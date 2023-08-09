Bitget: BTC'ye yatırım yüksek getiri potansiyeli sunabilir

Bitget Yöneticisi Gracy Chen, Bitget'in bu yılın başlarında Türkiye'ye açıldığını belirterek, “20 Temmuz'da Orta Doğu bölgesine yönelik genişleme planlarımızı duyurduk. Artık tamamen yerelleştirilmiş bir Türkçe web sitesi olan Bitget TR ile Türkiye'deki kullanıcılara hizmet veriyoruz” dedi.

Bitget hakkında bilgi verir misiniz? Türkiye faaliyetlerine ne zaman başladınız? Türkiye’deki kullanıcılarınıza ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz?

Bitget, 2018 yılında kurulmuş, işlem kopyalama (Copy Trade) hizmetleri sunan dünyanın önde gelen kripto para platformlarından biridir. Bitget olarak 100'den fazla ülkede 20 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vererek güvenli, tek duraklı ticaret çözümü sunarak kullanıcıların daha akıllı şekilde ticaret yapmasına yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca efsanevi Arjantinli futbolcu Lionel Messi ve resmi eSports etkinlikleri düzenleyicisi PGL gibi güvenilir ortaklarla iş birlikleri yaparak insanları kripto paraları benimsemeye teşvik ediyoruz. İşlem kopyalama platformlarının ilk ve en büyüğü olarak, ilk faaliyetimizden bu yana işlem kopyalama özelliğimizle 110 binden fazla seçkin tüccarı stratejilerini paylaşmaya ve 540 binden fazla kullanıcıyı ise işlem kopyalamaya teşvik ettik.

Bitget'in bu yılın başlarında Türkiye'ye açılmasının ardından 20 Temmuz'da Orta Doğu bölgesine yönelik genişleme planlarımızı duyurduk. Artık tamamen yerelleştirilmiş bir Türkçe web sitesi olan Bitget TR ile Türkiye'deki kullanıcılara hizmet veriyoruz.

Global bir kripto para platformu olarak Türkiye, faaliyetleriniz için nasıl bir önem ve konuma sahip?

Türkiye’yi, canlı ve hızla büyüyen kripto para piyasasıyla küresel operasyonlarımızda önemli bir konumda olduğunu görüyoruz. Bitget olarak biz de bu değerli coğrafyaya ve kripto ekosistemine katkı sağlamak için Türkiye pazarına giriş yaptık.

Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olması, burayı operasyonel stratejimizde her zaman öncelikli bir konumda tutmamızı sağlıyor. Öte yandan hem bölgesel hem de global varlığımızı güçlendirmenin yanı sıra Türkiye’deki kullanıcılara verdiğimiz değeri de her zaman ön planda tutuyoruz. Türkiye piyasasında elde edeceğimiz yüksek performans, çevre pazarlara da aynı doğrultuda katkı sağlayacak pazarları olumlu yönde etkileyecek ve genel küresel genişlememize katkı sağlayacaktır. Bu nedenle özel bir odakla hızla büyüyen yerel piyasaya yönelik olarak Bitget TR yerel platformunu kurduk. Böylece Türkiye'ye olan bağlılığımızı vurguluyor ve Bitget markasının küresel varlığını güçlendiriyoruz.

Kullanıcı portföyünüz nasıl? (Yüzde kaç kadın, erkek, yaş ortalaması vs.)

Kullanıcılarımızın %70'den fazlası 18 ile 34 yaş arasındadır ve %90'ı erkektir. Kadın yatırımcıların daha fazla olması, sadece Bitget için değil, tüm kripto endüstrisi için bir zorluktur. Bu durumu değiştirmek için ve insanları daha fazla bilgi sahibi yapmak için eğitim girişimleri geliştirmeyi taahhüt ediyoruz, böylece yatırım yapmaya başlamak için daha cesur hissedebilirler.

Kripto borsalarda güvenlik son derece önemli. Bitget olarak güvenlik anlamında nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz?

