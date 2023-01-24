Şirketinizi geleceğe nasıl hazırlıyorsunuz?
Bu sorunun şirketlerin geleceği açısından kritik önemde olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden patronlar ve tepe yöneticilere sürekli soruyorum. Cevaben bana kurumsallaşma çabalarını, ERP’ye nasıl geçtiklerini, hafta sonu bir otelde iki gün gerçekleştirdikleri strateji çalıştaylarını ya da kısa zaman önce çağırdıkları teknoloji gurusu motivasyon konuşmacısının sağladığı farkındalığı anlatıyorlar.
Bunlar güzel elbette ve şirkete muhakkak fayda sağlayacaktır. Öte yandan beklediğim cevaplar bunlar değil.
4. Sanayi Devrimi'ni nasıl okuyalım?
Halihazırda 4. Sanayi Devrimi dediğimiz yapay zeka dönemi içindeyiz. Bundan önce 3 sanayi devrimi yaşandı. Birincisinde buharlı makineler, ikincisinde elektrik, üçüncüsünde bilgisayar başroldeydi. İş dünyasını ve hayatlarımızı radikal şekilde değiştiren elektrik devrimini ele alalım. 1830’lardan, 1900’lerin başına kadar sıçramalı şekilde gelişen elektrik, iş dünyasını ve yaşamları inanılmaz şekilde değiştirdi. 1880’lerde iş hayatında buharlı makineler ile üretim yapan işletmeler sadece 30 sene sonra, 1910’un başından itibaren olabilecekleri ve elektriğin getireceği değişimi şüphesiz, hayal dahi edemezlerdi. Ancak bu işletmelerden bazıları, bu yeni teknolojileri hemen uygulamasa da sıkı şekilde takip etti. Teknoloji her açıdan rantabl hale geldiğinde ise ilk uygulayıcılar oldular.
Öte yandan ilginç şekilde o dönemde rakiplerle arayı açanlar fabrika ve işyerlerinde elektriğe ilk geçenler olmadı. O dönemlerde herkes dünyada var olan nesneleri alıp, nasıl “elektriklendirebileceğini” düşünüyordu. Etkileyici yeni düşünceler henüz ortaya çıkmamıştı. Diğer bir ifade ile elektriğin kendisi muhteşem bir inovasyon olsa da elektrik çağına uygun yeni ürün, hizmet ve iş modelleri henüz ortaya çıkmamıştı. İşte rakipler ile arayı açanlar, elektrikli bir dünyayı düşünüp, bu dünyaya özel ürün ve hizmetler tasarlayanlar oldular. Örneğin o dönemde Ford, Model- T ile geleceğin ürününü ortaya koydu. Rakipler ile arayı açtı. 3. Sanayi Devrimi içinde de Apple, Google, Amazon ve Tesla, Ford’un yaptığı devrimi kendi alanlarında yaptılar.
Bugün de durum aynı. Yapay zeka, tıpkı elektrik gibi yeni bir dönem başlattı. 1880’lerde firmalar ve insanlar ne durumdaysa bizde o durumdayız. Konuşuyoruz, tartışıyoruz, çılgınca uygulamanın yollarını arıyoruz!
Üç endüstri devriminde de değişmeyen tek şey bunların dünyayı ve iş hayatını radikal şekilde değiştirmiş olması. Değişmeyen diğer şey de bunları hızlıca alıp kullananların değil, bu devrimlerin ortaya çıkaracağı geleceği tahmin edip, inovasyona dayalı değer önerileri, iş modelleri, ürün ve hizmetleri üretenlerin arayı açacak olması.
Geleceğe hazır olmak değil, geleceği şekillendirmek gerek
Şirketlerin yeni teknolojileri uygulamaya alırken, bunları amaç değil araç olarak görmesi gerekiyor. Esas yapılması gereken, yapay zeka çağında ne tür ürün veya hizmetlere ihtiyaç duyulacağını kestirmek. Bu sizin sektörünüzde veya sektörünüzün dışında kalan alanlarda olabilir.
Geleceğe uyumlanmanın değil, geleceği şekillendirmenin başarı sağlayacağı bir otuz seneye giriyoruz. Öyleyse bize üç kurumsal kas lazım. Bu üç kası güçlendirmeliyiz. Birincisi inovasyon. İkincisi strateji. Üçüncüsü ise risk yönetimi. İnovasyona dayalı stratejiler geliştirip, hızla uygulamak ve uygulamayı tehdit eden dış ve iç riskleri yönetmek, geleceği şekillendirmek açısından önemli. Peki yapay zeka? Yapay zeka inovasyon yapmanız, strateji geliştirmeniz/uygulamanız ve riskleri yönetmeniz için sizi destekleyecek güçlü bir araç. Siz yapay zeka çağına yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek farklılaşacak ve başarılı olacaksınız. Peki bu kaslarınızı güçlendirmek için bugün ne yapıyorsunuz