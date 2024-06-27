Organizasyonunuz stratejiniz ile uyumlu mu?
Bir şirketin en önemli meselesi stratejidir. Şirketler nereye gitmek istedikleri ve oraya nasıl ulaşacaklarına dair net bir fikre sahip olmalıdır. Çoğu zaman sıkıntı tam da burada başlar.
Strateji geliştirmek başlı başına zor bir iştir. Büyüme, çeşitlendirme, durağanlık, çekilme gibi pek çok ana strateji ve bunların altında onlarca alt strateji vardır. Bugün strateji konusundan ziyade, strateji ve organizasyon yapısı arasındaki uyum üzerine sohbet etmek istiyorum. Sabahtan akşama ekonomiyi ve siyaseti yakın takip ettiğimiz günlerdeyiz. Dış faktörlere bu kadar odaklanınca bazen içeride olan biteni gözden kaçırabiliyoruz.
Bazı riskleri fark edemiyoruz. Bu risklerden bir tanesi doğru strateji belirleyememek. Diğer ise stratejiyi icraya taşıyamamak. Birincisi üzerine çok yazdım, yine yazacağım ama esas konu icrada başarısızlık. Organizasyon yapınız, iş stratejileriniz ile uyumsuzsa ve buna ek olarak görev, yetki ve sorumluluk dağılımı net değil veya olması gerektiği gibi değilse ve yöneticilerinizde icra kabiliyeti yoksa, bu sorunu mutlaka yaşarsınız. En önemli sebebin ise organizasyon yapıları olduğunu düşünüyorum.
Organizasyon yapısı neden önemli?
Strateji ile belirli hedeflere ulaşmayı amaçlarız. Bu hedeflere ulaşabilmek için şirketimizin organizasyon yapısının stratejilerimizi desteklemesi gerekir. Örneğin, yenilikçi ürünler geliştirmek isteyen bir şirketseniz, yaratıcı düşünceyi teşvik eden, öğrenmeyi seven bir organizasyon yapısına sahip olmalısınız. Katı hiyerarşik yapılar, genellikle yaratıcılığı ve inovasyonu boğar. Dolayısıyla, strateji ve organizasyon yapısı arasındaki uyum, şirketin hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynar.
Bildiğiniz üzere pazar koşulları, müşteri talepleri ve teknoloji sürekli olarak değişir. Strateji ile organizasyon yapınız arasındaki uyum, bu değişimlere hızlı ve esnek tepki verebilme yeteneğinizi artırır. Eğer şirketinizin stratejisi hızlı adaptasyon gerektiriyorsa, organizasyon yapınızın da bu esnekliği desteklemesi şarttır. Bu, şirketinizin rekabet avantajını korumasını sağlar.
Ayrıca iyi bir organizasyon yapısı, stratejik hedeflerinize ulaşmanız için gerekli olan iletişim ve koordinasyonu sağlar. Stratejiniz ne kadar iyi olursa olsun, eğer çalışanlarınız bu stratejiyi anlamıyor veya kendi rollerini net bir şekilde göremiyorsa, başarı zorlaşır. Şeffaf iletişim ve net roller, organizasyonunuzun her seviyesinde strateji ile hizalanmayı sağlar.
Son olarak, stratejiniz ile organizasyon yapınızın uyumu, kaynaklarınızın etkin ve verimli kullanılmasını sağlar. İnsan kaynakları, mali kaynaklar ve zaman gibi kıt kaynaklarınızı, stratejik hedeflere ulaşmak için optimize etmelisiniz. Uyumsuz bir yapı, kaynakların yanlış veya verimsiz kullanılmasına neden olur. Bu da hem zaman kaybına hem de maliyetlerinizin artmasına yol açar.
Uyumu nasıl sağlarız?
Bu konuda beş adımdan oluşan bir stratejiyi öneriyorum.
Stratejik hedeflerin belirlenmesi: Şirketinizin uzun vadeli hedefleri net bir şekilde tanımlanmalıdır. Bu işe stratejiyle başlanır. Organizasyon yapısı stratejiye göre şekillenir.
Organizasyonun değerlendirilmesi: Mevcut organizasyon yapınız stratejik hedefleri destekliyor mu? Güçlü ve zayıf yönlerinizi analiz etmelisiniz.
Yeniden yapılanma: Eğer yapınız stratejiyi desteklemiyorsa, organizasyon yapısında stratejiyi destekleyecek şekilde değişiklikler yapmalısınız.
İletişim ve eğitim: Strateji ve organizasyon yapısındaki değişiklikleri tüm çalışanlarınıza net bir şekilde iletilmeli ve gerekli eğitimleri sağlamalısınız.
Sürekli İyileştirme: Strateji ve organizasyon yapınızın uyumunu düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde iyileştirmeler yapılmalısınız.