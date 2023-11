‘Sıfır’da canlılık 2. elde kan kaybı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan (sıfır) otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,3, toplam taşıt sayısı da yüzde 80,4 arttı. İkinci el taşıt piyasasında ise otomobillerde yüzde 10,3, toplam satışlarda da yüzde 5,2 düşüşle, yılın hazirandan sonraki ikinci en kötü ayı yaşandı.

Sıfır motorlu taşıt piyasasında mayıs ayından bu yana yaşanan canlılığın devam ettiği ekim ayında, ikinci el piyasada ise hazirandan sonraki en kötü ay yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu taşıt piyasalarına ilişkin ekim ayı istatistiklerini açıkladı. Buna göre sıfır araç satışlarını gösteren trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,3 artışla 75 bin 494 adet, toplam taşıt sayısı da yüzde 80,4 artışla 184 bin 767 adet olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre satışlardaki değişim diğer araç türlerine göre farklılık gösterdi. Ekim 2022’ye göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 196,4, motosiklette yüzde 158,8, otobüste yüzde 28,7, kamyonda yüzde 17,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 3 ve traktörde yüzde 2,3 artarken kamyonette yüzde 5,3 azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre yüksek oranda artan trafiğe yeni kayıtlar, önceki göre ise yüzde 7 düşük kaldı. Kayıtlar eylül ayına göre minibüste yüzde 4,1, otomobilde yüzde 2,5 artarken motosiklette yüzde 14,1, kamyonette yüzde 11,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,1, traktörde yüzde 6,0, otobüste yüzde 2,2 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı.

On ayda trafiğe 1,9 milyon yeni araç

İlk on ayda satılan ve trafiğe kaydedilen toplam sıfır araç sayısı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 89 artışla 1 milyon 908 bin 720 adede ulaştı. Bunun 769 bin 650’sini, geçen yıla göre yüzde 69,4 artan otomobiller oluşturdu. Anılan dönemde kaydı yapılan motosiklet sayısı yüzde 148,4 artışla 813 bin 520, kamyonet sayısı yüzde 46,4 artışla 194 bin 89, traktör sayısı yüzde 37,2 artışla 76 bin 477, kamyon sayısı yüzde 26,4 artışla 38 bin 164, minibüs sayısı yüzde 129,3 artışla 9 bin 851, otobüs sayısı yüzde 31,7 artışla 5 bin 591, özel amaçla araç sayısı da yüzde 46 artışla 1.648 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde 4 bin 183’ü otomobil olmak üzere 20 bin 80 taşıt ise kaydı silinerek trafikten çekildi. Böylece on ayda trafikte artan net araç sayısı 1 milyon 883 bin 640 adet oldu.

2’nci elde kan kaybı

Öte yandan ikinci el taşıt piyasasında ise ekim ayında otomobillerde yüzde 10,3, toplam satışlarda da yüzde 5,2 düşüşle, aylık bazda hazirandan sonra yılın ikinci en sert düşüşünü yaşadı. Noter devriyle el değiştiren otomobiller sayısı olarak 449 bin 265 adetle bu yıl aylık bazda en düşük, toplam araç sayısı da 723 bin 1 adetle şubattan sonraki en düşük düzeyde gerçekleşti.

Kurlarda yukarı yönlü hareketin başladığı haziran ayında ikinci el piyasada bekleyiş hâkim olmuş, devirler geçen yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 17,8, toplamda yüzde 13,4 düşüş göstermişti.

Kurlardaki yükselişin devam ettiği temmuz ayında ise alım eğilimi güçlenmiş ve devirler yıllık bazda otomobilde yüzde 32,1, toplamda yüzde 39,3 artış göstermişti. Ağustosta da satışlar geçen yılın aynı ayına göre otomobillerde yüzde 15,4, toplam taşıt sayısında yüzde 19,4 oranında artarken, ikinci elde başlayan bu toparlanma iki ay kadar sürmüş, eylülde önceki yılın ayın ayına göre otomobil devirlerinde yüzde 0,5 düşüş, toplam satışlarda ise yüzde 4,5’lik bir artış yaşanmıştı.

İlk on ay itibarıyla ikinci el taşıt piyasasında noterler kanalıyla devirler, 5 milyon 51 bin 591’i otomobillerde olmak üzere toplam 7 milyon 589 in 721’e ulaştı. On aylık devir sayısı, geçen yılın aynı dönemindekinin otomobilde yüzde 18, toplamda yüzde 18,4 üzerinde gerçekleşti.

Elektrikli araçlar artıyor

Ekim ayında trafiğe çıkan otomobillerin 47 bin 946 adetle yine en büyük bölümünü benzinliler oluştururken, benzinlilerin geçen yılın ekim ayında yüzde 72,8 olan toplamdaki payı bu yıl aynı ayda yüzde 63,5’e düştü. Ekim ayları itibarıyla 6 bin 650 adetten 10 bin 704 adede çıkan dizel araçların payı da yüzde 15,2’den yüzde 14,2’ye geriledi. Buna karşılık hibrit araçlarda ekim aylarına göre sayı 3 bin 669 adetten 7 bin 400 adede, pay yüzde 8,4’ten yüze 9,8’e, elektrikli araçlarda da sayı 963 adetten 8 bin 340 adede ve pay yüzde 2,2’den yüzde 11’e yükseldi.

Ekim ayında trafiğe çıkanların yüzde 1,5 oranındaki 1.104 adetini ise LPG’li araçlar oluşturdu. Ocak-ekim dönemleri itibarıyla trafiğe çıkan araçlar içinde benzinlilerin payı yüzde 70,4’ten yüzde 66’ya, dizellerin payı yüzde 17,8’den yüzde 17,6’ya, LPG’lilerin payı yüzde 2,1’den yüzde 1,4’e gerilerken, hibritlerin payı yüzde 8,5’ten yüzde 9,1’e, elektriklilerin payı da yüzde 1,2’den yüzde 5,9’a yükseldi.