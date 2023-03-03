Nezih Demirkent, öngörüsü, çalışkanlığı ve vizyonu ile bugün 43. yaşını kutlayan köklü, değerleri olan, iş dünyasını önceleyen, iş dünyasının sorunlarını sadece gündeme taşıyan değil aynı zamanda bu sorunların çözümü noktasında da öncülük eden bir kurum yarattı. Nezih Bey’i bu vesile ile bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.

Dünya, iş dünyasına destek veren ve onlardan aldığı güçle her gün bir öncekinden daha iyi olmayı hedefleyen bir yayın organı olarak bugün Didem Demirkent yönetiminde aynı ilkelerle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Dünya Gazetesi, tarafsız, bağımsız ve ilkeli habercilik anlayışının yanı sıra bugün basın sektöründe çalışan yüzlerce insanı yetiştiren bir kurumdur.

Dünya, ‘Dünya Okulu’nun yetiştirdiği gazetecilerle de Türk basının en önemli değerlerinden biridir. Bu anlamda kendimi, mesleğe Dünya’nın kurucusu Nezih Demirkent’in yanına başlamış ve uzunca bir süre kendisi ile birebir çalışma imkânı yakalayan şanslı insanlardan biri olarak görüyorum.

Nezih Demirkent, Anadolu'da meslektaşlarımıza iş imkânı yarattı

Dünya benim için daima bir aile oldu. Dünya Gazetesinde Nezih Demirkent’in direktifleri, yönlendirmeleri ve destekleriyle gazetenin Anadolu’nun her noktasına ulaşmasında, bürolar kurarak yerelde hem meslektaşlarımıza iş imkânı yaratmasında hem de o bölgelerdeki iş dünyasının sesi olmasında görev yaptım.

Nezih Demirkent’ten hem gazetecilik anlamında hem de iş süreçlerinin yönetimi noktasında çok şey öğrendim. Üniversite 2. Sınıfta okurken işe başladığım Dünya’da Nezih Bey ile 4 yıl çalışma imkanım oldu. Bu yüzden kendimi 2 üniversite bitirmiş biri olarak addediyorum.

2001 yılında bayrağı Didem Demirkent devraldı

2001 yılında hem kurucusunu kaybeden hem de ekonomik krizle karşı karşıya kalan Dünya, acaba ne olacak? Gazete yaşayabilecek mi? Didem Hanım gazeteyi devam ettirecek mi? sorularına Didem Demirkent, bayrağı devralarak kuruluş ilkeleri çerçevesinde ortaya koyduğu tarafsız, ilkeli ve bağımsız gazetecilik anlayışıyla en güzel cevabı verdi.

Bu süreçte Dünya, dijital yayıncılıktan gelişip büyüyen ve ekonomide daha fazla söz sahibi olan Anadolu İş Dünyası ile de önemli sektörel, bölgesel toplantılar ve iş birliklerine imza atarak çıtayı her geçen gün daha da yükseltti. Tüm bu süreçlerde bir karınca misali biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirme gayretinde olduk. Dünya Gazetesi ile 2017 yılı Kasım ayında istemeden de olsa yollarımız ayrılmış olsa da 2022 yılı Kasım ayında kader bizleri tekrar bir araya getirdi.

DÜNYA, iş dünyasının ilgi ve desteği ile her zamankinden daha güçlü

Bugün Dünya, yayın hayatına devam etmemesi için yaratılmaya çalışan onca soruna rağmen genetik kodlarına işlenmiş değerleri ve iş dünyasının ilgi ve desteği ile her zamankinden daha güçlü. Çünkü Dünya, yolu daha önceden Dünya’dan geçmiş vefanın sadece bir semt adı olmadığını gösteren birbirinden kıymetli meslektaşlarımız ile yeni yüzlerden oluşan güçlü bir ekip. Bu ekip, Dünya’nın ne olduğunu ve iyi bir gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini haber, bilgi ve uzman köşe yazarlarıyla her gün okuyucunun önüne koyuyor. Ben de bu ekibin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Zor zamanlar güçlü kurumlar sayesinde atlatılabiliyor

Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Zor zamanlar güçlü kurumlar sayesinde atlatılabiliyor. Kurumlar da öyle bir iki günde var olmuyor. Kurum kültürünün oluşmasında zamanın yanında doğru, azimli, çalışkan ve kararlı insanlara ihtiyaç var. Şimdi ayağa kalkma, yaralarımızı sararak her zamankinden daha çok çalışma zamanı… Ekonomi basınının lideri olan gazetemiz Dünya’nın 43. yaşını kutluyor nice başarılarla dolu yıllar diliyorum.