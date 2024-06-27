Organizasyonunuz stratejiniz ile uyumlu mu?

Bir şirketin en önemli meselesi stra­tejidir. Şirketler nereye gitmek is­tedikleri ve oraya nasıl ulaşacaklarına dair net bir fikre sahip olmalıdır. Ço­ğu zaman sıkıntı tam da burada başlar.

Strateji geliştirmek başlı başına zor bir iştir. Büyüme, çeşitlendirme, durağan­lık, çekilme gibi pek çok ana strateji ve bunların altında onlarca alt strateji var­dır. Bugün strateji konusundan ziyade, strateji ve organizasyon yapısı arasın­daki uyum üzerine sohbet etmek isti­yorum. Sabahtan akşama ekonomiyi ve siyaseti yakın takip ettiğimiz günlerde­yiz. Dış faktörlere bu kadar odaklanınca bazen içeride olan biteni gözden kaçı­rabiliyoruz.

Bazı riskleri fark edemiyo­ruz. Bu risklerden bir tanesi doğru stra­teji belirleyememek. Diğer ise stratejiyi icraya taşıyamamak. Birincisi üzerine çok yazdım, yine yazacağım ama esas konu icrada başarısızlık. Organizasyon yapınız, iş stratejileriniz ile uyumsuz­sa ve buna ek olarak görev, yetki ve so­rumluluk dağılımı net değil veya olması gerektiği gibi değilse ve yöneticileriniz­de icra kabiliyeti yoksa, bu sorunu mut­laka yaşarsınız. En önemli sebebin ise organizasyon yapıları olduğunu düşü­nüyorum.

Organizasyon yapısı neden önemli?

Strateji ile belirli hedeflere ulaşma­yı amaçlarız. Bu hedeflere ulaşabilmek için şirketimizin organizasyon yapısı­nın stratejilerimizi desteklemesi gere­kir. Örneğin, yenilikçi ürünler geliştir­mek isteyen bir şirketseniz, yaratıcı dü­şünceyi teşvik eden, öğrenmeyi seven bir organizasyon yapısına sahip olmalı­sınız. Katı hiyerarşik yapılar, genellikle yaratıcılığı ve inovasyonu boğar. Dolayı­sıyla, strateji ve organizasyon yapısı ara­sındaki uyum, şirketin hedeflerine ulaş­masında kritik bir rol oynar.

Bildiğiniz üzere pazar koşulları, müş­teri talepleri ve teknoloji sürekli ola­rak değişir. Strateji ile organizasyon ya­pınız arasındaki uyum, bu değişimlere hızlı ve esnek tepki verebilme yetene­ğinizi artırır. Eğer şirketinizin stratejisi hızlı adaptasyon gerektiriyorsa, organi­zasyon yapınızın da bu esnekliği destek­lemesi şarttır. Bu, şirketinizin rekabet avantajını korumasını sağlar.

Ayrıca iyi bir organizasyon yapısı, stratejik hedeflerinize ulaşmanız için gerekli olan iletişim ve koordinasyonu sağlar. Stratejiniz ne kadar iyi olursa ol­sun, eğer çalışanlarınız bu stratejiyi an­lamıyor veya kendi rollerini net bir şe­kilde göremiyorsa, başarı zorlaşır. Şeffaf iletişim ve net roller, organizasyonunu­zun her seviyesinde strateji ile hizalan­mayı sağlar.

Son olarak, stratejiniz ile organizas­yon yapınızın uyumu, kaynaklarınızın etkin ve verimli kullanılmasını sağlar. İnsan kaynakları, mali kaynaklar ve za­man gibi kıt kaynaklarınızı, stratejik he­deflere ulaşmak için optimize etmelisi­niz. Uyumsuz bir yapı, kaynakların yan­lış veya verimsiz kullanılmasına neden olur. Bu da hem zaman kaybına hem de maliyetlerinizin artmasına yol açar.

Uyumu nasıl sağlarız?

Bu konuda beş adımdan oluşan bir stratejiyi öneriyorum.

Stratejik hedeflerin belirlenmesi: Şir­ketinizin uzun vadeli hedefleri net bir şekilde tanımlanmalıdır. Bu işe strate­jiyle başlanır. Organizasyon yapısı stra­tejiye göre şekillenir.

Organizasyonun değerlendirilmesi: Mevcut organizasyon yapınız stratejik hedefleri destekliyor mu? Güçlü ve za­yıf yönlerinizi analiz etmelisiniz.

Yeniden yapılanma: Eğer yapınız stra­tejiyi desteklemiyorsa, organizasyon yapısında stratejiyi destekleyecek şe­kilde değişiklikler yapmalısınız.

İletişim ve eğitim: Strateji ve organi­zasyon yapısındaki değişiklikleri tüm çalışanlarınıza net bir şekilde iletilmeli ve gerekli eğitimleri sağlamalısınız.

Sürekli İyileştirme: Strateji ve organi­zasyon yapınızın uyumunu düzenli ola­rak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde iyileştirmeler yapılmalısınız.