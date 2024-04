Magazin gündeminden sürdürülebilirlik gündemine

Magazin deyip geçmemek lazım konu birden sürdürülebilirliğe dönebilir! FOMO (günceli, bir gelişmeyi kaçırma korkusu) seviyesi çok yüksek biriyim.

Bu yüzden de "her şeyden mutlaka haberim olması gerekirmiş hissim" beni onlarca farklı konuda hatta magazin, ünlüler dünyası vs. hakkında da gezintilerine çıkarır. İşte yine tam da öyle bir gezintide; kim, kiminle, nerede ne yapmış, hangi magazin olayları yaşanmış girdabına düşmüşken ağız tadıyla dedikoduları öğrenemedim çünkü magazin gündemi beni birden sürdürülebilirlik gündemine geri attı!

Nasıl mı? Hemen anlatayım. Malumunuz, ünlü kişilerin, magazin figürlerinin attıkları her adım hem sevenleri ve sevmeyenleri hem de medya tarafından takip ediliyor. Bu takip, boyutu öyle bir seviyeye gelmişti ki bir X hesabı an ve an bu ünlülere ait özel uçakların kalkış ve inişlerini, rotalarını, kaç dakika uçtuklarını tweetliyordu. Ama mesele bundan ibaret değil aynı zamanda her uçuşta ne kadar yakıt harcadıklarını ve her bir uçuşta neden oldukları CO2 emisyon miktarını da tek tek hesaplayıp paylaşıyordu.

Ünlüler ve özel uçuş karbon emisyonları

Kyle Jenner'ın karayolu ile 40 dakikada gidilebilecek bir yere özel uçağı ile 17 dakikada gitmeyi tercih edip karayolunu kullansa ortaya çıkabilecek emisyonun çok daha fazlasına sebep olduğunu, Kardashian klanının binlerce ton emisyona neden olduğunu, Drake'in özel uçağının bir ayda Kanada'daya 3 kez 15'er dakikalık uçuşlar yaptığını ve yıllık uçuşlarının yılda 4 ton CO2 yarattığını, Beyonce-JayZ ikilisinin uçuşlarının sebep olduğu emisyonun biz binlerce "fani"nin yıllık emisyon miktarımızdan fazla olduğunu, yönetmen S. Spielberg'in 4465 ton, boksör F. Mayweather'ın 7076 ve ünlü şarkıcı T. Swift'in 8293 ton özel uçuş emisyonları ile rekorlara imza attığını bu sayede öğrenmiştim.

Sonra, konu ile ilgili haberleri taradım ve bu ünlülere "'climate criminals" (iklim suçluları) diyen haberlere hatta "famous are screwing the planet" (ünlüler gezegeni mahvediyor) şeklinde atılan başlıklara rastladım. Medyanın artan bir baskıyla bu özel uçuşların gezegen üzerinde bıraktığı etkiyi sorguladığına şahit oldum. Sonra merakımı durduramadım bu X hesabının paylaşımlarına ilişkin cevapları, tartışmaları taradım.

İklim krizi ile mücadele eden grupların verdiği tepkileri, insanların hayranları bile olsalar bu ünlüler hakkında yaptıkları eleştirileri okudum. İşte benim magazin gezintim sürdürülebilirlik gündemine böyle dönüştü. Ve tüm bunlar, iklime yapılan olumsuz etki konusunun artan bir gündem oluşturduğunu göstermesi, insanların konuya ilişkin ilginlik düzeyinin nasıl gelişiyor olduğunu aktarması, artık gezegene verilen zarar konusunda "Vegas'ta olanın dahi Vegas'ta kalmasının mümkün olamadığını" göstermesi bakımından beni etkiledi.

Yani, artık sadece markalar değil göz önünde olmaları nedeniyle iklim konusunda rol model olmaları beklenen ünlüler de hesap vermeye zorlanıyor. Sonra bir anda ünlülerin güvenliği gerekçesiyle söz konusu bilgileri paylaşan hesap askıya alındı. Gerekçe, tüm uçak rotalarını paylaşması bakımından anlaşılabilir ancak ünlülerin hesaba yönelik şikayetlerinin sadece güvenlik olduğunu düşünmüyorum.

Hesapları askıya aldırmanın ünlülerin gezegene verdikleri zararı saklama konusunda beyhude bir çaba olduğunu da düşünüyorum. Elbette bu işin peşine düşen ve gerçekleri yüksek sesle söyleyip baskı yaratmaya çalışacak kişiler ve sosyal medya hesapları yine olacaktır. Gezegenimizi de kurtaracak olan ve hepimizin yapması gereken işte bu baskı değil mi zaten? Tabi ki sadece Twitter'da kalmadığı sürece!