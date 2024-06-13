180 yıllık tarih restore ediliyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün seçim beyannamesinde yer alan "Tarih Yolu Projesi"nin en önemli ayaklarından olan Çuhane-i Hümayun Su Bendi'nde çalışmalar devam ediyor.

İlçedeki 12 tarihi lokasyonun yeniden ihyası için çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin Kocaeli bölgesinde yaptığı ilk sanayi yatırımlarından birisi olan Çuhane-i Hümayun Su Bendi'nin restorasyonuna bu yılın başında başlamıştı.

Tarih Yolu Projesi'nin de en önemli rotalarından biri olacak

Doğantepe Mahallesi'nde yer alan ve 1844 yılında tamamlanan çuha fabrikası; padişahın av köşkü-harası, hidroelektrik santrali, bacalı ambar, bedesten, dehliz, su deposu, su bendi ve dokuma atölyelerinden oluşuyor. Bu yılın ilk aylarında restorasyonuna başlanan tarihi eser, Tarih Yolu Projesi'nin de en önemli rotalarından biri olacak.

Başiskele'nin turizmine büyük katkı sunacak Çuhane-i Hümayun Su Bendi'nin restorasyonunun yanı sıra Başiskele Belediyesi tarafından bölgedeki vatandaşların huzurla ve güvenle dinlenebileceği sosyal alanlar da oluşturulacak. Tarihe tanıklık eden çınarların da yer aldığı restorasyon alanında, büyük bir özenle peyzaj ve yol düzenlemeleri de yapılacak.