Bitcoin haftaya 22 bin 500 seviyelerinde başladı

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz, kripto para piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Bitcoin cuma günü yaşadığı sert geri çekilmenin ardından, hafta sonu %2’lik dar bir bant aralığında hareketlilik göstererek güne 22 bin 410 dolar seviyelerinde başladı. Ethereum ise lider kripto para birimini takip ederek aynı dar bant aralığında 1560 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri hala 1 trilyon doların altında hareketlilik gösterirken Bitcoin’in dominasyonu %43,8, Ethereum dominasyonu ise %19,3 seviyelerinde yer alıyor. Birçok altcoinde de yatay hareketlilik gösterirken bugün BOND ve ALCX çift haneli kazançlar ile Bitay’da en çok yükselen kripto paralar olarak öne çıkıyor.

Sabah saatlerinde Çin'in bu yıl ülke ekonomisi için %5.5 beklentisine karşın %5 civarında büyüme hedeflediğinin açıklanması Çin piyasasında sınırlı baskıya yol açmışken, ABD ve Euro bölgesinde ise hafif alıcılı bir seyir gözlemleniyor.

Yoğun ve önemli haber akışlarının olduğu bir haftaya başlarken salı ve çarşamba günü Powell’ın kongrede yapacağı konuşmaları takip ediyor olacağız. Powell’ın bu konuşmalarında yalnızca makroekonomi açıdan değil kripto paralar hakkında da konuşması bekleniyor. Ayrıca salı günü ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, cuma günü Tarım Dışı İstihdam verileri radarımızda olacak ve volatiliteyi arttıracak veriler olarak karşımıza çıkıyor.

Bitcoin teknik analiz

Bitcoin, hafta sonunu oldukça hareketsiz geçirerek bugün sabah saatlerinde 22 bin 410 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Cuma günü yüksel volatilite göstererek yükselen kanalın alt bandını kırmasının ardından önemli bir destek seviyesine tutunmayı başardı. Hafta sonu her ne kadar kanala dahil olmaya çalışsa da ret alan Bitcoin için, yukarı yönlü bir harekette 22 bin 660 dolar seviyesini kırması ve üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Ardından 23 bin 200 dolar oldukça önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı yönlü bir harekette ise 22 bin 170 dolar ve 21 bin 985 dolr seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyelere tutunamaması halinde ise 21535$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

Ethereum teknik analiz

Ethereum, cuma günü yaşanan sert geri çekilmenin ardından düşen majör çizgisinin altına sarkmıştı. Hafta sonu gösterdiği yatay hareketlilikle beraber hala majör çizginin altında 1560$ seviyelerinde fiyatlanıyor.

Ethereum için kritik seviye olan 1565 dolar seviyenin altında kalıcılık sağlaması halinde aşağı yönlü bir harekette ilk destek seviyesi 1544 doların çalışması beklenebilir. Bu seviyeye tutunamaması halinde 1505 dolar ardından da 1460 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

Olumlu senaryoda ise yukarı yönlü bir harekette 1565 dolar seviyesinin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması oldukça önemli olacaktır. Ardından 1600 dolar ve 1719 dolar seviyelerinin direnç olarak çalışması beklenebilir.