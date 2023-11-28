Riskinizi nasıl yönetiyorsunuz?

Şirketlerde en önemli konulardan bir tanesi risk yönetimi. Geçen yazımda da belirtmiştim, bu dönemde şirketlerin en önemli iki kası inovasyon temelli strateji geliştirme ve risk odaklı yürütme (execution) olacak. Bunlardan bir tanesinde dahi yaşanacak aksama, EBITDA’nızı hızla bozacak. Sürdürülebilir karlılığı güçleştirecek.

Bugün biraz risk yönetimi üzerine konuşalım istedim. Risk yönetimi hem reel sektör, hem finans, hem kamu, hem de sivil toplum kuruluşları açısından önemli bir konu. Bu işi iyi yapan, rekabet avantajı sağlıyor. O kadar kritik. Yani şirketinizde, yönetim ve operasyonlarınız ile entegre başarılı bir risk yönetimi sistemi varsa, rakiplerinize avantaj sağlıyorsunuz. Bu nasıl oluyor?

Müşteri, çalışan ve tedarikçi risklerini iyi yönetmek memnuniyeti artıyor, itibar ve yasal kayıplara karşı korunuyorsunuz, mali sonuçlarınız özellikle verimsizlik, kayıp ve kaçakların sınırlandırılması boyutuyla olumlu yönde etkileniyor. Stratejinizi sahada engellere takılmadan, onları önceden öngörüp yönetmek suretiyle hayata geçirebiliyorsunuz.

Risk yönetimi nedir?

Risk yönetimi şirketinizin dıç çevre ile yönetsel, destek ve operasyonel süreçlerinde karşı karşıya kalınabilecek olumsuz olay, durum, koşul ya da senaryolara verdiğiniz proaktif yani hazırlıklı ve öngörülü tepkiler anlamına geliyor. Hazırlıklı olmanın altını çiziyorum.

Burada kriz yönetiminden ayrılıyor. Kriz yönetimi, risk gerçekleştikten sonra hasarı telafi etmek veya zararı azaltmak demek. Risk yönetimi ise risk gerçekleşmeden tedbir almak anlamına geliyor. Örneğin piyasaya yeni bir ürün çıkartacaksınız, ya da yeni bir yatırım yapacaksınız. Her koşulda bunu gerçekleştirmeden evvel bir risk yönetimi çalışması yapmanız gerekiyor.

Riskleri tespit etmeniz, size verebileceği zararları ve gerçekleşme olasılığını tanımlamanız, risklere karşı uygun stratejileri seçmeniz gerekiyor. Ya da mevcut süreçlerinizi daha verimli, etkin, yalın, hızlı hale getirmek hedefiniz var. Süreç analizleriniz içinde risk değerlendirmeleri önemli bir katkı sağlıyor.

Risk yönetimi şirketlerde yanlış uygulanıyor

Şirketlerde, ki çok büyük ve kurumsal şirketlerde bile bu durumu gözlemliyorum, temel sorun risk yönetiminin dışsal bir faaliyet olarak ele alınması. Yani risk yönetimi yönetsel ve operasyonel işlerin dışında, teknik bir konu olarak ele alınıyor.

Risk yönetimi, bir departman ya da birimin işi gibi görülüyor. Büyük hata! Risk yönetimi şirkette tüm yönetici ve çalışanların yapmaları gereken bir iş. O birimler sadece koordinasyon sağlar. Riski yöneticiler olarak siz yönetirsiniz. Bu sebeple risk yönetimini stratejik ve operasyonel karar alma süreçlerine, icra faaliyetlerine bağlamalısınız. Onlarla entegre etmelisiniz.

Bir yönetim tekniği olarak içselleştirmeli ve kullanmalısınız. Her yönetici kendi sahibi olduğu veya dahil olduğu süreçlerde risklere karşı proaktif bir yönetim tarzı sergilemeli. Diğer bir ifade ile risk odaklı yönetmeli. Riski iyi yönetmek, tüm yönetici ve çalışanların, ama özellikle de yöneticilerin görev tanımları içinde olmalı. Ayrıca da KPI’ları arasına alınmalı. Alacakları primleri bile etkilemeli.

İş yönetim kurulunda başlıyor

Yönetim kurulları şirket bünyesinde risk komiteleri oluşturmalı ve bu komitede stratejik ve mali riskler ile birlikte yönetimden gelen operasyonel riskleri değerlendirmeli, ortak akılla bu risklere yönelik stratejiler konusunda YK ve İcraya rehberlik sağlamalı. Ayrıca risk yönetimini canlı kılmak için kurumsal hedeflerinizi izlerken, performansı değerlendirirken, başarısızlık noktasında bu başarısızlığın hangi risklerden kaynaklandığını sorgulayın. Kişileri değil, süreçleri ve riskleri tartışın. Daha uzun versiyonu dijital ortamdan okuyabilirsiniz.