Kripto paralarda ön satış furyasının ayak sesleri

Türkiye’de yatırımcılar hem hisse senedi hem de kripto paralarda yapılan halka arz/ön satışları sevdi. Borsa İstanbul’da hisse senedine yatırım yapanların sayısı 5 milyonu aşarken bu artışta halka arzlara katılmak isteyenlerin büyük katkısı var.

Özellikle arzlarda eşit dağıtıma gidilmesi daha fazla hisse almak isteyenlerin tanıdıkları adına hesap açmaları yatırımcı sayısını yukarı taşıyor. Son yıllarda gerçekleştirilen halka arzlar sonrasında hisse fiyatının soluksuz yükselmesi doğal olarak buraya olan ilgiyi artırdı. Ancak son yapılan arzlarda bu ‘büyü’ bozulmuşa benziyor. Bunda aylardır piyasanın genelinde yaşanan satış baskısını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Bitcoin artışıyla yeniden hızlandı

Hisse senedi tarafında durum böyleyken boğa dönemlerinde Türkiye’deki yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği kripto para piyasalarındaki ön satışlar yeniden canlanmaya başladı.

Kripto paraların amiral gemisi olan Bitcoin’in yeni yılla beraber yönünü yukarıya çevirmesi ön satışların yeniden gündeme gelmesini sağladı.

Yeni yıla 16 bin 565 dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin, 14 Nisan’da 31 bin dolar seviyesine kadar çıktı. Yani Bitcoin’in değeri yaklaşık 4.5 ayda yüzde 85’in üzerinde yükseldi. Kasım 2021 tarihinde görülen tarihi zirvenin ardından kriptolarda tam bir fırtına başlamıştı ve birçok alt coinde kayıp zirvelerine göre yüzde 95’i aşmıştı.

Bitcoin’de yaşanan toparlanma eğilimi ve bu gelecek aylara yönelik yeşeren umutlarla kripto paralarda yapılan ön satışlar yeniden gündeme geldi. Icodrops’un verilerine göre mayıs ayında yapılan 15 ön satıştan projeler 181.5 milyon dolarlık finansman sağlandı.

Nisan ayında da yine 15 ön satış yapılırken yılın en fazla ön satışı 24 işlem ile mart ayında gerçekleşti. Yılbaşından bu yana yapılan 73 ön satış ile kripto projeleri toplam 850 milyon dolarlık finansman elde etti. Tabi bu ön satışların tamamı bireysel yatırımcılara yapılmıyor. Bu tutarın içerisinde büyük fonların projelere sağladıkları kaynak da var. Yılın en büyük finansmanını ocak ayında tamamlanan ön satışta 5ire aldı.

5ire yaklaşık 1 ay süren satış sürecinde 221 milyon dolar finansman aldı. 123.7 milyon dolarlık yatırım alan Arbitrum ise bu yılın en çok konuşulan coinleri arasında yer aldı. 52 milyon dolarlık finansman alan SUI bir diğer en çok konuşulan coin. Borsalarda 0.1 dolardan satılan SUI, 1.72 dolara kadar çıktı ve son olarak 1 dolar seviyelerinden işlem görüyor.