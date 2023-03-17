Akbank, kriptoya Ak Yatırım’la girdi

Kerim ÜLKER

Yatırımcıların son yıllardaki gözdesi kripto paraya bir dev daha adım attı. Akbank’ın yüzde 100 hisselerinin sahibi olan iştiraklerinden Ak Yatırım, Türkiye’nin son dönemde hızlı büyüyen kripto para alım-satım platformlarından Stablex’e ortak olmak için resmi adımı attı. Geçen yıldan bu yana görüşmeler yürüten taraflar anlaşırsa ve resmi onaylar çıkarsa Ak Yatırım Menkul Değerler, Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini devralacak ve ana kontrolü yönetecek. 2020 mayıs ayında Jihad Shannak tarafından kurulan ve sermayesi 7.6 milyon TL olan İstanbul merkezli Stablex, Türk Lirası’yla kripto para alım satım işlemlerine aracılık ediyor. Şirketin kurucusu Jihad Shannak, Dubai merkezli Orion Investment’in Türkiye iştiraki Orion Investment Menkul Değerler A.Ş. ve Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş’de üst düzey yöneticilik yapmıştı.

Günde 553 milyon dolarlık işlem yapılıyor

Blockchain ve kripto para analiz şirketi Chainalysis “2022 Kripto paranın Coğrafyası” raporunda Türkiye bu alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Bazı kaynaklara göre ilk 5’te yer alan Türkiye, Chainalysis’in Küresel Kripto Uyarlama Endeksi’ne göre 154 ülke arasında 12’nci sırada bulunuyor. Chainalysis raporuna göre, Türkiye'de ortalama günlük kripto para işlem hacmi 533 milyon dolar.

10 şubesi bulunuyor

Stablex’in ana hissedarı olan Ak Yatırım ise 11 Aralık 1996 tarihinde yüzde 100 Akbank T.A.Ş iştiraki olarak kuruldu. Ödenmiş sermayesi 80 milyon TL olan Ak Yatırım, 2005 yılından beri aracılık ettiği 3 Milyar ABD Doları'nın üzerinde birçok halka arzı tamamladı. Ak Yatırım’ın Türkiye genelinde 10 şubesi bulunuyor.