Kullanıcıların varlıklarını platformumuzda güvence altına almak, ilk günden itibaren en önemli önceliğimiz oldu ve bu konuda birçok önlem aldık. 2022 yılında Bitget Koruma Fonu’nu başlattık, böylece kullanıcılarımızın varlıkları güvence altına alınmış oldu. Fonun değeri hep 300 milyon ABD dolarının üzerinde kalacak ve Nansen, koruma fonları için cüzdan adreslerini açıklayan iki CEX'den (merkezi borsalar) biri olarak Bitget'i gösterdi. Varlıklar farklı cüzdan adreslerinde saklanır ve bu adresler kullanıcılar tarafından gerçek zamanlı olarak takip edilebilir. Bu noktada fonun değerini önümüzdeki üç yıl boyunca herhangi bir çekim olmaksızın koruma sözü veriyoruz.

Öte yandan platformumuzdaki varlıkların kaynaklarının şeffaflığını sağlamak için Aralık 2022'de Proof of Reserves sayfasını başlattık. Proof of Reserves, aylık olarak güncellenecek ve müşteri fonlarının en az 1:1 oranında rezerve edildiğini garanti edecek. Bitget'in rezerv oranı yüzde 200'ün üzerinde olup endüstri standardının iki katıdır. Ayrıca kullanıcıların varlıklarını platformumuzda doğrulayabilmesi için GitHub'da kullanılabilir açık kaynaklı "Merklevalidator" adlı bir araç geliştirdik.

Mali önlemlerin yanı sıra Bitget ekibi, platform güvenliği üzerinde de yoğun bir şekilde çalışıyor. Risk kontrol sistemleri, gelişmiş güvenlik iletişimi, güvenilir cüzdan şifreleme ve daha birçok önlem alarak siber güvenlik tehditlerini kontrol altında tutuyor.

2022 yılında ne kadarlık bir pazar payına sahiptiniz? 2023 pazar payı hedefleriniz ve diğer hedefleriniz nelerdir?

TokenInsight Kripto Borsaları 2022 Yıllık Raporu'na göre, Bitget'in türevler pazar payı 2022'de %10,15 idi, 2023 İkinci Çeyrek TokenInsight Kripto Borsa Raporu’na göre de Bitget Top 4 borsalar arasında yer aldı ve toplam piyasanın %85'inden fazlasını oluşturdu. Ayrıca Top 5 CEX'ler (merkezi borsalar) arasında pazar payında ikinci en yüksek artışı (%1,81) elde ederek %8,7'ye ulaştı.

Amacımız, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde işlem hacmi açısından en iyi üç kripto para borsasından biri olmak ve platformumuza daha fazla ziyaretçi çekmek. Geleceğe baktığımızda ürün tekliflerini güçlendirmeye ve yenilik yapmaya, dünya çapında kripto para ticaretinin daha yaygın benimsenmesini teşvik etmeye, CeFi (merkezi finans) ve DeFi'yi (merkeziyetsiz finans) birleştiren bir köprü haline gelmeye kararlıyız. Vizyonumuz, herkesin eşit erişim sağlayabildiği kullanıcı odaklı ürünler yaratmak. Misyonumuz ise basit ama güçlü araçlarla bireyleri kripto parayı benimsemeye teşvik etmek.

Öte yandan işlem kopyalama özelliğini güçlendirmeye devam ederek daha fazla üst düzey tüccarı çekmeye ve işlem kopyalama işlevinin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak için daha fazla yapay zeka teknolojisi keşfetmeye devam edeceğiz. Türevlerin ötesine geçerek MegaSwap gibi yenilikçi ürünlerle hizmet yelpazesini genişleterek, kullanıcılara en iyi fiyat ve en düşük ücretle üstündeki 10 DEX'ten (merkeziyetsiz borsa) likidite toplayan gelişmiş bir DeFi (merkeziyetsiz finans) derleyici olan MegaSwap'ı ve gelecek vadeden yeni koinlerin listelenmesi ile spot ticareti geliştiriyoruz.

Kripto para alanında daha fazla eğitim vermek ve sosyal sorumluluk faaliyeti yapmak için Lionel Messi gibi güvenilir isimlerle yüksek profilli ortaklıklar kurarak, platformun farkındalığını artırmak ve kripto parayı daha geniş bir kitleye tanıtmak istiyoruz.

Para piyasalarında bu yıl içerisinde tarihi zirvelerin yenilendiğini görür müyüz?

