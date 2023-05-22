Trump'a kötü haber: DeSantis geliyor
Uzun süredir beklenen gelişme sanıyorum ki birkaç güne netlik kazanacak. 2024 başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin en güçlü başkan adayı hâlâ Donald Trump. Ancak Trump’ın başkan olmasını istemeyen, aday bile olmasının partiye zarar vereceğini düşünen birçok Cumhuriyetçi ve karar alıcı da mevcut. Cumhuriyetçi Parti’deki bu kitlenin uzun zamandır en büyük umudu Florida Valisi Ron DeSantis.
DeSantis genç, dinamik ve Florida gibi önemli bir eyaleti seçimlerde arkasına alabilecek bir figür. Ancak şu ana kadar adaylığını açıklama konusunda çok sessiz kaldı. Bunun en önemli sebebi; DeSantis’in geçtiğimiz kasım ayında yeniden Florida valiliğine seçilmesi ve böyle bir başkanlık yarışına girdiği taktirde görevinden istifa etmesi gereğiydi. Ancak ocak ayında Florida Kongresi’nin hazırlamış olduğu bir yasa ile bu gerekliliğin ortadan kalkması için hummalı bir çalışma başlatıldı. Florida Senato’su ve Temsilciler Meclisi’nde ezici bir Cumhuriyetçi çoğunluğu olmasından dolayı bu kanunu Kongre'den geçmesi ve yasalaşması zaten sürecin başından beri bir sorun olarak görünmüyordu. Nitekim Florida’nın başkenti Tallahassee’de son imzaların atılması ile DeSantis’in başkanlık yarışına girmek için Florida Valiliği’nden istifa etme zorunluluğu ortadan kalktı.
DeSantis'e yakın isimlerin verdiği bilgilere göre; Miami şehrinde çok ünlü bir otel kapatılmış, bu birçok kimse tarafından önümüzdeki günler içerisinde DeSantis’in Miami’de kampanyasını resmen başlatıp, gerekli evrakları doldurup, ABD Başkan adaylığı için süreci başlatacağı olarak yorumlandı. Açık söylemek gerekirse; DeSantis büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç gün içerisinde oyuna girecek. Asıl soru; süreci bu gelişmenin nasıl etkileyeceği. Herkesin geçen haftaya kadar ki beklentisi ABD tarihinin en yaşlı iki başkan adayının, hatta iki başkanının çok keyifsiz bir seçimle karşı karşıya gelmesiydi. Oysa ki DeSantis a’dan z’ye tüm dengeleri değiştirebilir.
Öncelikle Cumhuriyetçiler’in ön seçimini ele alalım. Şu an itibariyle birçok farklı anket firmasının araştırmasında Trump, DeSantis’in 15 ile 30 puan önünde. Amerikan seçim tarihinde birçok önde görünen adayın, ismi hiç duyulmamış bazı adaylar tarafından geçilip, sürecin dışına itildiğini gördük. DeSantis adaylığını açıklarsa, ABD siyasetinde kartlar yeniden karılır. Önümüzdeki 1.5 yıl Amerikan siyasetinde enteresan geçecek birçok gelişmeye gebe.