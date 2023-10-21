Kendi tokenini çıkaran WTBDC kripto borsasını 2024’te açacak

Türkiye merkezli bir ‘iş konseyi’ olarak faaliyet gösteren Dünya Ticaret İş Geliştirme Konseyi (WTBDC) dünyanın dört bir yanında faaliyetleri ile ticaretin ülkelerarası entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen bir yapı. Gerek Türkiye'den yurtdışına ve gerekse yurtdışından Türkiye'ye ticaret ve yatırım hamlelerinin belirlenmesi ve yönetilmesini hedeflediklerini söyleyen WTBDC Başkanı ve Birleşmiş Milletler Danışmanı Ümit Kaya, “Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik, danışmanlık, dijital dönüşüm ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma, Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurumuz” dedi.

“İhracatçılar için portal oluşturuyoruz”

Web 3.0 ve yeni duyurdukları token projeleriyle ilgili konuşan Ümit Kaya,“Şirketlere danışmanlık veriyoruz ve birlikte lobiler oluşturarak iş birlikleri de kuruyoruz. Dijital bankacılık ile ilgili Londra’dan ön onaylarımız alındı, lisanslamalarımızın tamamlanmasını bekliyoruz. Limitlerimiz tanımlandığında tamamen blockchain tabanlı dijital bankacılık sistemine WTPPAY ödeme sistemleri ile birlikte entegre edeceğiz. WTBDC exporter ile web 3.0 tabanlı dünyanın ilk ve tek uluslararası ihracat ithalat portalı oluşturuyoruz” diye konuştu.

Oluşturulan portalın tamamen ödeme sistemlerine entegre edeceklerini söyleyen Kaya, “Tokenimiz mevcut sistemden çok farklı WTP pay ile birlikte yürüyecek. Tokenimin adı WTP olacak. Bu tokenimizi teminatlandırılmış bir değer sistemine entegre ettik. Kendi borsamızı 2024’ün ikinci çeyreği gibi kurmayı planlıyoruz. Listelemesini kendi borsamızda yapacağız” ifadelerini kullandı.