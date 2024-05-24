Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez: Regülasyon ve ekonomi programı, kripto adaptasyonunu destekleyecek

Türkiye'de başta Borsa İstanbul olmak üzere tüm piyasalar, küresel yükselişlerin de etkisiyle olumlu bir havada seyrederken, ülkemize özgü gelişmeler de piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor. BIST 100’ün 11.000 puanı aşması, kripto yasa taslağının TBMM Başkanlığı’na sunulması, Türkiye’nin gri listeden çıkacağına ilişkin beklentilerin artması, kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gibi pek çok makro gelişme de piyasalardaki hareketliliğin örnekleri arasında sıralanıyor.

Peki, tüm bunlar kripto para borsası paydaşlarının gözünden nasıl görünüyor? Bu sorunun yanıtını Türkiye pazarına adım attığı günden bu yana regülasyonun olması gerektiğini savunan, aynı zamanda bir hukukçu olan, Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez değerlendirdi.

“Kripto yasa taslağı boğa piyasasından hemen önce geldi”

Küresel piyasalara ve kripto piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerini paylaşan Kafkas Sönmez, şu ifadeleri kullandı: “Özellikle 13 Mayıs hafta kapanışı birçok açıdan umut vericiydi. Kıymetli madenler ve endüstriyel metaller yükseldi. Dünya çapında 20 büyük borsadan 14’ü tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Dow Jones 40.000 puanı ilk kez aştı, BIST 100 ise 11.000 barajını devirdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) gelen spot Ethereum ETF adımlarıyla Ethereum’u bir önceki haftaya kıyasla %30 yukarı taşıdı. Bitcoin ise 70 bin dolar seviyesini 1 ay sonra ilk kez aştı. Ara sıra kâr satışları, olumsuz haberlerin etkileri veya kısa süreli dalgalanmalar olsa da genel bakış piyasaların yukarı yönlü bir trendde, boğa piyasasında olduğuna işaret ediyor.”

Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlığı’na sunulan ve kamuoyunda kripto yasası olarak anılan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin zamanlaması da genel görünüme çok uygun olduğunu söyleyen Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Hem küresel piyasalarda hem de Türkiye ekonomisinde taşlar bir bir yerine oturuyor. Bu olumlu gelişmelerin birbirini izlemeyi sürdürmesini temenni ediyoruz” dedi.

“Ekonomi programı adaptasyonu destekleyecek”

Gate.TR'nin hem Türkiye’deki gerekliliklere uyarak kullanıcılarına en kusursuz deneyimi sunmak için sürekli ve istikrarlı bir gayret içinde olduğunu, bir yandan da küresel ekonomik gidişatı düzenli olarak izlediğini dile getiren Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Gate.io'nun Ortadoğu ve Avrupa pazarlarındaki büyüme stratejisinin merkezi olarak konumlandırdığı Gate.TR olarak, pazardaki ilk günümüzden bu yana ülkemizin kriptodaki bölge liderliği potansiyeline katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Ekonomideki iyileşmenin hızlanması için yürütülen adımlara da teknoloji sektörünün güçlü oyuncularından biri olarak iyimserlikle bakıyoruz. Bize göre ekonomi programı, tasarruf tedbirleri, yasa tasarısı ve diğer tüm son adımlar, kripto adaptasyonunu da destekleyecek. Atılan adımlarla hem ülkemiz, her geçen gün teknolojinin hızına uygun biçimde üssel genişleyen bu yeni ekonominin katma değerinden yararlanacak hem de kripto ve blokzinciri teknolojilerinin gücü toplumsal refaha katkıda bulunacak.”