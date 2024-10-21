Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: Son üç ayın en yüksek seviyesi

Bitcoin, pazartesi günü Asya piyasalarında 70 bin dolara yaklaşarak son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

CoinTR Araştırma Departmanı, ABD spot Bitcoin ETF’lerinin altı gün üst üste girişlerinin ardından en yüksek kaydedilen toplam varlık değerine ulaştığını açıkladı.

18 Ekim Cuma günü ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine toplam 273,7 milyon dolar, spot Ether ETF’lerine ise net 1,9 milyon dolar giriş oldu. ABD merkezli 12 spot Bitcoin ETF'i Ocak ayındaki lansmanlarından bu yana en yüksek toplam net varlık değerine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. SoSoValue verilerine göre bu fonlar toplamda 66,1 milyar dolar değerinde Bitcoin tutuyor ve bu miktar, haziran başında kaydedilen önceki rekor olan 62,6 milyar doları geride bıraktı. Fonlar, toplam Bitcoin piyasa değerinin %4,89’unu elinde bulunduruyor. Bu fonlar, mart ayından bu yana en yüksek haftalık girişlerini gerçekleştirerek 2,1 milyar dolarlık girişle dördüncü en iyi haftalarını geçirdiler. Üst üste altı gündür devam eden girişlerle birlikte Bitcoin fiyatındaki %12’lik artış da fonların değerini artırdı. Dünyanın en büyük kripto parası şu anda 68.000 doların üzerinde işlem görüyor ve bu artış, fonların Bitcoin varlıklarını yaklaşık 11 milyar dolar artırdı. Özellikle BlackRock’un IBIT ETF’si, bu süreçte tek başına 3 milyar dolar değer kazandı. Fonların toplam girişleri 20 milyar doları aşarken, Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, bu seviyeye ulaşmanın ETF dünyasında en zor hedeflerden biri olduğunu belirtti ve altın ETF’lerinin aynı seviyeye ulaşmasının yaklaşık beş yıl sürdüğünü ekledi.

Kripto dünyasındaki en büyük satın alma gerçekleşti

Fintech şirketi Stripe, şimdiye kadarki en büyük satın almasını gerçekleştirerek stablecoin platformu Bridge’i 1,1 milyar dolara satın aldı. Bridge, Sean Yu ve Zach Abrams tarafından kuruldu ve şirketlerin stablecoin ödemelerini kabul etmelerine olanak tanıyan yazılım çözümleri sunuyor. Kurucular, 2013 yılında Venmo’ya rakip Evenly’yi Block’a satmışlardı; ayrıca Abrams, eski bir Coinbase üst düzey yöneticisi olarak da tanınıyor. Bridge, daha önce yatırımcılardan 58 milyon dolar toplamış ve özellikle 40 milyon dolarlık Seri A turu ile 200 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. Bu nedenle, 1,1 milyar dolarlık satın alma bedeli, şirketin önceki değerlemesine kıyasla büyük bir artışı temsil ediyor ve Stripe’ın bugüne kadarki en büyük satın alması olarak öne çıkıyor.

Bitcoin fiyatları toplumsal yoksullaşmaya yol açabilir

Avrupa Merkez Bankası’ndan ekonomistlerin kaleme aldığı bir makale, Bitcoin’in (BTC) dağıtımsal etkilerini ele alarak, Bitcoin fiyatı artsa bile bu kazançlardan yalnızca erken yatırımcıların fayda sağlayacağını, geç gelenlerin ve Bitcoin sahibi olmayanların ise kayba uğrayacağını savunuyor. Ekonomistler Ulrich Bindseil ve Jürgen Schaaf, Bitcoin’in Satoshi Nakamoto tarafından küresel bir ödeme sistemi olarak tasarlandığını, ancak zamanla yatırım aracı olarak görülmeye başlandığını ifade ediyorlar. Bitcoin’in ne nakit akışı ne faiz ne de temettü sağladığını dolayısıyla geleneksel varlık değerleme yöntemlerinin Bitcoin’e uygulanamayacağını öne sürüyorlar. Makalede, ünlü isimler ve düşünce liderlerinin Bitcoin’i sürekli artan bir yatırım aracı olarak tanıttığı belirtiliyor. Bitcoin fiyatı yükselirken, geç yatırımcıların ve Bitcoin sahibi olmayanların kaybedeceği, erken yatırımcıların ise kazançlarını bu kesimler pahasına artıracağı ifade ediliyor. Bitcoin’in ekonominin üretim kapasitesini artırmadığı, bu nedenle sıfır toplamlı bir oyun olduğu ve erken yatırımcıların kazançlarının yalnızca geç gelenlerin zararlarından kaynaklandığı vurgulanıyor. Makalede ayrıca, Bitcoin’in sadece servet ve satın alma gücünün yeniden dağıtımıyla zenginlik sağladığı, bunun da toplumsal uyumu ve demokratik yapıyı tehdit edebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Bitcoin sahibi olmayanların, Bitcoin’in yükselişini önlemek için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini savunmaları gerektiği belirtiliyor.