Kripto paralar Fed kararını bekliyor: "Potansiyel yükseliş sağlanabilir”

Fed kararı öncesinde Bitcoin 59.497 dolardan, lider altcoin Ethereum ise 2.314 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Coin Tr analistleri Fed kararı öncesinde piyasa beklentilerini yorumladılar.

CoinTR Ceo’su Ali Eşelioğlu, Fed’in 50 baz puanlık bir indirim yapılması yönünde beklentilerin oluştuğunu belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu senaryo gerçekleşirse piyasalarda rahatlama ve pozitif bir atmosfer oluşabilir; Bitcoin için de yeni bir ralli ihtimali doğar. Ancak, Fed'in 25 baz puan gibi daha düşük bir indirimine gitmesi piyasalar tarafından satın alındığı için yatırımcılar tarafından yetersiz bulunabilir ve satış baskısına yol açabilir. Öte yandan, çok beklenmese de, 75 baz puanlık agresif bir indirim, Fed'in resesyondan ciddi şekilde endişe ettiğini gösterir ve piyasaları yeniden satış baskısı altına sokabilir.

“Kripto paralar için potansiyel bir yükseliş sağlanabilir”

Faiz indirimi beklentisi orta ve uzun vadede olumlu olsa da resesyon korkuları yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yönlendiriyor. Çin ekonomisindeki yavaşlama, SEC'in kripto borsalarına yönelik baskıları ve ABD'deki belirsizlikler, bu kararı daha da önemli hale getiriyor. Fed'in açıklamalarının tonu, en az karar kadar etkili olacak; sakin ve temkinli bir yaklaşım, yatırımcı güvenini tazeleyebilir. Kısa vadede piyasalar volatiliteye hazırlanmalı ve sağlam bir risk yönetimi uygulanmalıdır. Orta ve uzun vadede, Fed'in para politikası ve likidite artışı, kripto paralar için potansiyel bir yükseliş sağlayabilir.”