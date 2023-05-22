Trump'a kötü haber: DeSantis geliyor

Uzun süredir beklenen ge­lişme sanıyorum ki birkaç güne netlik kazanacak. 2024 başkanlık seçimlerinde, Cum­huriyetçilerin en güçlü başkan adayı hâlâ Donald Trump. An­cak Trump’ın başkan olmasını istemeyen, aday bile olmasının partiye zarar vereceğini düşü­nen birçok Cumhuriyetçi ve ka­rar alıcı da mevcut. Cumhuri­yetçi Parti’deki bu kitlenin uzun zamandır en büyük umudu Flo­rida Valisi Ron DeSantis.

DeSantis genç, dinamik ve Florida gibi önemli bir eyale­ti seçimlerde arkasına alabile­cek bir figür. Ancak şu ana ka­dar adaylığını açıklama konu­sunda çok sessiz kaldı. Bunun en önemli sebebi; DeSantis’in geçtiğimiz kasım ayında yeni­den Florida valiliğine seçilmesi ve böyle bir başkanlık yarışına girdiği taktirde görevinden isti­fa etmesi gereğiydi. Ancak ocak ayında Florida Kongresi’nin ha­zırlamış olduğu bir yasa ile bu gerekliliğin ortadan kalkması için hummalı bir çalışma başla­tıldı. Florida Senato’su ve Tem­silciler Meclisi’nde ezici bir Cumhuriyetçi çoğunluğu olma­sından dolayı bu kanunu Kong­re'den geçmesi ve yasalaşma­sı zaten sürecin başından beri bir sorun olarak görünmüyor­du. Nitekim Florida’nın başken­ti Tallahassee’de son imzaların atılması ile DeSantis’in başkan­lık yarışına girmek için Florida Valiliği’nden istifa etme zorun­luluğu ortadan kalktı.

DeSantis'e yakın isimlerin verdiği bilgilere göre; Miami şehrinde çok ünlü bir otel ka­patılmış, bu birçok kimse tara­fından önümüzdeki günler içe­risinde DeSantis’in Miami’de kampanyasını resmen başla­tıp, gerekli evrakları doldurup, ABD Başkan adaylığı için sü­reci başlatacağı olarak yorum­landı. Açık söylemek gerekirse; DeSantis büyük ihtimalle önü­müzdeki birkaç gün içerisinde oyuna girecek. Asıl soru; süreci bu gelişmenin nasıl etkileyece­ği. Herkesin geçen haftaya ka­dar ki beklentisi ABD tarihinin en yaşlı iki başkan adayının, hat­ta iki başkanının çok keyifsiz bir seçimle karşı karşıya gelmesiy­di. Oysa ki DeSantis a’dan z’ye tüm dengeleri değiştirebilir.

Öncelikle Cumhuriyetçiler’in ön seçimini ele alalım. Şu an iti­bariyle birçok farklı anket fir­masının araştırmasında Trump, DeSantis’in 15 ile 30 puan önün­de. Amerikan seçim tarihinde birçok önde görünen adayın, is­mi hiç duyulmamış bazı adaylar tarafından geçilip, sürecin dışı­na itildiğini gördük. DeSantis adaylığını açıklarsa, ABD siya­setinde kartlar yeniden karılır. Önümüzdeki 1.5 yıl Amerikan siyasetinde enteresan geçecek birçok gelişmeye gebe.