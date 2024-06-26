Pazarlamanın gücü
Türkiye’de pazarlama işi 2024 senesinde olmamıza rağmen, halen satış ile karıştırılıyor. Özellikle imalat sanayi KOBİ’lerinde, bu kavramların oturması gerekiyor. Bazı şirketlerde “Hocam işte bizim pazarlama ekibimiz” dedikleri arkadaşların, aslında satışçı olduklarını görüyorum. Oysa pazarlama farklı bir iş. Pazarlamanın oldukça ihmal edilen bir konu olduğunu gözlemliyorum.
“Hocam biz hizmet veya perakende şirketi değiliz, endüstriyel ürün üretiyoruz, pazarlama değil, satışa ihtiyacımız var” diyen bir patron dostuma, pazarlamanın esas kendisi için ne kadar önemli olduğunu uzun uzun anlatmıştım. Şimdi burada sizlere de kısa bir özet geçeceğim.
Pazarlamanın temel unsurları nelerdir?
Pazarlama, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, bu ihtiyaçlara uygun ürün veya hizmetler geliştirmek ve müşterilere değer sunmak amacıyla oluşturulur. Temel amaç, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmektir. Şirketinizde iyi bir pazarlama faaliyeti oluşturmak istiyorsanız, dört tane konuya eğilmeniz lazım.
Birincisi pazarlama stratejilerinin belirlenmesidir. Hedef pazarların tanımlanması, satış, pazar payı, müşteri memnuniyeti gibi pazarlama hedeflerinin belirlenmesi ve rekabet analizi yapılarak, rakiplerden farklılaşma yollarının bulunması bu aşamada gerçekleştirilen işlerdir.
İkinci konu, pazarlama karmasıdır. Yani ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma unsurlarıdır. Bu unsurların dengeli ve uyumlu bir şekilde yönetilmesi, pazarlama stratejisinin başarısını sağlar.
Üçüncü konu, dijital pazarlama stratejilerinin kullanılmasıdır. Günümüzde dijital pazarlama, KOBİ’ler için büyük fırsatlar sunar. Online varlık oluşturmak ve dijital araçları kullanmak, müşterilere ulaşmayı ve etkileşimi artırmayı sağlar. Web sitesi, içerik üretimi, SEO, SEM, sosyal medya hesapları, sosyal medya reklamları ve e-posta pazarlaması gibi faaliyetler size müşteri kazandırır, marka değerinizi artırır ve bilinirliği sağlar.
Dördüncü konu müşteri ilişkileri yönetimidir. Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyetini artırmak ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmak için kritik öneme sahiptir.
Bu işleri doğru yapmak fark yaratır
Siz şirketinizde etkin bir pazarlamaya sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bu dört konuda gelişme sağladınız mı? Bir pazarlama stratejiniz var mı? Bu konular için yeterli bütçeyi sağladınız mı? Yeterli insan kaynağı, teknoloji ve danışmanlık desteklerine sahip misiniz? Pazarlamayı bir yatırım olarak görmeyi başarabiliyor musunuz?
Bazı şirketler pazarlamayı fazla uzun vadeli görüyor ve kısa vadeli sonuçlar peşinde olduklarından bu işe ne efor ne de bütçe ayırmıyor. Bunu büyük bir hata olarak görüyorum. Pazarlama, özellikle sanayi şirketlerinde, b2b satışların ana motorudur. Ayrıca yurt dışına yönelik yapılacak pazarlama faaliyetleri, ihracat bağlantıları yakalamanızı ve yeni pazarlara erişmenizi sağlar. Diğer bir ifade ile etkin bir satış departmanı, etkin bir pazarlama ile mümkündür. Pazarlama yolu açar, satış o yolda yürür. Pazarlama satışın elini güçlendiren bir faaliyettir.
Pazarlamaya nereden başlanmalı?
İlk iş yukarıdaki dört konuda, mevcut durumunuzu tespit edip, eylem planları oluşturup somut adımlar atmaktır. İlk adım pazarlama stratejilerinin belirlenmesidir. Elbette genel iş stratejiniz ve iş modeliniz belirli olmalıdır ki, pazarlama stratejileri belirlenebilsin. O zaman önce iş stratejileri belli olmalı. Sonra pazarlama stratejileri ile devam edilmeli.
Pek çok şirket, işe bir ajansla anlaşıp, dijital pazarlama ile başlıyor. Çok para harcayıp, verim alamıyorlar. Nedeni bu. Önce gitmek istediğiniz yönü ve almak istediğiniz sonuçları belirleyeceksiniz. Sonra, pazarlama karması ve dijital stratejiler gelecek.