TÜFE yüzde 2’nin altında geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyatlarında (TÜFE) mart ayı artışını yüzde 1,94 olarak açıkladı. TÜFE bazında aylık enflasyon, ocak ayındaki yüzde 4,84’lük sıçramanın ardından şubatta da yüzde 2,96 ile beklentilerin üzerinde gelmişti. Böylece ilk üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 10,04’le, Orta Vadeli Program’da (OVP) yüzde 16 olarak öngörülen yıllık hedefin üçte ikisine ulaştı. TÜFE’de mart aylık enflasyonunun, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 2,46’lık oranın altında gelmesi nedeniyle yıllık enflasyon, önceki aya göre 0,66 puan düşüşle yüzde 30,87’ye geriledi. Yıllık TÜFE enflasyonu martta, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 38,10’luk düzeyinin de 7,23 puan altına indi.

Mart sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre enflasyon da önceki aya göre 0,57 puanla düşmeye devam ederek yüzde 32,82 düzeyine geldi. Bu bazda enflasyonda bir yıl önceye göre 18,44 puan düştü.

Nisan başında ekmek fiyatlarında yapılan düzenleme ile savaşa bağlı olarak dünyada petrol fiyatlarının yükselmesi, bunun akaryakıta ve zincirleme şekilde ulaştırma, nakliye, gıda ve diğer ürünlere yansıması ile enflasyona etkisinin nisan ayında daha fazla görüleceği belirtiliyor.

Martta enflasyonu ulaştırma ateşledi

Petroldeki hareketin kısmi yansıması ile ana harcama grupları içinde aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,52 ile ulaştırmada yaşandı. TÜFE’deki yüzde 16,62’lik ağırlığı ile bu ulaştırma, manşet enflasyona 0,75 puanla en fazla etkiyi yaptı.

Endekste yüzde 24,44’le en büyük ağırlığa sahip olan gıdada, Kasım 2025’ten bu yana yüzde 1,80 ile en düşük aylık artışını yapsa da, aylık manşet enflasyona 0,46 puanla en büyük etkiyi yapan ikinci grup oldu. Buna göre şubatta aylık enflasyonun yüzde 1,21’lik bölümü bu iki harcama grubundan kaynaklandı.

Emeklinin zammı tükendi

Aylıkları her yıl ocak ve temmuz aylarında önceki altı ayda gerçekleşmiş enflasyon oranında artırılan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında, TÜFE’de temmuz-aralık döneminde yüzde 11,20 olarak gerçekleşen enflasyon kadar zam almıştı. Memurlar ve memur emeklilerine ise 2025’in ikinci yarısı için aldıkları yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ile bu dönemde gerçekleşen TÜFE artışı dolayısıyla yüzde 6,85’lek bir enflasyon farkının yüzde 11’lik 2026 ilk yarı zammına eklenmesiyle oluşan yüzde 18,60 oranında zam verilmişti. Buna göre üç aylık enflasyonla, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde ilk yarı zammının reel olarak yüzde 89,6’sı, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 54’le yarıdan fazlası geri alınmış oldu.

Nisan kira artış tavanı yüzde 32,82

Konut ve işyeri kira sözleşmelerinde bu ayki kira artışları, TÜFE’de mart sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 olan enflasyon oranını geçemeyecek. Kira artış tavanı olarak baz alınan enflasyon da önceki aya göre 0,6 puanla düşmeye devam etti. Yıllık ve on iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranları arasında uzun süre devam eden ve yüksek kira artışlarının sürmesine yol açan makas 2 puana indi.

Bu arada Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de mart ayında yüzde 2,30, ilk üç ayda yüzde 7,58, yıllık bazda yüzde 28,08, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 25,98 artış kaydetti.