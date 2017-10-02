'KGF'de işin odağına güveni koyduk'

02 Ekim 2017

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli bu yıl 8'incisi düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi'nde konuştu. Kredi Garanti Fonu'nun sanılanın aksine yeni olmadığını, 1991 yılında kurulmuş 26 yıllık bir şirket olduğunu aktaran Gergerli son dönemde yapılan işlemlerin hacminin artmasıyla daha çok tanınır hale geldiğini kaydetti. Gergerli, çok iyi bir teknoloji altyapısı kurduklarını belirterek, "Bankalarla entegre bir sistem kurduk. İşin odağına Türk bankacılık sistemine olan güveni koyduk" dedi.

Geçmişte yılda ortalama bin firmaya hizmet verebilen, talepleri ortalama 35-40 günde sonuçlandırabilen bir yapıdan 2016 yılında yaptıkları organizasyonel ve yönetimsel değişimle taleplerin önemli bir kısmını 24 saatte sonuçlandıracak hale geldiklerini vurgulayan Gergerli, çok iyi bir teknoloji altyapısı kurduklarını ifade etti. "Bankalarla entegre bir sistem kurduk. İşin odağına Türk bankacılık sistemine olan güveni koyduk. Çünkü, Türkiye'de bankacılık sistemi dünyada örneği az olan bir kurumsal duruşa sahip. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren kurulan rating sistemleriyle çok güçlü bir yapıda" diye konuştu.

Gergerli, "Bankalar kötü kredileri KGF'ye gönderiyor" şeklindeki söylentilere de rakamlarla cevap verdi. Gergerli, "Zaman zaman kamuoyunda konuşuluyor "Bankalar kötü kredilerini KGF'ye yükledi" Bizim 340 bin firmanın ratingine baktığımızda yaklaşık yüzde 65'i A ve B ratingli firmalar. Dolayısıyla bankaların kötü kredilerini KGF kefaletine yönlendirdiklerini söylemek bu anlamda çok mümkün değil. Yine bizim kefalet verdiğimiz bu firmaların yüzde 98.7'si birinci grup sınıflandırılmış krediler. Bakanlar Kurulu kararı ve Hazine ile 2017'deki yaptığımız protokolümüz ikinci, üçüncü, dördüncü gruptaki kredilere de kefalet desteği vermeyi sağlayan bir düzenleme. Bankacılık sisteminin yüzde 98.7'si birinci grup kredilerden oluşan firmaları KGF'ye göndermiş durumda" şeklinde konuştu.

TOBB Nefes Kredisi'nin toplam 27 bin işletmeye kullandırıldığını aktaran Gergerli, 2 milyar 600 milyon Lira kullandırıldığını söyleyerek bugün itibariyle 27 bin işletmenin sadece 22 adedinin temerrüde düşmüş durumda bulunduğunu ifade etti.

Gergerli kullandırılan 200 milyarlık krediler hakkında ise şu bilgileri verdi: "Bizim yaklaşık 200 milyar kullandırılan kredinin 22 milyarı ihracatçılara kullandırıldı. 8 milyarı ulaştırma, denizcilik sektörüne kullandırıldı. 6 milyarı turizm sektörüne kullandırıldı. Var olan kredilerle ilgili, kullandırılan kredilerinin önemli bir kısmı işletme kredisi şeklinde kullandırıldı. Bu işletme kredileri 5 yıl vadeli bir yıl ödemesiz imkanlarla kullandırıldı."

KGF desteği verilen 330 bin firmanın SGK'dan Şubat ve Haziran ayı sonu çalışan sayılarını aldıklarını belirterek bu 330 bin firmanın çalışan sayısının 213 bin kişi arttığını söyleyen Gergerli, "Sadece bizim kefaletimizi kullanan firmaların Şubat ayı SGK aylık prim ödemesi 780 milyon civarında. Haziran'da 2 milyar 200 milyon. Firmalar kazandıkça, iş yaptıkça taahhütlerini, geliştirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

Gergerli, son dönemde kamuoyunda işlemlerinin rutine bindiği algısı oluştuğunu belirterek, "Özkaynaklarımız, yurt dışı kaynaklarımız zaten vardı varolmaya devam edecek. Hazine işlemlerimiz de devam ediyor. Yani o kadar yavaşladı, bitti dediğimiz noktada dün bile bin 520 işletmeye, 1 milyar 98 milyon kefalet desteği sağladık" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, konuşmasından önce zirveye katılımından dolayı KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli'ye bir plaket verdi.

Kriz KGF ile atlatıldı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin getirdiği ağır dönemi inanılmaz bir çeviklikle atlattığını belirtti ve bunda KGF'nin büyük etkisi olduğunu söyledi. Yaklaşık 500 bin KOBİ'ye inanılmaz bir süratle ve bütçeden 5 kuruş para harcamadan hayata geçirilen KGF mekanizması ve diğer mali tedbirlerle bu krizin atlatılması için çok iyi bir ön alındığını vurgulayan Ateş, şunları söyledi: "Bunu yapmayan İtalya ve Yunanistan daha yenilerde bütçesinden batan bankalarına milyarlarca avro ödemek durumunda kaldı. Biz bunu KGF ile atlattık. 'Bu sürdürülebilir mi, geri ödenir mi?' diye eleştiriler var. Tabii ki ödenecek. Siz bir de bu yapılmasaydı ne olacağını düşünün. Diğer taraftan terör olayları, jeopolitik krizleri alt alta dizin, Türkiye'nin bu badireleri nasıl atlattığına şaşırıyorum. Bir bankacı olarak KGF'nin başarısını takdir ediyorum ve alkışlıyorum."

Ateş, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını devam ettirme zarureti bulunduğunu belirterek, "Merkez Bankası artık manşet enflasyonu bırakıp çekirdek enflasyona bakmalı. Ayrıca hedefi ni enflasyon yanında istihdama da endekslemeli" diye konuştu.