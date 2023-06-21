Bitcoin’den üç ayın en büyük yükselişi

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, kripto para piyasasının son 24 saatini değerlendirdi. Şu anda 28.880 dolardan alıcı bulan Bitcoin için iki ana haber yükselişin öncüsü olarak öne çıkıyor.

Önceki hafta SEC ve FED kaynaklı ciddi geri çekilmelerle 24.800 doları test eden Bitcoin, dünyanın en büyük fon yönetim şirketi olan BlackRock ve ardından bir başka fon yönetim devi olan Fidelity şirketlerinin spot Bitcoin ETF’i yapması piyasadaki algıyı bir anda pozitife çevirdi.

Son derece esnek bir yapıya sahip ve gelişmelere en hızlı tepki veren piyasa olan kripto para piyasası bu gelişmeleri hızlıca satın alarak son dönemdeki hacimsiz ve durgun görünümüne güzel bir set çekmiş oldu.

Daha önce de birçok şirketin spot ETF başvurusunda bulunduğunu tecrübe etmiştik ve kripto para piyasası bu duruma bugünkü gibi tepki vermemişti.

“Neden Bitcoin şu anda bu haberle beş günde %15’den fazla prim yapıyor?” sorusu akıllara geliyor. Burada en önemli ayrıntı BlackRock şirketi. Çünkü BlackRock ifade ettiğimiz gibi dünyanın en büyük fon yönetim şirketi ve BlackRock’un başvuru yapması “bir ETF başvuru” dalgası başlatabilir.

Yükseliş daha da artabilir

Diğer bir sebep ise BlackRock’un başvurusunun ret almayacağı. Genel olarak “BlackRock ret alacağı bir başvuruyu yapmaz” görüşü hâkim ve bu sebepten olumlu beklentiler de satın alınıyor. Diğer bir gelişme ise Bitcoin’e uzun zamandır yatırım yapan Grayscale şirketinin Bitcoin fonu olan GBTC’de çok ciddi hacim ve fiyat artışı mevcut. Üç günlük yükselişi %30’u aşan bu fondaki hareket şu anda BlackRock’un başvurusunun onaylanacağını fiyatlıyor. Onun onaylanması halinde ise GBTC’nin SEC’e yaptığı başvuru olumlu etkilenecek ve böylece GBTC de bir ETF’e dönüşecek. Son üç ila beş gündeki yatırım fonlarındaki bu hareket Bitcoin fiyatına da öncülük etmiş gözüküyor. Kısa vadede görünümün bu sebepten olumlu olduğu görülüyor. Başvurunun onaylanması halinde yükselişin ivmesi daha da artabilir. Ancak ret gelmesi halinde sert geri çekilmelerin de görülebileceği akıllarda bulunması gereken önemli bir faktör.

Altcoinlerde durum ne?

Bitcoin fonlarında ve Bitcoin fiyatında yaşanan bu hareket altcoinlerde de toparlanmaya sebep oldu. Her ne kadar Bitcoin dominasyonu artmaya ve altcoinleri baskılamaya devam etse de güçlü ivme ve para girişleri KDA, BCH, LINA, FLOW ve PEPE gibi altcoinlerin %20 ila %30’luk yükseliş yaşamasına neden oldu. Küresel makro görünümde gözler bugün FED başkanı Powell’ın kongrede yapacağı yarıyıl sunumunda olacak. Özellikle para politikasının geleceğe yönelik stratejileri konusunda verebileceği mesajlar ile ABD ekonomisinde yaşanabilecek resesyon riskleri konusundaki sinyaller dikkatle takip edilecek. Şahin konuşmalar kripto para piyasasında bir miktar ivme kaybına neden olabilir. Ancak gözler SEC ve ETF başvurularında olmaya kısa vadede devam edecek.