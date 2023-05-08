Binance bitcoin çekimlerini yeniden başlattı

Şirketin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bekleyen işlemler daha yüksek işlem ücreti ile işleme alınıyor" denildi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance Mart ayında teknik sorunları gerekçe göstererek mevduat ve para çekme işlemlerini durdurmuştu. Bitcoin'in hisseleri yaklaşık %1 düşerek 28,191 dolarla neredeyse bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.