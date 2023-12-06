Bitcoin 44 bin doları aştı
Bitcoin fiyatı, 5 Nisan 2022'den bu yana ilk kez 44 bin doların üzerine çıktı.
Son 24 saat içinde yüzde 5'in üzerinde değer kazanan Bitcoin, 44 bin doları geçerek pozitif momentumunu sürdürüyor.
Bitcoin'in bu yükselişteki temel etkenlerden biri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini yakında onaylayacağı beklentilerinin artması oldu.
Ayrıca, ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin, Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına dair öngörüleri desteklemesi de Bitcoin'in değer kazanmasına katkı sağladı.
Bitcoin, 2021 yılının kasım ayında 68 bin 990 dolara kadar çıkmıştı.