Bu yılı analiz ettiğimizde, küresel sermaye piyasaları dikkate değer bir büyüme gördü ve önemli finansal endeksler tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler rekor seviyelere ulaşırken, Asya-Pasifik bölgesinden Japonya 30 yıldır görülmemiş bir büyüme yaşadı. Ayrıca altın gibi riskli varlıkların fiyatları da tarihi zirvelerde bulunuyor. Şu anda Dow Jones, Nasdaq ve S&P gibi ABD sermaye piyasası endeksleri, tarihi zirvelerine yalnızca %5 ila %15 uzaklıkta.

ABD Tüketici Fiyatları Endeksi (CPI) üç haneli rakamlara döndüğü için Federal Rezerv'in faiz artırım döngüsü sona yaklaşıyor. Bu yüksek faiz oranlarının yavaşça ayarlanması, önümüzdeki aylarda finansal piyasada riskli varlıklara destek olabilir. ABD hisse senedi endekslerinin bu yıl yeni zirvelere ulaşma olasılığı bulunuyor. Kripto para piyasası için ise düzenleme ve finansman kanalları gibi faktörlerden dolayı önceki zirvelerin aşılma yeteneği kısıtlanabilir, ancak uluslararası ana akım riskli varlıklarla kısmen uyumlu bir performans bekleniyor.

Öte yandan faiz artışlarının ekonomik etkileri zamanla ortaya çıkabilir ve gelecekte ekonomik bir durgunluk beklentilerinin artmasına neden olabilir. Bu durum, finansal piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açarak olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Kripto borsalarında 2023 ilk 6 ay değerlendirmesi yapar mısınız? 2024 beklenti ve öngörüleriz nelerdir?

Nansen ve TokenInsight, merkezi olmayan borsaların 2023 yılının ilk yarısını ve ikinci çeyreğini değerlendiren analizler sağladı. Buna göre; önceki yılın sonlarına doğru çeşitli kara kuğu olaylarının (piyasalarda tahmin edilemeyen sürpriz, olağandışı olarak tanımlanabilecek olaylar) meydana gelmesi, CEX'lerin (merkezi borsalar) şeffaflığa öncelik vermesini sağladı. Özellikle, Binance ve Bitget, Koruma Fonu cüzdan adreslerini halka açık olarak paylaşarak örnek borsalar olarak ortaya çıktı. Olumsuz piyasa koşullarına rağmen Bitget, bu yılın ilk yarısında türev ticaretinde dikkate değer bir büyüme yaşayarak sürekli bir gelişme sergiledi. Platform tokeni olan BGB, yılın başında 0,2 dolardan az olan bir değerden neredeyse 0,5 dolara kadar yükselerek en iyi performans gösteren platform tokenlerinden biri haline geldi.

2024 için değerlendirme yapacak olursak, faiz oranı döngüsü sona eriyor ve ayı piyasasının hafiflediği işaretleri görülüyor, BTC'nin yarılanmasının merkezi olmayan borsalara yeni bir canlılık getirmesi bekleniyor. Sonraki büyüme döngüsünde güvenlik, uyumluluk ve yenilik, CEX'ler (merkezi borsalar) için önemli odak noktaları olarak ortaya çıkacaktır. Borsaların başarısı büyük ölçüde, düzenleyicilerle uygun ve etkili anlaşmalar kurabilme yetenekleri, kullanıcıların sorunlarına çözüm getirebilmeleri ve ürün ve işletme alanındaki yeniliklerle yeni talepler yaratabilmelerine bağlı olacaktır. Ayrıca yüksek kaliteli varlıkların erken tanımlanması ve etkin risk yönetiminin ile birlikte yürüyen sürekli ilerleme, gelecek büyüme aşamasındaki genel başarılarını belirlemede kilit rol oynayacaktır.

Türkiye’deki yatırımcı için kripto yatırımlar mevcut ekonomik koşullar altında avantajlı mı?

Mevcut ekonomik durumu göz önünde bulundurduğumuzda kripto para yatırımlarının Türkiye’deki yatırımcılar için faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye son yıllarda para birimi değer kaybı baskısı ile karşı karşıya kaldı. Yatırımcılar da bu değer kaybına karşı korunmak veya riski azaltmak için kripto paralara yatırım yapmayı düşünebilirler.

Son zamanlarda başta BlackRock olmak üzere önemli varlık yönetimi şirketleri BTC spot ETF'leri için başvurmaya başladılar. Bu, piyasanın yönü hakkında bir gösterge olabilir. 2024'te beklenen BTC yarılanması ile birlikte, BTC'ye yatırım yapmak yüksek getiri potansiyeli sunabilir.

