OKX: Blockchain teknolojisi geleneksel finansı da dönüştürüyor!

Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet yürüten finans şirketlerinin, yatırımcıların, sektör profesyonellerinin ve girişimcilerin bir araya geldiği İstanbul Fintech Week'in açılış konuşmasını OKX’in Küresel Kamu İlişkileri Yöneticisi Tim Byun gerçekleştirdi.

Tim Byun, “Merkeziyetsiz Ortamda Merkezi Trading’in Dönüşümü” başlıklı açılış konuşmasında bankacılık alanında yaşanan son gelişmelere, kripto ekosisteminde izlenen şeffaflık politikalarına ve regülasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptığı konuşmada blockchain teknolojisinin devrimsel niteliğine ve dönüştürücü kabiliyetine dikkat çeken Byun, “Öncelikle, finansal teknolojileri masaya yatırdığımız böylesi organizasyonların ekosistem adına yeniliklere kapı aralayan bir rol üstlendiğini düşünüyor, OKX olarak isim sponsoru olduğumuz etkinlikte emeği geçen tüm taraflara teşekkür etmek istiyoruz.

Önümüzdeki dönemde blockchain teknolojisinin kripto dünyasıyla sınırlı kalmayacağını, geleneksel finans piyasalarındaki aktörlerin de ilgili teknolojinin sağladığı avantajlardan ciddi biçimde faydalanacağını düşünüyoruz. Buna paralel olarak, blockchain tabanlı ürün ve teknolojilerin bankacılık alanındaki kullanımının artmasını ve sektörün iç dinamiklerindeki değişimlerin hız kazanmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Regülasyonlar kripto yatırımcılarını korumalı

Kripto ekosisteminde atılacak regülasyon adımlarının öneminin altını çizen Byun, regülasyonların ekosistemdeki gerekliliğini vurgularken, bu noktada atılacak adımların da ortak bir akılla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ilgili devlet yetkilerinin de değerli katkılarıyla alandaki yeni regülasyonların ekosistemin işleyişi adına önemli getiriler sunabileceğini söyleyen uzman isim, düzenlenecek regülasyonların kripto para yatırımcılarını koruması gerektiğini belirtti.

Sektördeki güvenlik ve güvenilirlik algısı

İstanbul Fintech Week’te gerçekleşen bir oturuma da konuk olan OKX Küresel Kamu İlişkileri Yöneticisi Tim Byun, güven inşa etmenin zorlu bir süreç olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz dönemde sektördeki olumsuz gelişmelerin ardından kripto para ekosisteminde yaşanılanlara değinilen oturumda, şeffaflık ve varlık güvenliği gibi hususlarla birlikte rezerv kanıtı raporlarının sektördeki güven algısını olumlu yönde etkilediği vurgulandı.