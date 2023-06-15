Fed sonrası Bitcoin tepetaklak

Bitay Araştırma Departmanı’ndan Alper Samet Yorak, kripto para piyasalarında yaşan gelişmeleri değerlendirdi.

ABD merkez bankası FED, dün haziran ayı faiz kararını vermek üzere toplandı ve beklentilere paralel şekilde faizi sabit tutarak 15 ay sonra faiz artırmama kararı aldı. Politika faizini %5 - %5.25 aralığında tutan banka, ekonomik koşulları ve faiz artırımının etkilerini değerlendirmek adına haziran ayında sıkılaştırma döngüsüne ara verdiğini açıkladı. Biz ise daha çok yaşanan banka iflasları ve finansal kriz tedirginliğinin FED’i duraklattığını düşünüyoruz. Piyasada haziran ayı toplantısıyla ilgili ağırlıklı olan beklenti de faizin sabit bırakılması yönündeydi ve asıl merak edilen FED başkanı Powell’in mesajları ile geleceğe yönelik projeksiyonların değişip değişmeyeceğiydi.

Bitcoin’de ciddi satışlar yaşandı

Yine beklendiği gibi şahin bir konuşma yapan Powell, bankanın sıkılaştırma döngüsüne geçici bir ara verdiğini ve faizleri daha da yükseltebileceklerini, bunun daya uygun göründüğünü açıklamasının ardından piyasada risk iştahı azalma gösterdi. Özellikle FED’in yılsonu ortalama fonlama faizi beklentilerini %5,6’ya yükseltmesi ve Powell’ın “komitedeki kimse bu yıl için faiz indirimi öngörmüyor ve bunu desteklemiyor” açıklaması sonrası Bitcoin’de ciddi satışlarla karşılaşıldı. Bir önceki toplantıda yıl sonu fonlama faizi beklentisi %5,1 idi. Piyasa beklentinin bu denli yukarı çekileceğini beklemiyordu. Çünkü %5,6’lık beklenti, sonbahar aylarında faiz indirimi bekleyen piyasanın beklentisinin aksine 2 tane daha faiz artırımına işaret ediyor. Bitay Araştırma ekibi olarak konut hariç enflasyon göstergelerinin, enerji fiyatlarından gelen baz etkisinin ve çekirdek enflasyon göstergelerinin son derece dirençli ve güçlü olduğunu, bu yüzden de FED’in faiz indiriminden kaçınacağı beklentisini koruyorduk. Nitekim Powell da bu yönde açıklamalar yaparak piyasayı olumsuz bir şekilde şaşırttı.

Ortalama %5’in üzerinde değer kaybı

Bu noktadan itibaren ciddi geri çekilme yaşayan Bitcoin, 24.700 dolar seviyelerini test etti. Ethereum %6 değer kaybı ile 1.630 dolar bölgesini gördü. Bu sabah ise Bitcoin 25.000 dolar civarında alıcı bulurken Ethereum 1.645 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Altcoinler ise geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan sert geri çekilmelerden sonra ortalama %5’in üzerinde değer kayıplarıyla günü noktaladı. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri uzun bir aranın ardından 1 trilyon doların altını test etti. Şu sıralar 1 trilyon dolar sınırında seyreden toplam piyasa değeri ise kripto paralardan çıkış olduğunu bize gösteriyor. Ancak bazı altcoinler ise güçlü kalmaya ve pozitif ayrışmaya da devam ediyor. Özellikle son günlerde rakiplerinden ayrışan MTL, ALPHA, CTSI ve LINA gibi DeFi projeleri ciddi şekilde yükselerek baskının arttığı günlerde dirençli kalarak yatırımcılarına getiri elde ettirmeyi başardı.