CoinTR, Webrazzi Fintech 2024’te kripto ekosisteminin ünlü isimlerini ağırladı

“Türkiye'nin lider fintech konferansı” yaklaşımıyla ülkemizdeki finansal teknoloji (fintech) ekosisteminin paydaşlarını her yıl bir araya getiren Webrazzi Fintech 2024 sona erdi. Bu yılki zirvenin Etkinlik Alanı Sponsoru olan CoinTR, 11 Aralık 2024'te İstanbul’da düzenlenen konferansta blok zinciri, Web3 ve kriptoda yasal düzenlemeleri, kripto ekosisteminin tanınmış isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı sekiz oturumda gündeme taşıdı. Sektörün üst düzey yöneticileri, kanaat önderleri başta olmak üzere bini aşkın katılımcıyı bir araya getiren etkinlikte CoinTR'nin kurduğu Next Wave by CoinTR sahnesi 150 konuğu ağırladı. Katılımcılar, CoinTR’nin zengin kripto para yelpazesiyle kolay alım satım olanağı sunan ürün ve hizmetlerini tanıma şansı buldu.

CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu: “Regülasyon çalışmalarına fikirlerimizle destek vermeye çalışıyoruz”

Webrazzi Fintech 2024 kapsamında kurulan Next Wave by CoinTR sahnesinde ilk olarak Kripto Dünyasında Yasal Düzenlemelerle Şekillenen Yeni Dönemde Boğa Sezonu başlıklı panel oturumu izlendi. Ussal Danışmanlık Yönetici Ortağı Ussal Şahbaz’ın yönetimindeki oturumda konuşan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, Amerika’daki seçimlerin sona ermesinin ardından boğa sezonunun başladığına dikkat çekerek, “Her geçen gün tüm dünyada ve Türkiye’de kurumsal ve bireysel çapta yeni yatırımlar sektöre giriyor. ABD bu piyasada çok önde. Türkiye de öne çıkan ülkelerden biri. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız, ülkemizde 22 milyon hesap olduğunu açıkladı. Dünya sıralamasında ilk dörde girdiğimiz dönemler var” dedi.

Temmuz ayında regülasyonlar için SPK’ye yetki verildiğini hatırlatan Ali Eşelioğlu, “Bir lisanslama süreci başladı. Lisansı olmayanlar sektörde faaliyet gösteremeyecek. Saklama tarafında da bankalar ve borsalar öne çıkmaya başladı. Regülasyonlar üzerinde çalışılıyor ve biz de fikirlerimizle destek vermeye çalışıyoruz. STK ve sektör temsilcileri bir araya getirildi, verimli diyaloglar kuruldu. Yapıcı tartışmalarla güzel sonuçlara ulaşacağız gibi görünüyor” açıklamasını yaptı. Ali Eşelioğlu “Dünyada bu konuda bir rehber, mutlak bir doğru yok. Sektör paydaşlarının kafa yoruması, sektör temsilcilerinin sözü dinlenerek adım atılması çok önemli” diye ekledi.

Tebliğ taslaklarının ikincisinin ocakta yayımlanmasının beklendiğini söyleyen Solak & Partners Law Firm Yönetici Ortağı Elçin Karatay da bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun dikkat çektiği üç önemli unsuru şöyle özetledi: “En çok üstünde durulan konu, yatırımcının korunması. Platformlar kendi kendilerini regüle etti ama olası kötü aktörler için regülasyonlara ihtiyaç var. Öne çıkan ikinci unsur, kara paranın önlenmesi. Bu alanda 2019’dan beri önerilenler, sonunda hayata geçirilecek. Son olarak sektörün gelişmesi önceliklendiriliyor. Türkiye’de yazılım, bankacılık ve fintech çok gelişmiş durumda. Bu sayede Türkiye’yi kripto konusunda bir hub haline getirmenin yolları aranıyor”

“DeFi yeni bir dünya açtı”

Moderatörlüğünü Webrazzi Yazarı Tuğçe İçözü’ün yaptığı "DeFi Ekosisteminde Riskler, Ödüller ve Yenilikler" oturumda Danışman Doruk İşmen ile Arf Kurucu Ortak ve CEO’su Ali Erhat Nalbant sahne aldı. DeFi ekosistemine dair gelecek öngörülerinin sorulması üstüne Ali Erhat Nalbant, “Bazı kurumların, uluslararası ödemelerini kendi ‘DeFi agent’ları üstünden çözmeye başladıklarını görüyoruz. Finansal sektör, kimin riski aldığı ile ilgileniyor. Her işlemde bir risk var. Bu riskler dünyasında hep bir inovasyon tartışması var. Belli risklere bakıyorsunuz. İnovasyon, tüm sistemlerin tek tek açılıp, ürünün hangi riskleri almak isteyeceğini tartışarak belli kullanım senaryolarının oluşturulmasını sağlayacak” diye konuştu.

“Yapay zeka çok popüler, artık giderek hayatımıza daha fazla giriyor. Kriptoda da benzer bir durum var. AI agent’lar var artık. Onların desteğiyle siz kendi yatırım stratejinizi belirleyebileceksiniz. Risk alma hevesinize göre agent size öneride bulunacak. Diğer yandan ‘information market’ların da büyüyeceğini düşünüyorum. Bu, bilginin demokratikleşmesi açısından da önemli” diyen Doruk İşmen, DeFi’nin geleneksel yatırım eğilimlerini nasıl değiştirdiğine dair soru üzerine “DeFi, yeni bir varlık sınıfının ortaya çıkmasına sebep oldu. Dünyadaki herhangi bir finansal araca erişebilirsiniz. Geleneksel araçlara ulaşmada hep bir kısıt vardı. Artık yeni ürünler, yeni yatırım araçları çıkarılabiliyor. DeFi yeni bir dünya açtı, daha da açacak” dedi.

