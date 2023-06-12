Kripto para piyasasında korku satışları sürüyor

SEC’in etkilerini hafta sonu daha çok hisseden kripto piyasasında, genel görünüme bakıldığında piyasada aktif işlem yapan piyasa yapıcılar, olası haber akışlarının devam edeceği beklentisiyle borsalara yüklü miktarda kripto paralarını taşıyarak satış yaptı. Bu satışlar ise korku satışlarıyla devam etti. Matic %30 civarında düşüş yaşarken, Avax %27, Solana %26, Cardano %25 düşüşlerle tüm piyasada sert satışların öncüleriydi.

Haftanın ilk gününde kripto piyasasına bakıldığında; geçtiğimiz hafta kripto piyasanın toplam değeri %7,5 geri çekilmeyle 1 trilyon doların altına sarksa da gün itibariyle tekrar 1.01 trilyon dolar seviyelerinde. Bitcoin 25.800$, Ethereum 1.740$ seviyelerinde hareketlilik gösterirken, altcoinlerde dahil olmak üzere kritik destek seviyelerinin altında fiyatlanıyorlar. Her ne kadar düşüşler sert olsa da diğer altcoinlerden ayrışan AGLD geçtiğimiz haftayı %23’lük yükselişle liderliği alırken, %6 artışla AKRO ikinci ve %5’lik hareketiyle onu takip eden TOMO ise üçüncü sırada en çok kazandıran kripto varlıklar olarak yerlerini aldılar.

Makro gündemin yoğun olduğu yeni bir haftaya başlarken, kripto para piyasalarının radarındaki önemli gündem maddeleri ise salı günü ABD’den tüketici enflasyonu (TÜFE), çarşamba günü üretici enflasyon (ÜFE) verisi açıklanacak. Ardından Powell’ın basın açıklaması takip edilecek. Perşembe günü ise Avrupa Merkez bankası faiz kararı, cuma günü Avrupa bölgesi TÜFE verisi radarımızda olacak.

ABD TÜFE verisinde beklenti yıllık %4.9’dan %4.1 oranına gelmesi.. FED’in faiz arttırımına dair piyasaların beklentisi, bu sabah itibarıyla %73 oranında sabit bırakması yönünde değerlendiriliyor.Veri akışlarıyla birlikte bu hafta kripto piyasasında volatilitenin oldukça yüksek olması bekleniyor.

Bitcoin 24.335 dolar seviyelerine kadar geri çekilebilir

Bitcoin, hafta sonu yaşanan sert geri çekilmelerde dik duruş sergileyerek %2 civarında geri çekilme yaşadı. Yeni güne yatay negatif hareketlilikte başlayan Bitcoin bu sabah saatlerinde 25.800$ seviyelerinden alıcı buldu.

Düşen kanalın orta bandını kıran Bitcoin, aynı zamanda yükselen majör trendin de altında hareketlilik gösteriyor. Bu hafta ABD’den gelecek olan TÜFE verisi ve faiz kararı Bitcoin’deki yönü belirleyecek majör haber akışları olarak karşımıza çıkıyor.

Olası aşağı yönlü bir hareketlilikte sırasıyla 25.380$ ardından da 25.240$ seviyelerine tutunması önemli olacaktır. Bu seviyelerin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde 24.335$ seviyelerine kadar bir geri çekilme beraberinde gelebilir.

Olası yukarı yönlü bir hareketlilikte ise 26.165$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Bu direncin kırılması kalıcılık sağlaması halinde ise 26.400$ ve 26.762$ seviyeleri direnç olarak karşılanabilir.

Etherum için 1.715 dolar ilk destek seviyesi

Ethereum uzun süredir hareketlilik gösterdiği yükselen kanalı hafta sonu aşağı yönlü kırarak gün itibariyle 1.740$ seviyelerinde hareketlilik gösterdi.

Diğer altcoinlere nazaran daha iyi bir performans gösteren Ethereum için olası aşağı yönlü hareketliliğin devamında 1.715$ ilk destek seviyesi olurken bu seviyenin kırılması halinde 1.688$ seviyelerine kadar bir geri çekilme beraberinde gelebilir.

Olası bir yukarı yönlü hareketlilikte ise 1.794$ oldukça kritik bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde ise 1.800$ ardından da 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.838$ seviyeleri test edilebilir.