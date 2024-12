CoinTR, Webrazzi Fintech 2024’te kripto ekosisteminin tanınan isimlerini ağırlayacak

Türkiye’de finansal teknoloji ekosisteminin paydaşlarını her yıl bir araya getiren Türkiye'nin lider fintech konferansı Webrazzi Fintech 2024’e sayılı günler kala bu yılki zirvenin Etkinlik Alanı Sponsoru da belli oldu. Üçüncü yaşını kutlayan kripto para borsası CoinTR, 11 Aralık 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilecek konferansta blokzinciri, Web3 ve kriptoda yasal düzenlemeler gibi konu başlıklarını, kripto ekosisteminin tanınmış isimleri tarafından yürütülecek beş oturumda gündeme taşıyacak.

Sponsorlukla ilgili değerlendirmelerini paylaşan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Webrazzi Fintech 2024, her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir programla finansal teknolojilerdeki son yenilikleri uzman katılımcılarla ele alacak. Türkiye’nin öncü yerli kripto para borsası CoinTR olarak, Next Wave by CoinTR sahnesinde finansın ve dijital dünyanın yeni dönemini, blok zincirini, Web3’ü konuşmak üzere; ekosistemin tanınan kanaat önderlerine ev sahipliği yapacağız” dedi.

Yasal düzenlemeler, varlık saklama, DeFi ve dahası

“Kriptonun Güvenli Noktası” sloganıyla güvenli, şeffaf ve hızlı kripto para alım satımının öncü temsilcilerinden birine dönüşen CoinTR'nin Webrazzi Fintech 2024 Event Hall Sponsorluğu kapsamında Wyndham Grand Istanbul Levent’te Next Wave by CoinTR adıyla bir etkinlik alanı kurulacak. Türkiye'de finansal teknolojilerin geleceğinin küresel trendlerle birlikte tartışılacağı konferansta kriptoda yasal düzenlemeler, boğa sezonu, dijital varlık saklama teknolojileri, DeFi ekosistemi, Web3’te topluluk geliştirme ve yerli Web3 girişimleri CoinTR'nin destekleriyle düzenlenecek sekiz oturumda sahneye taşınacak.



CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu ve Solak Partners Partneri Elçin Karatay'ın Ussal Danışmanlık Yönetici Ortağı Ussal Şahbaz'ın moderatörlüğünde bir araya geleceği oturumla başlayacak Next Wave by CoinTR oturumlarında 20'den fazla konuşmacı kripto ekosistemine dair Defi'den topluluk oluşturmaya, data güvenliğinden yapay zekaya pek çok konuya ışık tutacak.

Binden fazla üst düzey katılımcı

Bu yıl finansal teknoloji, bankacılık, e-ticaret ve perakende gibi sektörlerden çoğu direktör, CEO, kurucu ortak ve yönetici seviyesinde bini aşkın üst düzey katılımcıyı bir araya getirmesi beklenen Webrazzi Fintech 2024, 11 Aralık’ta Levent’teki Wyndham Grand Istanbul’da gerçekleştirilecek. CoinTR'nin Event Hall Sponsorluğuyla kurulacak Next Wave by CoinTR sahnesi ise yüzlerce konuğu ağırlayacak. Ayrıca katılımcılar, CoinTR’nin geniş kripto para yelpazesiyle kolay alım satım olanağı sunan ürün ve hizmetlerini deneyimleme şansı bulacak.

“Herkes için güvenli ve sağlam bir çatı”

2022’den bu yana faaliyet gösteren, üçüncü yılını kutlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alan CoinTR, Türkiye’de kripto regülasyonunun da belirginlik kazanmasıyla 2024’ün ikinci yarısından bu yana kapsamlı bir büyüme stratejisi izliyor. 2025’e girmeden marka kimliğini “herkes için güvenli ve sağlam bir çatı” ilkesiyle uçtan uca yenileyen CoinTR, yenilik, şeffaflık, dürüstlük, kullanıcı odaklılık gibi değerler üzerine inşa ettiği yeni kurumsal kimliğiyle Türkiye’de kriptonun yeni döneminde sektör lideri olma ve Türkiye'de kesintisiz erişilebilirlikle kalıcı bağlantılar kurarak güçlü bir etki yaratma amaçlarıyla çalışıyor.

CoinTR yönetim ekibinde eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Ali Eşelioğlu, eski TCMB Başkanı Murat Uysal, eski Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Karaağaç, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkilisi Yakup Demir gibi sektörün önde gelen isimleri yer alıyor.