Alemşah Öztürk: “En büyük engel KVKK idi, blok zinciri önümüzü açtı”

Pazarlamanın Geleceği: Blockchain ve Yapay Zeka ile Yenilikçi Yaklaşımlar oturumu CoinTR Pazarlama Lideri Bahar Özkan moderatörlüğünde yapıldı. Mindstone Blockchain Labs CEO’su Tansel Kaya, “Bugüne kadar kripto varlıklar marjinal ve bağımsız görülüyordu. Kurumsal dünya, düzenlemelerle birlikte bu alana girince Bitcoin 100 bini aştı. Kurumsal dünya, heyecan yaratan yeni ne varsa her zaman oradaydı ama kriptoda böyle olmadı. Hep uzak durdular. Ta ki bugüne kadar… Bizde de bazı büyük bankalar, kısa bir süre önce saklama hizmetlerine başlayacaklarını duyurdu.” diye konuştu. Tansel Kaya, “Yenilikleri takip ederek şirketin faydasına nasıl kullanabileceğimiz konusunda çalışacak orta seviye ekip arkadaşlarına ihtiyacımız var” diye vurguladı.

4129 Kurucusu Alemşah Öztürk ise “Bizde en büyük engel KVKK idi, blokzinciri önümüzü açtı. KVKK’ya uygun ‘wallet ID’ ile bir sadakat sistemi kurmak mümkün. Kişisel bilgiler paylaşılmadan kişiselleştirme yapılabiliyor. Blokzinciri bir ağ olduğu ve cüzdanlar sürekli online kaldığı için, daha önce yapamadığınız kişiselleştirmeleri artık yapabiliyoruz” dedi. Blokzincirinin arkada çalışan teknoloji olduğunu söyleyen Alemşah Öztürk, “Bir bankanın internet şubesine girdiğinizde, hangi teknolojinin kullanıldığını biliyor muyuz? Hayır! Blokzinciri de yarın arkadaki teknoloji olacak. Şimdi kripto ile çok özdeş konumda. Yapay zeka ile bu durum kısa sürede değişecek” diye ekledi.

“Web3 de topluluğu kurmak değil sürdürmek önemli”

Öğle arasından önceki son panelin moderasyonunu, CoinTR Büyüme Kıdemli Uzmanı Yasemin Türkoğlu yaptı. Virtual Tourist Kurucu Ortağı Altuğ İşler ile Altcointurk Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Korkmaz’ın katıldığı panelde, Web3 ekosistemlerinde güçlü topluluklar inşa etmek için yapılması gerekenler konuşuldu. Geleneksel markaların topluluk kültürünü benimsemediğine, kullanıcıları tüketici olarak gördüklerine dikkat çekildi. Daha özgür ve katılımcı Web3 ortamının, aidiyeti de artırdığı belirtilerek, topluluğu kurmanın değil sürdürmenin daha önemli olduğu vurgulandı.

Öğleden önce son olarak sahne alan Arkham Türkiye Başkanı Efe Büken, ‘on chain’in gücünü anlattı. “Verilerin güvenilir kaynaklardan gelmesi lazım, sıfırdan üretilmeleri çok maliyetli. Bu yüzden kendimizi Web2 ekosistemine anlatmaya çalışıyoruz. Cüzdanları takip edip görselleştirebiliyoruz. Bu sayede insanlar kendi bireysel alımlarını planlayabiliyor. Böylece bireylerin ne yatırım yaptığı da takip edilebiliyor”

“Dijital varlık saklamada yapay zeka değil, kuantum bilgisayarlar kilit olacak”

Soğuk Cüzdanların Ötesinde: Dijital Varlık Saklamanın Geleceği başlıklı oturumda konuşan girişimci Efe Bulduk, uygulamalara entegre çalışan cüzdanın faydaları hakkında, “Dijital varlık saklamanın en mühim boyutu kullanıcılar için kolaylık. Bu noktada entegre cüzdanlar kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor, yakında iPhone telefonda, kullanıcılar cihazının içinde bir cüzdana sahip olacak. Yapay zeka, dijital varlık saklamada çok önemli bir rol üstlenmeyecek. Bunun yerine kuantum bilgisayarlar, daha önemli olacak. Bir cüzdan içinde dijital varlıklar saklandığında, kuantum bilgisayarlar, sizin cüzdanınızı bilmiş olacak ve o cüzdan özelleştirilebilecek. Yapay zeka ise sadece ara uygulamalarda kullanımı kolaylaştıracak”

Aynı oturumda insanların Web3 projelerine girmekte zorlanmasına dair kullanıcı farkındalığının artırılması ve bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Vircon Legal Yönetici Ortağı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, bankaların varlık saklama konusu için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurması hakkında, “Bu yaz itibarıyla kriptolarda önemli süreç kaydettik. Önlisans başvurusu yapılabilen bir adıma geldik. Önümüzdeki dönemde ise varlık saklama hizmetleri tamamen ayrılabilecek ve çerçevesi ikinci regülasyonla tamamen çizilecek. Regülasyon ne kadar stabil hale gelirse, kurumsal yatırımcının yatırım yapma ihtimali o kadar artacak. Şu an çok doğru bir noktadayız” dedi.