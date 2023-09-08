Kadınlar neden kriptoya yatırım yapmaktan çekiniyor?

Kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio kurucu ortağı Abide Gülel’in verdiği bilgiye göre, dünyada, kadınların yalnızca yüzde 15'i kriptoya yatırım yaparken, erkeklerin oranı yüzde 38'in biraz üzerinde.

Peki kadınları geride tutan ne?

Abide Gülel, bu konuda şu bilgileri verdi: “Kriptodan kaçınan hem erkekler hem de kadınlar, büyük olasılıkla bunu anlamadıkları için kaçınıyor. Ama gerçekten anlamalarına gerek yok. Aslında zor değil. Bu yenidir ve insanlar her zaman yeni bir şeye karşı dirençli olacaktır.

Güvenliğe güvenmiyorlar

Kadınların kripto paradan kaçınma olasılığı erkeklerin yarısı kadar. Çünkü kripto paranın kötü şöhretli dalgalanmasından dolayı kendilerini kapatıyorlar.

Erkeklerin yaklaşık yüzde 30'una kıyasla dört kadından biri kripto güvenliğine güvenmiyor.

Aslında teorik olarak blockchain var olan en güvenli teknolojidir. Güvenlik açığı cüzdanlarda ve takas platformlarındadır.

Kadınlar düzenlenmemiş yatırımlara karşı temkinli

Kadın ve erkekler (yaklaşık yüzde 17 ve yüzde 19) kripto yatırımından kaçınıyor çünkü düzenlemeye tabi değil. Kripto para birimleriyle ilgili yatırımcı koruma yasalarının çıkarılması gerekiyor.

Kripto paranın son çöküşü yatırımcıları haklı olarak ihtiyatlı hale getirdi. Kripto alanına yönelik yasal çerçeveler, kriptoyu daha yaygın hale getirmeye yardımcı olacaktır.

Kripto geçici bir moda mı?

Yaklaşık beş kadından biri ve erkeklerin de benzer şekilde yüzde 18'i, kripto para biriminin uzun vadeli geleceğine inanmıyor. Oysa kripto piyasası kalıcı olacak.