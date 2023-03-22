Bitcoin piyasası Fed’i bekliyor! 30.000 doları görecek mi?

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz piyasalarda FED faiz kararının beklendiği günde piyasaları değerlendirdi.

ABD ve Avrupa’daki bankacılık krizlerinin çözümü için atılan adımlardan sonra endişelerin hafiflemesiyle küresel piyasalardaki toparlanma dün de devam etti. ABD hisse senedi piyasalarında dün pozitif kapanışlar mevcuttu. Kripto piyasası da görece pozitif bir gün geride bırakırken yeni günün sabah saatlerinde Bitcoin 28200$ seviyelerinde, Ethereum da önemli destek seviyesi olan 1720$’ın üzerinde 1790$ seviyelerinden alıcı buluyor. Sabah saatlerinde vadeli endekslere bakıldığında karışık bir görünüm hakimken, kriptolarda da paralel bir hareketlilik olduğu söylenebilir. Kripto piyasasının toplam değeri dün gelen yükselişlerle birlikte psikolojik direnç olan 1 trilyon doların üzerinde 1,15 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu %47,2, Ethereum dominasyonu ise %19,0 seviyelerinde.

Piyasalarda yüksek volatiliteli bir gün beklentisi

Bugün piyasaların dört gözle beklediği Fed faiz kararı TSİ 21:00’da açıklanacak. Fed, son toplantısında politika faizini 25 bps artırarak %4,50-%4,75 bandına çekmişti. Son zamanlarda yaşanan bankacılık krizleriyle belirsizlikler artmıştı, ancak yine de faiz artış beklentisi bugün sabah saatlerinde %87 oranında 25bps’lık artış olarak öne çıktı. Faiz kararıyla birlikte Fed, makro projeksiyonlarını da yayınlayacak. Son olarak Fed’in faiz kararı sonrasında TSİ 21:30’da gözler Powell’ın konuşmasına çevrilecek ve vereceği mesajlar takip edilecek. Piyasalarda yüksek volatiliteli bir gün olması bekleniyor.