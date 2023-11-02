Bitcoin 35 bin doların üstünde

Ekime 28 bin doların altında giren Bitcoin, ayı 34 bin 500 dolar seviyesinde bitirmişti. Kasımın ilk gününde de benzer seviyede ilerleyen Bitcoin, Fed’in faiz kararından sonra yükselişe geçti.

Faiz kararından sonra 35 bin 700 dolar seviyesini gören kripto para birimi şu an 35 bin 250 dolar seviyesinde seyrediyor.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor. Nisan 2023’te kısa süreliğine olsa da 30 bin doları geçmişti.

Temmuz 2023’te genel olarak 30 bin doların üstünde seyreden Bitcoin ağustosun ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 11 Eylül’deyse 25 bin doların altına gerilemişti.