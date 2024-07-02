WhiteBIT TR’den spot Ethereum ETF değerlendirmesi

Kripto para birimlerinin fiyatına endeksli borsada işlem gören fonlar, 2023’ten bu yana kripto para ekosisteminin en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

2024'ün başında spot Bitcoin ETF'lere onay veren ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum için de ilk onayı mayıs ortasında vermişti. Ethereum fiyatına bağlı borsa yatırım fonlarının ABD borsasında işlem görmeye başlayabilmesi için SEC’nin son onayı gerekirken, hem spot Ethereum ETF’lerin çekebileceği yatırım miktarına hem de temmuzda son onayın gelebileceğine ilişkin tahminler arttı.

Mart 2024’te WhiteBIT TR isimli Türkçe uygulamasını yayına alan ve Türkiye’de resmi operasyonlarına başlayan Avrupa’nın lider kripto para borsası WhiteBIT, eğitim platformunda spot Ethereum ETF’lere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Piyasada canlanmayı beraberinde getirecek

Spot Bitcoin ETF'ler, kripto varlıkların Wall Street olarak anılan geleneksel ABD yatırım ekosisteminde kabul görmesi açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Ethereum fiyatına endeksli borsa yatırım fonları için umutlar azalırken, SEC sürpriz bir gelişmeyle mayıs ortasında başvuru yapan şirketler için ilk onayı verdi. Kripto ve özellikle Ethereum’a yönelik eleştirileriyle tanınan SEC Başkanı Gary Gensler son onay için yaz sonunu işaret etse de haziranın son haftasında yaşanan gelişmeler, onayın temmuz içinde gelebileceğine yönelik tahminleri güçlendirdi. Öte yandan önce VanEck, ardından Ark 21’in Solana ETF için başvurması, umutları iyice artırdı.

Trabzonspor’un da resmi kripto partneri olan WhiteBIT TR tarafından yapılan değerlendirmede, spot Bitcoin ETF'lerin hedge fonlardan geleneksel yatırım şirketlerine ve bankalara kadar pek çok Wall Street oyuncusu için kripto varlıklara yatırım yapmanın yeni bir yolunu sunduğu hatırlatarak, spot Ethereum ETF onayının da piyasada canlanmayı beraberinde getireceği tahmininde bulunuldu.

18 ayda 15 milyar dolar giriş bekleniyor

ABD merkezli dijital varlık yönetimi platformları da spot Ethereum ETF'e ve bu yatırım aracının onaylanmasının Ethereum fiyatına etkisine dair öngörülerde bulunmaya başladı. Mayıs ortasında yapılan tahminlere göre potansiyel bir onayın Ethereum fiyatında %160 artışa yol açabileceği ifade edilirken, Steno Research Ethereum fiyatının 2025'in sonunda en az 6.500 dolara ulaşabileceğini öngördü. Galaxy’nin araştırması ilk beş ayda spot Ethereum ETF’lere 5 milyar dolar net giriş beklerken, başka tahminlerde 18 aylık net girişlerin 15 milyar doları bulabileceği ifade edildi.

JPMorgan gibi kimi geleneksel bankaların spot Ethereum ETF’lerin Bitcoin kadar ilgi çekmeyeceğini söylediği hatırlatılan WhiteBIT TR değerlendirmesinde, spot ETF'lerin kripto varlık piyasalarına aşina olmayan kişi ya da kuruluşların portföylerini çeşitlendirmesi için alternatif bir araç oluşturduğu, fon yönetimi rahatlığında kripto varlıklara yatırım yapabilmenin yatırımcılar için daha az karmaşa anlamına geldiği belirtildi.

“Kripto paraların kendisine yatırım yapmak, kripto ETF’lere göre daha avantajlı"

Mart 2024’te yayına aldığı Türkçe uygulamasıyla Türkiye’de resmi olarak faaliyet göstermeye başlayan ve App Store’da Türkiye’nin en çok indirilen kripto para borsası uygulamaları arasına giren WhiteBIT TR’nin değerlendirmesinde, borsa yatırım fonlarının dezavantajları olarak dar ticaret penceresi, yüksek komisyonlar, ETF yöneticisinin stratejisine bağlı kalmak gibi başlıklar sayıldı. Kriptoya gerçekten sahip olmanın kriptonun merkeziyetsiz doğasına daha uygun olduğu vurgulanırken, kripto paraların kendisine yatırım yapmanın özellikle kripto yatırımcıları için daha avantajlı olduğu paylaşıldı. Değerlendirme, her yatırımcının saniyeler içinde WhiteBIT hesabı açarak Türk lirası cinsinden Ethereum yatırımı yapabileceğine yönelik bilgilendirmelerle sona erdi.