku­rumsal dayanıklılık açısından da stratejik bir araçtır.

Yılların emeğiyle kurulmuş bir işletmenin başına gelen felaket yalnızca yatırımcıları­nı değil, çalışanlarını, tedarikçilerini ve top­lumu da etkiler. Bu nedenle sigorta, kriz an­larında şirketlerin ayakta kalmasını sağlayan en kritik destek mekanizmalarından biridir.

CFO’lar ve risk yönetimi ekipleri için sorulması gereken en temel soru şudur: Mevcut sigorta programı yatırımcılara gü­venle anlatılabilecek kadar güçlü mü?