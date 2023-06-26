Bitcoin haftayı 30.500 dolardan açtı

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz kripto para piyasasını değerlendirdi.

Cuma günü Rusya'da başlayan jeopolitik risklerle beraber, Bitcoin’de yaşanan yükselişler yerini ufak geri çekilmelere bıraktı. Ardından Rusya’daki Wagner grubunun geri çekilme kararı almasıyla birlikte düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oldu. Yaşanan bu gelişmeler Bitcoin’de volatiliteyi arttırsa da güçlü duruşunu bozmadı.

Kripto piyasasındaki genel görünüme bakıldığında ise Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %51,5 seviyelerinde hareketlilik gösteremeye devam ediyor. Altcoinlerde ise ufak geri çekilmeler mevcut. Geçtiğimiz hafta SRM %135 yükselişle liderliği alırken, son 24 saatte ise yükselişine %25 ile devam ediyor. SRM, çift haneli kazançla en çok yükselen altcoin olarak karşımıza çıkıyor. Kripto piyasasının toplam değeri ise geçtiğimiz hafta %11 artış göstererek kritik direnç olan 1.14 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik göstermeye devam ediyor.

Bu hafta makro gündemin yoğun olduğu bir hafta olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek olan veriler, Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek. Bununla birlikte bu hafta çarşamba ve perşembe günü Fed Başkanı Powell’ın konuşma yapması bekleniyor. Ayrıca perşembe günü bu yılın ilk çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme verisi takip edilecek. ABD'de geçen yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Öte yandan, cuma günü Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllık kişisel tüketim harcamaları verisi açıklanacak.

Geçtiğimiz hafta ise Fed yetkililerinin faiz artırımına ilişkin şahin açıklamalarının etkisiyle, Fed'in bir sonraki toplantıda faizleri 25 baz puan artırılabileceği beklentisi %72 seviyesinde bulunduğunu belirtmek gerek.