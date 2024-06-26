Pazarlamanın gücü

Türkiye’de pazarlama işi 2024 sene­sinde olmamıza rağmen, halen satış ile karıştırılıyor. Özellikle imalat sanayi KOBİ’lerinde, bu kavramların oturması gerekiyor. Bazı şirketlerde “Hocam iş­te bizim pazarlama ekibimiz” dedikleri arkadaşların, aslında satışçı olduklarını görüyorum. Oysa pazarlama farklı bir iş. Pazarlamanın oldukça ihmal edilen bir konu olduğunu gözlemliyorum.

“Hocam biz hizmet veya perakende şirketi değiliz, endüstriyel ürün üretiyo­ruz, pazarlama değil, satışa ihtiyacımız var” diyen bir patron dostuma, pazarla­manın esas kendisi için ne kadar önem­li olduğunu uzun uzun anlatmıştım. Şimdi burada sizlere de kısa bir özet ge­çeceğim.

Pazarlamanın temel unsurları nelerdir?

Pazarlama, müşteri ihtiyaçlarını anla­mak, bu ihtiyaçlara uygun ürün veya hiz­metler geliştirmek ve müşterilere de­ğer sunmak amacıyla oluşturulur. Temel amaç, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı el­de etmektir. Şirketinizde iyi bir pazar­lama faaliyeti oluşturmak istiyorsanız, dört tane konuya eğilmeniz lazım.

Birincisi pazarlama stratejilerinin be­lirlenmesidir. Hedef pazarların tanım­lanması, satış, pazar payı, müşteri mem­nuniyeti gibi pazarlama hedeflerinin be­lirlenmesi ve rekabet analizi yapılarak, rakiplerden farklılaşma yollarının bu­lunması bu aşamada gerçekleştirilen iş­lerdir.

İkinci konu, pazarlama karmasıdır. Yani ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma unsurlarıdır. Bu unsurların dengeli ve uyumlu bir şekilde yönetilmesi, pazarla­ma stratejisinin başarısını sağlar.

Üçüncü konu, dijital pazarlama stra­tejilerinin kullanılmasıdır. Günümüzde dijital pazarlama, KOBİ’ler için büyük fırsatlar sunar. Online varlık oluştur­mak ve dijital araçları kullanmak, müş­terilere ulaşmayı ve etkileşimi artır­mayı sağlar. Web sitesi, içerik üretimi, SEO, SEM, sosyal medya hesapları, sos­yal medya reklamları ve e-posta pazarla­ması gibi faaliyetler size müşteri kazan­dırır, marka değerinizi artırır ve bilinir­liği sağlar.

Dördüncü konu müşteri ilişkileri yö­netimidir. Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyetini artırmak ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmak için kritik öneme sahiptir.

Bu işleri doğru yapmak fark yaratır

Siz şirketinizde etkin bir pazarlamaya sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bu dört konuda gelişme sağladınız mı? Bir pazarlama stratejiniz var mı? Bu ko­nular için yeterli bütçeyi sağladınız mı? Yeterli insan kaynağı, teknoloji ve da­nışmanlık desteklerine sahip misiniz? Pazarlamayı bir yatırım olarak görmeyi başarabiliyor musunuz?

Bazı şirketler pazarlamayı fazla uzun vadeli görüyor ve kısa vadeli sonuçlar peşinde olduklarından bu işe ne efor ne de bütçe ayırmıyor. Bunu büyük bir hata olarak görüyorum. Pazarlama, özellikle sanayi şirketlerinde, b2b satışların ana motorudur. Ayrıca yurt dışına yönelik yapılacak pazarlama faaliyetleri, ihracat bağlantıları yakalamanızı ve yeni pazar­lara erişmenizi sağlar. Diğer bir ifade ile etkin bir satış departmanı, etkin bir pa­zarlama ile mümkündür. Pazarlama yolu açar, satış o yolda yürür. Pazarlama satı­şın elini güçlendiren bir faaliyettir.

Pazarlamaya nereden başlanmalı?

İlk iş yukarıdaki dört konuda, mevcut durumunuzu tespit edip, eylem planla­rı oluşturup somut adımlar atmaktır. İlk adım pazarlama stratejilerinin belirlen­mesidir. Elbette genel iş stratejiniz ve iş modeliniz belirli olmalıdır ki, pazarlama stratejileri belirlenebilsin. O zaman önce iş stratejileri belli olmalı. Sonra pazarla­ma stratejileri ile devam edilmeli.

Pek çok şirket, işe bir ajansla anlaşıp, dijital pazarlama ile başlıyor. Çok para harcayıp, verim alamıyorlar. Nedeni bu. Önce gitmek istediğiniz yönü ve almak istediğiniz sonuçları belirleyeceksiniz. Sonra, pazarlama karması ve dijital stra­tejiler gelecek.