ABD faiz oranı döngüsünün zirvesine yaklaşırken, Türk Lirası veya ABD doları tutmak gelecek için en iyi seçenek olmayabilir. BTC seçmek, varlık çeşitlendirmesi için bir yol sağlar ve böylece genel portföy riskini azaltır. Türkiye’deki yatırımcılar, kripto paraları hisse senetleri, tahviller ve diğer geleneksel varlık sınıflarıyla birleştirerek daha dengeli ve dayanıklı bir yatırım stratejisi elde edebilirler.

Ana coinleri dikkate aldığınızda Bitcoin ve Etherium için yılsonu beklentiniz nedir? Bu bağlamda alt coinler için nasıl bir senaryo öngörüyorsunuz?

2023 yılının sonunda Bitcoin için fiyat beklentileri birkaç faktörden etkilenebilir. Özellikle Federal Rezerv’in Eylül veya Kasım ayında faiz oranlarını artırma olasılığı, BTC fiyat beklentileri üzerinde önemli bir etkiye sahip. Ancak faiz artışı gerçekleştiğinde, BTC talebinin artacağı öngörülüyor. Bununla birlikte BTC yarılanması, BTC spot ETF'nin potansiyel onayı ve Federal Rezerve tarafından faiz indirimlerinin başlaması gibi diğer faktörler göz önüne alınmalı. Bu faktörler, BTC'nin başlangıçta bir süre sınırlı bir alanda kalacağını, ardından 2023 yılının ikinci yarısında hızlanabileceğini düşündürüyor. BTC fiyatının önce 31 bin 800 dolardan 28 bin dolara ayarlanması ve ardından da önceki zirvelerini aşarak, yıl sonunda 40 bin doları geçebilecek şekilde artması bekleniyor.

Son zamanlarda ETH (Ethereum), BTC'ye göre daha zayıf performans sergiledi. Bunun temel nedenleri mevcut varlıklar üzerindeki piyasa spekülasyonu ve artan fon eksikliğidir. Piyasanın hızlı bir şekilde farklı sektörler arasında geçiş yapmaya odaklanması, belirli temaları sürdürmeyi zorlaştırdı ve dolayısıyla ETH talebini zayıflattı. Ayrıca ETH'nin paylaşım oranının sürekli artışı ve yıllık yıkım oranının kademeli yükselişi, fiyatın değişmemesiyle birleşerek paylaşım faydalarının azalmasına sebep oldu ve olumlu geri besleme döngüsünün oluşumunu engelledi. Bununla birlikte önemli ölçüde artan ETH fiyatını tetikleyen artan bir fon akışı olursa, kullanıcılar için paylaşım getirisi önemli ölçüde artacak. Bu da daha fazla kullanıcının ETH'yi paylaşım yapmamasına yol açarak piyasa dolaşım oranlarının azaltabilir. ETH için daha yüksek bir on-chain etkinlik, yıkım oranını daha da artırarak ETH fiyatında daha fazla yükselişi teşvik edecektir. Faiz artırma döneminin sonuna doğru, ETH'nin büyük bir yukarı yönlü fiyat hareketi yaşaması da oldukça olasıdır. Bu nedenle, 2023 yılının sonunda ETH'nin yaklaşık 2 bin 200 dolar civarında dengeleneceği ve 2024 yılında yeni zirveleri kırarak 2 bin 200 dolar ile 3 bin 200 dolar arasında dalgalanabileceği tahmin ediliyor.

Altcoinlere baktığımızda ise ana coinler istikrar kazandıkça altcoinlerin de fiyat artışları açısından önemli potansiyele sahip olması bekleniyor. Meme coinler (şaka amaçlı üretilen kripto paralar) algoritma-stabil coinler ve yeni DeFi modelleri gibi piyasadaki temalara ve olaylara dayalı olarak ilerleyen altcoinler, alfa getirisi arayan yatırımcılar için çekici seçenekler olabilir. Genel olarak yatırımcılar, Federal Rezerv’in faiz oranlarını artırma sürecini izlemeye devam etmeli ve BTC/ETH için olası yukarı yönlü alanları gözlemlemelidir. 2023 yılının sonuna gelindiğinde ise birçok altcoinin fiyat artışları yaşadığı bir trend bekleniyor.