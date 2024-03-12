Bitcoin 72 bin doları geçerek tüm zamanların zirvesini gördü

Birol BOZKURT

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 71 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,3 artarak 2 trilyon 650 milyar doları aştı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor. Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, dün itibarıyla 72 bin 300 doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor. Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 4 bin doların üzerini gördü.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı. CoinTR Araştırma Departmanı’nın DÜNYA’ya hazırladığı analize göre Bitcoin’de yaşanan yükselişin temel faktröleri olarak şunlar sıralanıyor; “ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine artan ilgidir. Henüz ETF onaylarının üzerinden iki ay geçmesine rağmen her gün artan ilgi ve nakit akışının katlanarak artması Bitcoin'in fiyatlamasına etki ediyor.

Burada belirtmek gerekir ki ETF'lere olan para girişleri devam ederken çıkışlar azalmış durumda. Bunun yanı sıra ETF onaylarının ardından Bitcoin'e kurumsal ilginin artarak devam etmesi de ETF'lere artan nakit girişi haricindeki majör etken. Balina cüzdanlarının Bitcoin alımlarını artırması ve kurumsal yatırımcıların bu seviyelerden dahi Bitcoin edinmeye devam etmeleri, piyasaya olan güveni ve olumlu beklentilerini yansıtıyor.

Bu durum, geçmiş boğa sezonlarına kıyasla Bitcoin'e olan ilginin daha yüksek olduğunu gösteriyor.” Uzmanlar Bitcoin rallisinin, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin etkisiyle artan kurumsal ilgi ve spot Bitcoin ETF'lerine olan güçlü talep sayesinde devam etmesi muhtemel görüyor. Uzun vadede, birçok uzman ve analist, Bitcoin'in değerinin artmaya devam edeceği yönünde olumlu beklentilere sahip.

“Bitcoin 150 bin $'a kadar çıkabilir”

CoinTR Araştırma Departmanı’nın analizinde gelecek dönem Bitcoin öngörüsü şu şekilde yer aldı; “Özellikle 71.000 dolar seviyesini aşması ve geçmişte bu seviyenin üzerinde tutunamamış olması, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Mevcut durumda artan kurumsal ilgi ve bu ilginin henüz başlangıç aşamasında olması, Bitcoin'in potansiyeline dair olumlu bir tablo çiziyor.

Şu anki fiyatlama Bitcoin'e olan güvenin arttığı ve dijital varlığın potansiyelinin daha iyi anlaşıldığı gösteriyor. Önceki boğa sezonlarıyla kıyaslandığında, mevcut boğa sezonunda Bitcoin'in fiyatının 150.000 dolara kadar çıkma potansiyeli olduğu öngörülebilir. Ancak, bu tür tahminlerin zamanlaması için net bir tarih kullanmak mümkün değildir.”

Kısa vadede temkinli olmak önemli

Özellikle halving öncesinde ve bazı teknik göstergelerin düzeltme sinyalleri verdiği bir dönemde, Bitcoin’e olan yüksek ilgi fiyatı desteklemeye devam ediyor. Ancak, kısa vadeli değerlendirmelerde bir miktar temkinli olmak önemli

Bitcoin fiyatında halving etkisi

CoinTR Araştırma Departmanı’nın analizinde Halving ile ilgili şu ifadelere yer verildi; “2020 ve 2016’daki Bitcoin’in madenci ödülü yarılanmaları Btc değerini önemli ölçüde etkilemişti. Nisanda gerçekleşmesi beklenen halving, Bitcoin’in değerini artırma eğiliminde olabilir. Olası düzeltmelerle birlikte kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan ilgisi de bu artışa katkıda bulunabilir.”

71 Bin doların üzerinde kalıcılık önemli

Şu anki durumda, kısa vadede 71.000 doların üzerinde kalıcılık sağlanırsa bu durumun Bitcoin için yeni bir rallinin habercisi olabileceğini söyleyeen analistler, “Piyasanın volatil doğası ve dış etmenlere karşı duyarlılığı nedeniyle, kesin bir tahminde bulunmak zor. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerini yakından takip etmeli ve dengeli bir perspektifle hareket etmelidirler” ifadelerini kullandı.

Fed-Bitcoin ilişkisi

Analizde Fed-Bitcoin fiyat ilişkisine de dikkat çekilirken şu ifadeler kullanıldı; “Faiz indirimleri, genellikle alternatif varlıklara olan talebi artırır. Bitcoin gibi dijital varlıkların değerini yükseltebilir. En erken Haziran ayında beklenen Fed faiz indirimi, yatırımcıların alternatif varlıklara yönelme eğiliminde olmalarına neden olabilir, bu da kripto paraların talep görmesine ve fiyatlarının artmasına katkı sağlayabilir.

Madenci yarılanması ve Fed faiz indirimi gibi etkenlerle birlikte, Bitcoin’in yılın ilk yarısında olumlu bir performans sergileme potansiyeli bulunmaktadır. Piyasada her zaman belirsizlikler olduğunu bu nedenle sert fiyat hareketlerinin de olabileceğini unutmamak önemlidir.”